Роза Хутор, Олимпийская деревня, канатная дорога и многое другое

Посетить 3 горных курорта и олимпийские объекты за одну поездку (в группе)
Горный кластер Сочи включает в себя курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром Поляна». На нашей экскурсии вы увидите их все. Прокатитесь по канатной дороге до Олимпийской деревни на высоте 1170 метров.

Насладитесь видами горных хребтов, рассмотрите ратушу с часами на «Розе Хутор», посетите аллею Флагов и сделаете фото на память на фоне олимпийских объектов.
Роза Хутор, Олимпийская деревня, канатная дорога и многое другое
Роза Хутор, Олимпийская деревня, канатная дорога и многое другое
Роза Хутор, Олимпийская деревня, канатная дорога и многое другое
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30

Описание экскурсии

09:30 — сбор группы
12:10 — посещение Ахштырского каньона на берегу реки Мзымта
12:30 — посещение смотровой площадки «Гнездо совы», с которой открываются панорамные виды на Ахштырский каньон, ущелье Ахцу и «Скайпарк»
13:00 — обед и дегустация краснополянского чая, мёда и вина
14:55 — прогулка по курорту «Красная Поляна», где находятся самое крупное казино России, трамплинный комплекс «Русские горки» и многое другое
15:40 — прибытие на курорт «Роза Хутор», подъём по канатной дороге до Горной Олимпийской деревни. По желанию подъём до Роза Пик, посещение этнопарка и парка альпак
19:20 — прогулка по курорту «Газпром Поляна», знаменитому своим научным центром в футуристическом стиле
20:00 — отправление в прибрежный кластер
21:00 — прогулка по Олимпийскому парку, шоу фонтанов (может проводиться не каждый день)

Тайминг маршрута примерный. Общее свободное время на курортах — 4 часа. По пути гид расскажет об истории Сочи, роли Олимпиады в развитии города и становлении «Красной Поляны» как курорта. Во время остановок он подскажет, как провести свободное время.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены:

  • Трансфер на комфортабельном автобусе туда и обратно
  • Услуги гида
  • Подъём по канатной дороге «Олимпия» до Горной Олимпийской деревни
  • Дегустации во время обеда
  • Страховка

Дополнительные расходы (по желанию):

  • Подъём по канатной дороге до вершины Роза Пик + посещение этнопарка «Моя Россия» — 950 ₽ взрослый, 550 ₽ детский
  • Подъём по канатной дороге до вершины Роза Пик + родельбан — 1800 ₽ взрослый, 800 ₽ детский
  • Билеты в парк альпак «Пача Мама» — от 950 ₽ за чел.
  • Обед — от 600 ₽ за чел.

Важно знать:

  • Билеты на канатную дорогу вы можете купить у гида. Курорты часто меняют стоимость билетов на подъёмники. Уточняйте её по факту
  • Если вы относитесь к одной из льготных категорий (возраст 60+, наличие инвалидности, статус ветерана боевых действий, многодетные семьи), возьмите с собой документы для оформления скидки на канатную дорогу
  • По запросу можем организовать экскурсию в индивидуальном формате. Подробности — в переписке
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 09:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2 500 ₽
Дети до 14 лет1 900 ₽
Дети до 6 лет без местаБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля либо ближайшей к нему автобусной остановки в Центральном Сочи и Адлерском районе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Сочи

ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеПрирода и пейзажиГорыВыездныеНа выходныеНа весь деньРоза ХуторПопулярные местаПаркиКрасная полянаОлимпийская деревняКаньоныФонтаныШоу фонтановОлимпийский ПаркКанатная дорогаМзымтаСмотровые площадкиДегустационные турыДля студентовСамое главноеАктивностиОт вашего отеля

Похожие экскурсии из Сочи

Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
На машине
192 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
Поднимитесь на вершины Сочи и насладитесь уникальными панорамными видами. Посетите Скайпарк, Роза Хутор и культурный центр «Галактика»
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом от Дагомыса до ...
19 июля в 10:00
21 июля в 10:00
15 000 за всё до 8 чел.
Роза Хутор - сердце Красной Поляны
На машине
22 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Роза Хутор - сердце Красной Поляны
Познакомиться с главными объектами курорта и узнать, как создавалась швейцарская сказка России
21 июля в 08:00
28 июля в 08:00
8 500 за всё до 4 чел.
Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром и Олимпийский парк
На автобусе
скидка
50%
1455 отзывов
9 часов
Групповая
Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром: путеводитель по курортам Сочи
Погрузитесь в мир горных вершин и олимпийской истории с экскурсией по лучшим курортам Сочи
Начало: Сочи, Адлер: от КПП отеля или ближайшей остановки
Расписание: Ежедневно в 09:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 09:00
18 июля в 09:00
от 1000500 за человека
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сочи
ХорошоТам