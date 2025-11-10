Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Добро пожаловать в единственное место на черноморском побережье Кавказа, где можно полетать на аэростате. Вы ощутите волшебство полёта и насладитесь захватывающими видами. Пролетите над долиной реки Шахе, увидите первые чайные плантации и величественную гору Фишт.



А мы поделимся с вами интересными фактами о здешних местах и расскажем историю развития воздухоплавания.