4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия
Начало: Место вашего проживания
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 6 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по городу Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9000₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Сочи, горы, море - обзорная экскурсия
Начало: Там где вы живете
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
14 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна25 ноября 2024Прекрасный гид с глубокими историческими знаниями. Комфортный транспорт. Экскурсия прошла на одном дыхании. Обязательно вернёмся.
- ССтанислав21 ноября 2024С большим удовольствием провели вчерашний день с гидом Олесей по окрестностям Сочи. Давно не были и вот Сочи открылся по
- ООлег29 октября 2024Очень признателен Олесе за профессионализм, эрудицию и творческий подход, проявленные во время экскурсии для группы 6 человек из Новосибирска. Маршрут,
- ВВладимир10 октября 2024Выражаем благодарность Олесе за проведенную нам экскурсию в Сочи. Цель была одна, посетить дачу Сталина и на ней сделать акцент.
- ИИрина1 октября 2024Большая благодарность Александру! Высокообразованный, эрудированный, коммуникабельный, с чувством юмора — что делает его замечательным рассказчиком и собеседником. В обзорной экскурсии
- ААндрей1 октября 2024Заказывали обзорную экскурсию по Сочи. Очень впечатлила дача Сталина и рассказы Александра об этом уникальном человеке. Спасибо большое, что удалось
- ААлександр22 сентября 2024Очень хорошая экскурсия. Много лет часто бываю в Сочи - ничего из рассказанного - не знал. Виктор - очень хороший
- ИИнна20 сентября 2024Экскурсия замечательная. Экскурсовод Виктор очень интересно обо всём рассказывал,показывал,отвечал на вопросы. Экскурсия организована чётко,везде успели и всё посмотрели. Виктор много
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Сад-музей «Дерево Дружбы»»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Сочи в декабре 2024
Сейчас в Сочи в категории "Сад-музей «Дерево Дружбы»" можно забронировать 3 экскурсии от 9000 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Сочи на 2025 год по теме «Сад-музей «Дерево Дружбы»», 55 ⭐ отзывов, цены от 9000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль