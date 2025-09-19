За день мы посетим три главных горнолыжных курорта — Красную Поляну, Розу Хутор и ГТЦ Газпром, каждый из которых привлекает туристов невероятными пейзажами. По дороге на курорты вы увидите Ахштырскую теснину — сделаете фото у корабельных скал и посмотрите на подвесной мост. С видовой площадки вы рассмотрите ущелье Ахцу с высоты, а в горном кафе попробует мед и местную кухню. На Розе Хутор вы можете подняться по канатной дороге в горную Олимпийскую деревню, на высоту 1170 метров. Здесь можно насладиться видами на горные хребты, рассмотреть ратушу с часами на площади Роза, посетить Аллею флагов и сделать фото на память на фоне олимпийских объектов. Также в Олимпийской деревне есть множество аттракционов — например,родельбан. На курорте Красная Поляна мы увидим самое крупное казино России, трамплинный комплекс «Русские Горки» и многое другое. Посетим горно-туристический центр «Газпром», который известен своим научным центром в футуристическом стиле. А еще поднимемся на крышу центра «Галактика», чтобы посмотреть на президентский горнолыжный курорт, бывшую резиденцию, кавказские горы и два русла реки. В конце мы посетим Олимпийский парк, олимпийские объекты и шоу «Поющие фонтаны». Организационные моменты

Мы являемся официальными представителями курортов Роза Хутор и Красная Поляна. В зависимости от сезона и ситуаций на дорогах программа может занять больше времени — учитывайте это при планировании поездки. Ваше свободное время на курортах — около 3-4 часов. Важная информация: Время отправления указано ориентировочно. Точное время зависит от места вашего проживания. Накануне экскурсии с вами свяжется менеджер и согласует точное время и место сбора, сообщит марку и номер автобуса. Оплата экскурсии на месте гиду и дополнительные расходы — наличными. Льготным категориям граждан (возраст 60+, наличие инвалидности, статус ветерана боевых действий, многодетные семьи) необходимо взять с собой подтверждающие документы (оригиналы) для оформления скидки на канатную дорогу.