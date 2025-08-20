Мои заказы

Морской Порт Сочи – экскурсии в Сочи

Найдено 4 экскурсии в категории «Морской Порт Сочи» в Сочи, цены от 2270 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Только вы и море: аренда парусной яхты
На яхте
1 час
-
30%
9 отзывов
Водная прогулка
Только вы и море: аренда парусной яхты
Начало: Г. Сочи Ул. Войкова 1
Расписание: Ежедневно по согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
22 авг в 09:00
13 930 ₽19 900 ₽ за всё до 7 чел.
Аренда яхты из Адлера и Сочи
На яхте
1 час
Водная прогулка
Аренда яхты из Адлера и Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый час; Ежедневно
Завтра в 09:00
22 авг в 09:00
9000 ₽ за всё до 10 чел.
Прогулка на парусной яхте к дельфинам с фотосессией
На яхте
3 часа
-
10%
Фотопрогулка
до 10 чел.
Прогулка на парусной яхте к дельфинам с фотосессией
Начало: Ул. Войкого, 1, морской вокзал Сочи
Расписание: Обязательно уточняйте наличие мест перед бронированием.
22 авг в 08:00
5 сен в 08:00
6300 ₽7000 ₽ за человека
Обзорная прогулка на большой двухпалубной яхте
На яхте
1 час
Водная прогулка
Обзорная прогулка на большой двухпалубной яхте
Начало: Ул. Несебрская, 3
Завтра в 11:00
22 авг в 11:00
2270 ₽ за человека

