Наталия

В целом загадками и прогулкой мы остались довольны, но в данном квесте следует улучшить проверку ответов. И хотелось бы добавить анимацию и озвучивание самой истории (чтобы его можно было прослушать, а не читать). Интересные вопросы были про часы на башне вокзала, про фонтан около морского порта. Были и сложные вопросы, и простые.