Сад-музей «Дерево Дружбы» – экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Сад-музей «Дерево Дружбы»» в Сочи, цены от 9000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия
На машине
На микроавтобусе
21 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия
Начало: Место вашего проживания
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 6 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по городу Сочи
19 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по городу Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9000 за всё до 4 чел.
Сочи, горы, море - обзорная экскурсия
На микроавтобусе
15 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Сочи, горы, море - обзорная экскурсия
Начало: Там где вы живете
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
14 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    25 ноября 2024
    Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия
    Прекрасный гид с глубокими историческими знаниями. Комфортный транспорт. Экскурсия прошла на одном дыхании. Обязательно вернёмся.
  • С
    Станислав
    21 ноября 2024
    Сочи, горы, море - обзорная экскурсия
    С большим удовольствием провели вчерашний день с гидом Олесей по окрестностям Сочи. Давно не были и вот Сочи открылся по
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    новому, отличные дороги, чистота и очень, очень зелено. Олеся нас провела по ранее неисхоженным тропам и мы смогли увидеть город совсем по новому, раньше брали автобусные туры и были не довольны. Приватный тур выше всех похвал. Спасибо, Олеся, за подаренный день в солнечном Сочи!!

  • О
    Олег
    29 октября 2024
    Сочи, горы, море - обзорная экскурсия
    Очень признателен Олесе за профессионализм, эрудицию и творческий подход, проявленные во время экскурсии для группы 6 человек из Новосибирска. Маршрут,
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    спланированный Олесей, охватывал не только классические, популярные среди туристов места, но и много интересных уголков, куда большинство туристов не попадает. Сам неоднократно бывал в Сочи, но в очередной раз открыл для себя много нового благодаря Олесе.

  • В
    Владимир
    10 октября 2024
    Сочи, горы, море - обзорная экскурсия
    Выражаем благодарность Олесе за проведенную нам экскурсию в Сочи. Цель была одна, посетить дачу Сталина и на ней сделать акцент.
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    Так как экскурсия вся на 4 часа, мы на даче провели 2,5 часа и были поражены эрудицией и информацией от гида про этого великого человека. Сам город последнее время хорошо развивается, последний раз были 20 лет назад. Меняется в лучшую сторону. Теперь следующий отпуск планируем в Абхазию. В качестве гида возьмем Олесю.

  • И
    Ирина
    1 октября 2024
    Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия
    Большая благодарность Александру! Высокообразованный, эрудированный, коммуникабельный, с чувством юмора — что делает его замечательным рассказчиком и собеседником. В обзорной экскурсии
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    по Сочи особая благодарность за дачу Сталина! Какие изумительные оказались виды с горы Ахун с поднимающимися снизу облаками! Александр замечательно ориентируется во времени прибытия больших автобусов с экскурсиями, и мы везде были первыми и почти одни! Обязательно воспользуйтесь его услугами — не пожалеете!

  • А
    Андрей
    1 октября 2024
    Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия
    Заказывали обзорную экскурсию по Сочи. Очень впечатлила дача Сталина и рассказы Александра об этом уникальном человеке. Спасибо большое, что удалось
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    побывать на вилле Вера! Экскурсия проходит очень комфортно, это было важно, т. к. с нами был ребенок 6 лет. Следующий раз обязательно поедем в Абхазию с Александром

  • А
    Александр
    22 сентября 2024
    Расширенная обзорная экскурсия по городу Сочи
    Очень хорошая экскурсия. Много лет часто бываю в Сочи - ничего из рассказанного - не знал. Виктор - очень хороший
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    экскурсовод 🤝 Одна проблема - пробки в Сочи - перекладываются на клиента. Поэтому в моём случае стоимость экскурсии «немного» выросла - с 9К до 23-х и было бы неплохо про такие изменения предупреждать заранее (я понимал что будет дороже, но не ожидал что настолько. А в остальном - замечательно. 🤷‍♂️

  • И
    Инна
    20 сентября 2024
    Расширенная обзорная экскурсия по городу Сочи
    Экскурсия замечательная. Экскурсовод Виктор очень интересно обо всём рассказывал,показывал,отвечал на вопросы. Экскурсия организована чётко,везде успели и всё посмотрели. Виктор много
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    знает о Сочи,рассказывал удивительные факты. Я давно не была в этом городе,поэтому экскурсия была для меня значима. Очень рада,что город выглядит молодым и комфортным. Дороги прекрасные. Экскурсия с Виктором была познавательной и оставила приятные впечатления. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Сад-музей «Дерево Дружбы»»

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  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
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Сколько стоит экскурсия по Сочи в декабре 2024
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