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(в 17ч.) уже была очередь, но даже в этом случае мы минут за 30 управились. В общей сложности поездка заняла около 9 часов. Не скучали ни минуты, Роберт все время что-то рассказывал и охотно общался на любые темы. Мы успели посмотреть Гагру, много останавливались на живописной дороге к Рице, на самом озере конечно тоже побывали:). Также по дороге была небольшая экскурсия с дегустацией копченого сыра, колбас, вина и чачи (все вкусное!). Цены там внушительные, но нас подкупил аромат из коптилок))) Фотографий и видео отсняли на год вперёд, природа тут очень атмосферная! Большое спасибо Милене за организацию и Роберту за незабываемое путешествие!