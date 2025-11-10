Мои заказы

На воздушном шаре - над горами Кавказа

Подняться в воздух и полюбоваться природой Сочи с высоты птичьего полёта
Добро пожаловать в единственное место на черноморском побережье Кавказа, где можно полетать на аэростате. Вы ощутите волшебство полёта и насладитесь захватывающими видами. Пролетите над долиной реки Шахе, увидите первые чайные плантации и величественную гору Фишт.

А мы поделимся с вами интересными фактами о здешних местах и расскажем историю развития воздухоплавания.
Время начала: 06:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вот что вы увидите из корзины шара:

  • нетронутую природу Кавказского национального парка в долине реки Шахе
  • первые российские чайные плантации в Сочи
  • прекрасную и величественную снежную гору Фишт

Незабываемые эмоции от свободного полёта гарантируем!

А ещё мы расскажем вам:

  • о сёлах Солох-Аул и Бзогу
  • про древние племена убыхов и священные рощи
  • о переселении народов и Кавказских войнах
  • про первые чайные плантации и совхоз имени Кошмана

И конечно, поделимся историей воздухоплавания.

Организационные детали

  • Перед началом полёта мы проведём для вас подробный инструктаж, с вами будет опытный пилот. Все участники полёта застрахованы
  • В воздухе вы проведёте около часа
  • Если захотите — можете помочь подготовить шар к полёту

Обратите внимание

  • Опаздывать на прогулку нельзя. Лучше приезжать заранее, за 15–20 минут до назначенного времени
  • Полёт зависит от погодных условий. Предварительно мы свяжемся с вами и обсудим возможность прогулки
  • В случае введения режима «Беспилотная опасность» полёт будет отменён

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Сочи
Дарим невероятные эмоции свободного полёта на аэростате и небо свободы каждому. С нами вы точно ощутите дзен во власти воздушной стихии.
Задать вопрос

