На этой экскурсии можно посетить три знаменитых курорта: Красная Поляна, Роза Хутор и ГТЦ Газпром.
Участники увидят олимпийские объекты, насладятся видами на горные хребты и смогут подняться на канатной дороге до Олимпийской деревни. В программе также посещение Ахштырской теснины и шоу «Поющие фонтаны». Это уникальная возможность узнать больше о природных и культурных достопримечательностях региона
5 причин купить эту экскурсию
- 🏔 Уникальные горные пейзажи
- 🎿 Олимпийское наследие
- 🚡 Подъем на канатной дороге
- 🎶 Шоу ’Поющие фонтаны’
- 📸 Фото на память
Что можно увидеть
- Красная Поляна
- Роза Хутор
- ГТЦ Газпром
- Олимпийский парк
- Поющие фонтаны
Описание экскурсии
За день мы посетим три главных горнолыжных курорта — Красную Поляну, Розу Хутор и ГТЦ Газпром, каждый из которых привлекает туристов невероятными пейзажами. По дороге на курорты вы увидите Ахштырскую теснину — сделаете фото у корабельных скал и посмотрите на подвесной мост. С видовой площадки вы рассмотрите ущелье Ахцу с высоты, а в горном кафе попробует мед и местную кухню. На Розе Хутор вы можете подняться по канатной дороге в горную Олимпийскую деревню, на высоту 1170 метров. Здесь можно насладиться видами на горные хребты, рассмотреть ратушу с часами на площади Роза, посетить Аллею флагов и сделать фото на память на фоне олимпийских объектов. Также в Олимпийской деревне есть множество аттракционов — например,родельбан. На курорте Красная Поляна мы увидим самое крупное казино России, трамплинный комплекс «Русские Горки» и многое другое. Посетим горно-туристический центр «Газпром», который известен своим научным центром в футуристическом стиле. А еще поднимемся на крышу центра «Галактика», чтобы посмотреть на президентский горнолыжный курорт, бывшую резиденцию, кавказские горы и два русла реки. В конце мы посетим Олимпийский парк, олимпийские объекты и шоу «Поющие фонтаны». Организационные моменты
Мы являемся официальными представителями курортов Роза Хутор и Красная Поляна. В зависимости от сезона и ситуаций на дорогах программа может занять больше времени — учитывайте это при планировании поездки. Ваше свободное время на курортах — около 3-4 часов. Важная информация: Время отправления указано ориентировочно. Точное время зависит от места вашего проживания. Накануне экскурсии с вами свяжется менеджер и согласует точное время и место сбора, сообщит марку и номер автобуса. Оплата экскурсии на месте гиду и дополнительные расходы — наличными. Льготным категориям граждан (возраст 60+, наличие инвалидности, статус ветерана боевых действий, многодетные семьи) необходимо взять с собой подтверждающие документы (оригиналы) для оформления скидки на канатную дорогу.
Ежедневно в 10:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горный кластер:
- Вантовый мост
- Ахштырский каньон
- Смотровая на Skypark
- Ущелье Ахцу
- Курорт «Красная Поляна»
- Курорт «Роза Хутор»
- Курорт «Газпром»
- Общественно-культурный центр «Галактика»
- Прибрежный кластер:
- Олимпийский парк
- Олимпийские объекты
- Поющие фонтаны (уточняйте график работы)
Что включено
- Подъем на канатной дороге до горной Олимпийской деревни на курорте Роза Хутор (при выборе соответствующего билета)
- Трансфер
- Гид-экскурсовод
- Дегустации
- Страховка
Что не входит в цену
- Обед - от 600 руб. /чел. (по желанию)
- Дополнительные активности (по желанию):/n родельбан - от 1450 руб. /чел. /n центр "Моя Россия" - от 600 руб. /чел. /n парк альпак "Пача Мама" - от 950 руб. /чел.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Время отправления указано ориентировочно. Точное время зависит от места вашего проживания. Накануне экскурсии с вами свяжется менеджер и согласует точное время и место сбора, сообщит марку и номер автобуса
- Оплата экскурсии на месте гиду и дополнительные расходы - наличными
- Льготным категориям граждан (возраст 60+, наличие инвалидности, статус ветерана боевых действий, многодетные семьи) необходимо взять с собой подтверждающие документы (оригиналы) для оформления скидки на канатную дорогу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 68 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Григорий
19 сен 2025
В
Виталий
18 сен 2025
Гид Дарья очень веселая и хороший организатор, все прошло супер хорошо, спасибо большое за это путешествие, омрачила только пробка на час, но водитель Магомед был спокойным, даже удалось немного по другим дорогам объехать пробку
В
Вячеслав
16 сен 2025
Весёлый экскурсовод, красивая природа,с погодой угадали, кафе конечно не дешовое,поднялись на пик Роза хутор 2300м на фуникулёре,берите толстовку обязательно. Классные виды со смотровых площадок,советую посетить.
В
Валерий
15 сен 2025
Отличная экскурсия экскурсовод Яна молодец приправляляла свое повествование шутками прибаутками скучно не было. автобус подали на остановку вовремя минута в минуту я ставлю отлично!!! Водитель Магомед профессионал высшей категории. мололец!
Е
Елена
15 сен 2025
Б
Борис
11 сен 2025
Отличная экскурсия. Все было организовано очень хорошо. Автобус забрал практически от места проживания (3 минуты пешком). Даша (экскурсовод) - выше всяческих похвал! Рассказывала интересно. Было соа=всем не скучно. Сама экскурсия очень удобная,в плане того, что за день посмотрели 3 курорта, да еще и на шоу фонтанов успели. Водитель (кажется, Саркис) ехал быстро, но аккуратно. В общем, мы полностью всем довольны!
М
Мария
5 сен 2025
Прекрасная поездка, шикарный экскурсовод Яков 👍👍👍СПАСИБО!!!!
Е
Евгения
3 сен 2025
Нам очень понравилась экскурсия, получили море впечатлений и отлично провели день отпуска, который можно сказать пролетел, так насыщенно все было.
Есть пару замечаний, которые в целом не сильно испортили общие впечатления:
В
Виктория
19 авг 2025
А
Анна
14 авг 2025
Не понравилось навязчиво-требовательное поведение гида. Яков усердно уговаривал подняться на канатке, иначе день у нас будет испорчен. Не повелись и в результате от души нагулялись по Роза Хутор, впечатлений море.
О
Ольга
8 авг 2025
В общем экскурсия понравилась. И экскурсовод и водитель профессионалы. Одно "но". При выходе из автобуса экскурсовод обмолвилась, что по нашему билету можно пройти в интерактивный рюпарк "Моя Россия". Осталось немного
М
Марина
30 июл 2025
Не предупредили заранее что шоу фантанов не будет! Работа гида не впечатлила, как то посредственно все прошло.
Е
Елена
18 июл 2025
Все супер 👍. Успели и на всех канатках прокатиться, и на родельбане, и мед/вино продегустировать)
В Сириусе шел музыкальный фестиваль, послушали немного джаз с И. Бутманом, шоу фонтанов 🔥.
Спасибо гиду Даше, все подробно рассказала, интересно, все было чётко, спокойно 👍)
Е
Елена
16 июл 2025
Замечательная экскурсия. Чудесный гид Даша. Не перегрузила информацией,показала самое интересное,поделилась опытом. всё супер! спасибо!
О
Ольга
6 июл 2025
Всё понравилось. Хотели бы ещё спланировать экскурсию на джип-тур
