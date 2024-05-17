1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Ваш идеальный день в Сочи: экскурсия-конструктор
Откройте для себя Сочи по-новому с экскурсией, которая учитывает все ваши пожелания и интересы
Начало: У вашего отеля (кроме Лазаревского района)
«Над ней даже можно полетать на воздушном шаре…»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Открыть Красную Поляну
Побывать в красивейших уголках курорта, узнать о местных обитателях и пройти по реликтовому лесу
Начало: В Красной Поляне
«Взлететь на мегакачелях над пропастью, насладиться панорамами с канатных дорог или полетать на воздушном шаре в горах — эти аттракционы заставят сердце биться чаще и замереть от красоты»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сказочные окрестности Сочи и Мацесты
Орлиные скалы, Дагомысские корыта, парк Солохаул и башня Ахун на автомобильной экскурсии
Начало: По месту вашего проживания в Сочи и Адлере
«Если позволит погода и будет желание, также прокатитесь на тарзанке или воздушном шаре»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 9 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
Узнать об удивительном народе и открыть легенды, любуясь видами от Дагомыса до Солохаула
Начало: вокзал Дагомыс
«Вы искупаетесь в чистейшей горной реке, оцените активности «Солохаул-парка» (предлагают прогулку на БТР, зиплайн и подъем на воздушном шаре) и пообедаете блюдами кавказской кухни»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Мотопутешествие в горный Солох-Аул
Подняться по серпантину в горы Сочи, устроить чаепитие на природе и искупаться в источнике
«Дополнительно в Солохауле вы сможете пролететь над горной долиной на zip-line или подняться в небо на воздушном шаре»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
10 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения17 мая 2024Это была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за один день увидеть город с
- ТТаисия20 апреля 2024День на самом деле получился идеальным. Мы успели посетить множество интересных мест и локаций. Денис переключается под вас и строит
- ООльга11 апреля 2024Вся поездка -это удивительные открытия природных красот и творений человеческих рук. Очень впечатлены тем, что увидели. Чувствовали себя гостями, получали
- ККристина7 апреля 2024Супер крутое путешествие в приятной компании! Поездка была безопасной, по красивейшим местам и познавательной. Илья, спасибо за поездку и успехов во всех сферах жизни!
- ЕЕвгения3 марта 2024Отличная экскурсия с адреналином и массой замечательных впечатлений! Илья прекрасный водитель, было очень комфортно и в тоже время с "огоньком". Интересный разговор за чаем со вкуснейшими блинами прилагается! Я в восторге!
- ККатя6 ноября 2023Прекрасный день в отличной компании
- ААнастасия27 июля 2023Скучно было проводить день на пляжу, и захотелось чего-то приятного с полезным) набрела на сайт экскурсий и выбор пал на
- ЕЕлена16 июня 2023Красивый маршрут в комфортном автомобиле с интересным собеседником. Потрясающие виды, вкусный обед, приятно проведенное время. Рекомендую.
- ККирилл27 мая 2023Шикарный тур и гид! Учтены все индивидуальные пожелания, предусмотрены все возможные нюансы, в том числе погодные и временные. Посмотрели весь
- ББудылина22 апреля 2023Ферма Экзархо и чайные плантации Мацесты на Land CruiserЭкскурсия просто потрясающая Гид профессиональный, доброжелательный. За день посмотрели почти все самые интересные места. Впечатлений масса. Если вы хотите за один день познакомился с Сочи и окрестностями, вам сюда
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