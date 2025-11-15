Пленэр в Сочи — это увлекательный мастер-класс на природе для всей семьи.
Под руководством опытного педагога вы освоите основы живописи, насладитесь творческой атмосферой и создадите свой уникальный сувенир. Занятия проходят в живописных локациях: Дендрарий или ботанический сад «Дерево Дружбы». Это отличный способ провести время с пользой и вдохновением!
Описание мастер-классаПленэр в Сочи — это яркое путешествие в мир творчества и фантазии, в которое можно окунуться всей семьей. Мастер-класс подарит море позитивных эмоций, а опытный педагог приложит все усилия, чтобы мероприятие прошло максимально легко и комфортно. Рисование в парке — это не просто медитация и отдых для души, а освоение творческого навыка, незабываемые впечатления и, самое главное, уникальный сувенир, созданный собственными руками. Мы предлагаем две локации для проведения мастер-класса:
- верхний парк Дендрария — зеленое сердце города. Живописное место со множеством красивейших локаций для творческих мастер-классов и фотосессий.
- ботанический сад «Дерево Дружбы» — райский оазис с уникальным цитрусовым деревом (630 прививок, выполненными представителями разных стран мира). Помимо потрясающих видов на территории имеется крытый музей. После мастер-класса возможно участие в онлайн-выставке по результату отбора комиссией парка (Дендрарий). Важная информация: При плохой погоде мастер-класс по рисованию проводится в кофейне/ресторане центрального района города Сочи. Все необходимые материалы включены в стоимость. Билеты в парк или депозит в заведении оплачивается отдельно. На мероприятии в парке с собой обязательно иметь головной убор и воду. Время проведения творческой экскурсии зависит от выбранного размера картины и количества участников.
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сочинский Дендрарий
- Ботанический сад «Дерево Дружбы»
Что включено
- Услуги ведущего мастер-классов
- Все необходимые материалы
- 5-10 общих фотографий
Что не входит в цену
- Входной билет на территорию парка
- Дополнительные фотографии
Место начала и завершения?
Центральный Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- При плохой погоде мастер-класс по рисованию проводится в кофейне/ресторане центрального района города Сочи
- Все необходимые материалы включены в стоимость
- Билеты в парк или депозит в заведении оплачивается отдельно
- На мероприятии в парке с собой обязательно иметь головной убор и воду
- Время проведения творческой экскурсии зависит от выбранного размера картины и количества участников
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сочи
