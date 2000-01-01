Красная Поляна - «Три курорта» в мини-группе

5
1 отзыв
Красная Поляна - «Три курорта» в мини-группе
Красная Поляна - «Три курорта» в мини-группе
Красная Поляна - «Три курорта» в мини-группе
Красная Поляна - «Три курорта» в мини-группе
Красная Поляна - «Три курорта» в мини-группе
Красная Поляна - «Три курорта» в мини-группе
Красная Поляна - «Три курорта» в мини-группе

Что вы увидите 🤩

  • Смотровая с видом на SkyPark
  • Ахштырский каньон
  • Ущелье Ах-Цу
  • Медвежий угол
  • Минеральный источник
  • Медовая пасека и винный погреб с бесплатной дегустацией
  • Горки Город
  • Роза Хутор
  • Газпром Галактика
Если Вы хотите посетить все значимые и интересные места Красной Поляны за один день с максимальным комфортом — наша экскурсия — это то, что Вам нужно!
Комфортабельный микроавтобус с небольшой группой отвезет Вас в незабываемый тур по трем лучшим курортам Красной Поляны!
Специально для Вас мы составили уникальный маршрут с захватывающими видами, интересными местами, дегустациями, канатными дорогами и многим другим!
Трансфер от отеля по Адлеру входит в стоимость. Также можем забрать из Сочи, Хосты и др. — оплачивается дополнительно.
 Что входит
  • Трансфер от отеля по Адлеру
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида.
Начало
🚩 Начало: Забираем от отеля
🏁 Место завершения: Олимпийский парк
Время проведения: Ежедневно в 12:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 14 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
ГОСТур
ГОСТур
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