1 чел.
По популярности
Квест
1.5 часа
Звездный путь: квест-знакомство с солнечным Сочи
Исследовать центральные улочки в районе морского порта и раскрыть тайны города
Начало: У музея Спортивной славы Сочи
«Квест-знакомство с символами города»
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Билеты
1 час
Квест «Форт Боярд» в Сочи
Начало: Центральный Район Сочи, КСМ, улица Армянская 1/1
«Испытай удачу на квесте «Золото Форта Боярд» Реалистичный всевозрастной квест с актерами»
Расписание: 10:00–21:00 по предварительной брони
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия «Морской вокзал - визитная карточка Сочи»
Начало: Парк «Ривьера», ул. Егорова, д. 1
Расписание: В любое время, в любой день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Квест «Гарри Поттер и Подземелье Слизерина» в Сочи
Начало: Сочи, ул Армянская 1/1г
«Квест по мотивам легендарного телепроекта «Форт Боярд»»
Расписание: 10:00–19:00 по предварительной брони
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Исторический квест «Золото Боспорского царства»
Начало: Пластунская улица, 80В, Сочи
«Друзья, рады вам предложить захватывающий исторический квест «Золото Боспорского царства»»
Расписание: С 10:00 до 21:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 10 000₽ за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Популярное предложение
Сокровища Боспора: квест на квадроциклах
Начало: Адлерский район, п. Чвижепсе, ул. Нарзанная, 5
«Увидеть своими глазами разрушенные памятники архитектуры и попробовать себя в роли искателей древнего клада позволит вам наш квест на квадроциклах»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000₽ за человека
Квест
2 часа
Квест «Ловушка»
Начало: Сочи, переулок Армянский 1/1
«Важно знать • Обратите внимание, что «Ловушка» является хоррор-квестом и есть ограничения по возрасту участников»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Мистический квест «Тайна заброшенного особняка»
Начало: Сочи, Новороссийское шоссе, 6
«Новый антуражный квест — расследование: «Тайна Дача Квитко»»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
1 час
Хоррор Квест «Неврастения»
Начало: Сириус, Олимпийский парк, Сочи Автодром
«Обратите внимание, что «Хижина в лесу» является хоррор-квестом и есть ограничения по возрасту участников — 14+»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 900₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
«Перо Жар-птицы»: велоквест по Олимпийскому парку
Прокатиться по главным локациям Олимпийских игр и узнать историю парка, выполняя интересные задания
Начало: У вокзала «Олимпийский парк»
«В погоне за Жар-птицей: увлекательный квест»
Завтра в 17:00
9 июня в 08:00
7 700₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина28 октября 2023Авторский квест-тур «Гагра. Дом призрака» на джипахПрекрасная четкая организация. К экскурсии вопросов нет. Супер водитель Арэс! Заботливый и искренне любящий свою работу. Маршрут интересный. сильно испортило послевкусие
- АА26 октября 2023Авторский квест-тур «Гагра. Дом призрака» на джипахЕздил на экскурсию по заброшенным местам. Полный восторг, отличная организация, красивейший маршрут и душевные люди. Рекомендую
- ЮЮлия24 июля 2023Квест-тур «Заброшки Гагры. Тайна дома призраков»Кто не любит дальние поездки, то этот тур для вас. Спасибо за замечательную экскурсию по Гагре, погружение в ее историю,
- ППавел24 июля 2023Квест-тур «Заброшки Гагры. Тайна дома призраков»Нас встретили на станции Имеретинский курорт (Олимпийский парк) на комфортном автобусе. Границу прошли быстро минут за 15, на обратном пути
- JJorge24 июля 2023Квест-тур «Заброшки Гагры. Тайна дома призраков»Спасибо большое всей команде и нашему экскурсоводу Аресу за маленькое путешествие в Абхазию. Экскурсии для меня ассоциируются с чем-то нудным,
- ЯЯна11 июня 2023Прекрасная экскурсия! Было интересно как нашим детям, так и нам. Рекомендуем:)
- ААнастасия4 марта 2023Тур по барам Сочи в формате игры-квеста с welcome шотамиЗаменила бы последний бар, а так все хорошо, спасибо Саше❤️
- ИИрина7 сентября 2022Квест конечно рассчитан на детей,но и для взрослых очень познавательно.
- ЛЛариса30 ноября 2021Сразу не написала… ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ понравилась экскурсия квест - как раз как и хотели: узнать про город и прогуляться! Самая идея квеста
- ЭЭльвира23 января 2021Ставлю 10 из 5 возможных))! Я в полном восторге, обязательно развивайте своё дело, чтобы как можно больше людей смогло сюда попасть!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Квесты»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Квесты" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 890 до 14 500. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 10 экскурсий в Сочи на 2024 год по теме «Квесты», 8 ⭐ отзывов, цены от 890₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август