Роза Хутор, Олимпийская деревня, канатная дорога и многое другое
Посетить 3 горных курорта и олимпийские объекты за одну поездку (в группе)
Горный кластер Сочи включает в себя курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром Поляна». На нашей экскурсии вы увидите их все. Прокатитесь по канатной дороге до Олимпийской деревни на высоте 1170 метров.
Насладитесь видами горных хребтов, рассмотрите ратушу с часами на «Розе Хутор», посетите аллею Флагов и сделаете фото на память на фоне олимпийских объектов.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Описание экскурсии
09:30 — сбор группы 12:10 — посещение Ахштырского каньона на берегу реки Мзымта 12:30 — посещение смотровой площадки «Гнездо совы», с которой открываются панорамные виды на Ахштырский каньон, ущелье Ахцу и «Скайпарк» 13:00 — обед и дегустация краснополянского чая, мёда и вина 14:55 — прогулка по курорту «Красная Поляна», где находятся самое крупное казино России, трамплинный комплекс «Русские горки» и многое другое 15:40 — прибытие на курорт «Роза Хутор», подъём по канатной дороге до Горной Олимпийской деревни. По желанию подъём до Роза Пик, посещение этнопарка и парка альпак 19:20 — прогулка по курорту «Газпром Поляна», знаменитому своим научным центром в футуристическом стиле 20:00 — отправление в прибрежный кластер 21:00 — прогулка по Олимпийскому парку, шоу фонтанов (может проводиться не каждый день)
Тайминг маршрута примерный. Общее свободное время на курортах — 4 часа. По пути гид расскажет об истории Сочи, роли Олимпиады в развитии города и становлении «Красной Поляны» как курорта. Во время остановок он подскажет, как провести свободное время.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены:
Трансфер на комфортабельном автобусе туда и обратно
Услуги гида
Подъём по канатной дороге «Олимпия» до Горной Олимпийской деревни
Дегустации во время обеда
Страховка
Дополнительные расходы (по желанию):
Подъём по канатной дороге до вершины Роза Пик + посещение этнопарка «Моя Россия» — 950 ₽ взрослый, 550 ₽ детский
Подъём по канатной дороге до вершины Роза Пик + родельбан — 1800 ₽ взрослый, 800 ₽ детский
Билеты в парк альпак «Пача Мама» — от 950 ₽ за чел.
Обед — от 600 ₽ за чел.
Важно знать:
Билеты на канатную дорогу вы можете купить у гида. Курорты часто меняют стоимость билетов на подъёмники. Уточняйте её по факту
Если вы относитесь к одной из льготных категорий (возраст 60+, наличие инвалидности, статус ветерана боевых действий, многодетные семьи), возьмите с собой документы для оформления скидки на канатную дорогу
По запросу можем организовать экскурсию в индивидуальном формате. Подробности — в переписке
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля либо ближайшей к нему автобусной остановки в Центральном Сочи и Адлерском районе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава — Организатор в Сочи
Провела экскурсии для 18548 туристов
Привет! Меня зовут Влада. Моя цель — улучшить ваш отдых и погрузить в мир путешествий и развлечений. Наша команда отобрала только лучшие маршруты по различным критериям — цена, уникальность, качество, читать дальше
чтобы вы не тратили время на выяснения, с какой компанией и на какую экскурсию лучше поехать, а потратили это время на отдых. С нами вы побываете в самых красивых местах Сочи, познакомитесь с историей, культурой, природой и традициями этого уникального уголка страны.