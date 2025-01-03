Какие мистические символы скрывает Сочи? Что означают знаки зодиака на башне ж/д вокзала? Почему путешественников так тянет в этот город? Шаг за шагом вы отыщете ответы на эти вопросы. Компанию вам составит виртуальный Дух города. Вы сможете пройти квест в любое время и в своём темпе.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Следуя за виртуальным Духом города, вы увидите:
- Ж/д вокзал Сочи и памятник «Ухо»
- ЦУМ и Торговую галерею
- Здание музея спортивной славы
- Талисманы олимпиады: медведя, зайца и гепарда
- Собор Архангела Михаила
- Место, где располагался форт
А также услышите интересные факты, легенды и мистические истории о Сочи.
Организационные детали
- Маршрут квеста рассчитан на 3 часа
- Квест проходит на улице и не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу но если вы путешествуете компанией, можете приобрести его для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время
- Ограничение по возрасту 12+
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Сочи
Провёл экскурсии для 425 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталия
3 янв 2025
В целом загадками и прогулкой мы остались довольны, но в данном квесте следует улучшить проверку ответов. И хотелось бы добавить анимацию и озвучивание самой истории (чтобы его можно было прослушать, а не читать). Интересные вопросы были про часы на башне вокзала, про фонтан около морского порта. Были и сложные вопросы, и простые.
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