Экскурсии с элементами квеста в Сочи

Найдено 10 экскурсий в категории «Квесты» в Сочи, цены от 890 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Звездный путь: квест-знакомство с солнечным Сочи
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
4 отзыва
Звездный путь: квест-знакомство с солнечным Сочи
Исследовать центральные улочки в районе морского порта и раскрыть тайны города
Начало: У музея Спортивной славы Сочи
«Квест-знакомство с символами города»
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
6 000 за всё до 10 чел.
Квест «Форт Боярд» в Сочи
🚶 Пешая
Билеты
1 час
3 отзыва
Квест «Форт Боярд» в Сочи
Начало: Центральный Район Сочи, КСМ, улица Армянская 1/1
«Испытай удачу на квесте «Золото Форта Боярд» Реалистичный всевозрастной квест с актерами»
Расписание: 10:00–21:00 по предварительной брони
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500 за всё до 4 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Морской вокзал - визитная карточка Сочи»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
Самостоятельная квест-экскурсия «Морской вокзал - визитная карточка Сочи»
Начало: Парк «Ривьера», ул. Егорова, д. 1
Расписание: В любое время, в любой день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890 за всё до 10 чел.
Квест «Гарри Поттер и Подземелье Слизерина» в Сочи
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Квест «Гарри Поттер и Подземелье Слизерина» в Сочи
Начало: Сочи, ул Армянская 1/1г
«Квест по мотивам легендарного телепроекта «Форт Боярд»»
Расписание: 10:00–19:00 по предварительной брони
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500 за всё до 4 чел.
Исторический квест «Золото Боспорского царства»
Квест
2 часа
Исторический квест «Золото Боспорского царства»
Начало: Пластунская улица, 80В, Сочи
«Друзья, рады вам предложить захватывающий исторический квест «Золото Боспорского царства»»
Расписание: С 10:00 до 21:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 10 000 за всё до 4 чел.
Сокровища Боспора: квест на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Квест
2 часа
Популярное предложение
Сокровища Боспора: квест на квадроциклах
Начало: Адлерский район, п. Чвижепсе, ул. Нарзанная, 5
«Увидеть своими глазами разрушенные памятники архитектуры и попробовать себя в роли искателей древнего клада позволит вам наш квест на квадроциклах»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000 за человека
Квест «Ловушка»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Квест «Ловушка»
Начало: Сочи, переулок Армянский 1/1
«Важно знать • Обратите внимание, что «Ловушка» является хоррор-квестом и есть ограничения по возрасту участников»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Мистический квест «Тайна заброшенного особняка»
Квест
2 часа
Мистический квест «Тайна заброшенного особняка»
Начало: Сочи, Новороссийское шоссе, 6
«Новый антуражный квест — расследование: «Тайна Дача Квитко»»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 500 за всё до 5 чел.
Хоррор Квест «Неврастения»
Квест
1 час
Хоррор Квест «Неврастения»
Начало: Сириус, Олимпийский парк, Сочи Автодром
«Обратите внимание, что «Хижина в лесу» является хоррор-квестом и есть ограничения по возрасту участников — 14+»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 900 за всё до 5 чел.
«Перо Жар-птицы»: велоквест по Олимпийскому парку
🚲 На велосипеде
Квест
1.5 часа
«Перо Жар-птицы»: велоквест по Олимпийскому парку
Прокатиться по главным локациям Олимпийских игр и узнать историю парка, выполняя интересные задания
Начало: У вокзала «Олимпийский парк»
«В погоне за Жар-птицей: увлекательный квест»
Завтра в 17:00
9 июня в 08:00
7 700 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    28 октября 2023
    Авторский квест-тур «Гагра. Дом призрака» на джипах
    Прекрасная четкая организация. К экскурсии вопросов нет. Супер водитель Арэс! Заботливый и искренне любящий свою работу. Маршрут интересный. сильно испортило послевкусие
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    от поездки - дегустация чаев. Якобы отборный чай наразвес 40г /300 р. То, что насыпано в коробках и то, что продают вам в пакетах - небо и земля. Мошенничество в чистом виде! Очень неприятно!! Особенно потому, что этих чаев взяли и себе, и на подарки - такое дарить стыдно и пить невкусно!

  • А
    А
    26 октября 2023
    Авторский квест-тур «Гагра. Дом призрака» на джипах
    Ездил на экскурсию по заброшенным местам. Полный восторг, отличная организация, красивейший маршрут и душевные люди. Рекомендую
  • Ю
    Юлия
    24 июля 2023
    Квест-тур «Заброшки Гагры. Тайна дома призраков»
    Кто не любит дальние поездки, то этот тур для вас. Спасибо за замечательную экскурсию по Гагре, погружение в ее историю,
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    рассказы про знаковые места города, традиции, быт и обычаи абхазов! Советую всем найти время и погрузиться в увлекательное авторское путешествие по Старой Гагре от Георгия! Вы точно не останетесь равнодушными и не пожалеете!

  • П
    Павел
    24 июля 2023
    Квест-тур «Заброшки Гагры. Тайна дома призраков»
    Нас встретили на станции Имеретинский курорт (Олимпийский парк) на комфортном автобусе. Границу прошли быстро минут за 15, на обратном пути
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    (в 17ч.) уже была очередь, но даже в этом случае мы минут за 30 управились. В общей сложности поездка заняла около 9 часов. Не скучали ни минуты, Роберт все время что-то рассказывал и охотно общался на любые темы. Мы успели посмотреть Гагру, много останавливались на живописной дороге к Рице, на самом озере конечно тоже побывали:). Также по дороге была небольшая экскурсия с дегустацией копченого сыра, колбас, вина и чачи (все вкусное!). Цены там внушительные, но нас подкупил аромат из коптилок))) Фотографий и видео отсняли на год вперёд, природа тут очень атмосферная! Большое спасибо Милене за организацию и Роберту за незабываемое путешествие!

  • J
    Jorge
    24 июля 2023
    Квест-тур «Заброшки Гагры. Тайна дома призраков»
    Спасибо большое всей команде и нашему экскурсоводу Аресу за маленькое путешествие в Абхазию. Экскурсии для меня ассоциируются с чем-то нудным,
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    но вчера этот миф был развеян. Если вы хотите посетить основные места Абхазии, проникнуться атмосферой мест и не мучать себя подъёмом в четыре утра (а в такое время обычно и начинаются экскурсии в Абхазию), то советую записаться.

  • Я
    Яна
    11 июня 2023
    Звездный путь: квест-знакомство с солнечным Сочи
    Прекрасная экскурсия! Было интересно как нашим детям, так и нам. Рекомендуем:)
  • А
    Анастасия
    4 марта 2023
    Тур по барам Сочи в формате игры-квеста с welcome шотами
    Заменила бы последний бар, а так все хорошо, спасибо Саше❤️
  • И
    Ирина
    7 сентября 2022
    Звездный путь: квест-знакомство с солнечным Сочи
    Квест конечно рассчитан на детей,но и для взрослых очень познавательно.
  • Л
    Лариса
    30 ноября 2021
    Звездный путь: квест-знакомство с солнечным Сочи
    Сразу не написала… ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ понравилась экскурсия квест - как раз как и хотели: узнать про город и прогуляться! Самая идея квеста
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    - прекрасна! Но и "подача" - задачки в стихах, шифр и пр. Все продумано. Как вишенка на торте - маленькие уголочки - скверики, я бы прошла мимо и не заглянула за эту "зеленую дверь", а теперь буду знать, что с Сочи есть такиЕ чудА. Рекомендую всем детям от 4 до 104 лет. С уважением, Лариса

  • Э
    Эльвира
    23 января 2021
    Квест «Форт Боярд» в Сочи
    Ставлю 10 из 5 возможных))! Я в полном восторге, обязательно развивайте своё дело, чтобы как можно больше людей смогло сюда попасть!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Квесты»

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Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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