Добро пожаловать в единственное место на черноморском побережье Кавказа, где можно полетать на аэростате. Вы ощутите волшебство полёта и насладитесь захватывающими видами. Пролетите над долиной реки Шахе, увидите первые чайные плантации и величественную гору Фишт.
А мы поделимся с вами интересными фактами о здешних местах и расскажем историю развития воздухоплавания.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вот что вы увидите из корзины шара:
- нетронутую природу Кавказского национального парка в долине реки Шахе
- первые российские чайные плантации в Сочи
- прекрасную и величественную снежную гору Фишт
Незабываемые эмоции от свободного полёта гарантируем!
А ещё мы расскажем вам:
- о сёлах Солох-Аул и Бзогу
- про древние племена убыхов и священные рощи
- о переселении народов и Кавказских войнах
- про первые чайные плантации и совхоз имени Кошмана
И конечно, поделимся историей воздухоплавания.
Организационные детали
- Перед началом полёта мы проведём для вас подробный инструктаж, с вами будет опытный пилот. Все участники полёта застрахованы
- В воздухе вы проведёте около часа
- Если захотите — можете помочь подготовить шар к полёту
Обратите внимание
- Опаздывать на прогулку нельзя. Лучше приезжать заранее, за 15–20 минут до назначенного времени
- Полёт зависит от погодных условий. Предварительно мы свяжемся с вами и обсудим возможность прогулки
- В случае введения режима «Беспилотная опасность» полёт будет отменён
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Сочи
Дарим невероятные эмоции свободного полёта на аэростате и небо свободы каждому. С нами вы точно ощутите дзен во власти воздушной стихии.Задать вопрос
