Полеты на воздушном шаре в Сочи

Найдено 5 экскурсий в категории «На воздушном шаре» в Сочи, цены от 7 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваш идеальный день в Сочи
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🎈 На воздушном шаре
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
12 часов
87 отзывов
Ваш идеальный день в Сочи: экскурсия-конструктор
Откройте для себя Сочи по-новому с экскурсией, которая учитывает все ваши пожелания и интересы
Начало: У вашего отеля (кроме Лазаревского района)
«Над ней даже можно полетать на воздушном шаре…»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
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🚶 Пешая
🎈 На воздушном шаре
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
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Побывать в красивейших уголках курорта, узнать о местных обитателях и пройти по реликтовому лесу
Начало: В Красной Поляне
«Взлететь на мегакачелях над пропастью, насладиться панорамами с канатных дорог или полетать на воздушном шаре в горах — эти аттракционы заставят сердце биться чаще и замереть от красоты»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 500 за всё до 6 чел.
Сказочные окрестности Сочи и Мацесты
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Индивидуальная
9 часов
64 отзыва
Сказочные окрестности Сочи и Мацесты
Орлиные скалы, Дагомысские корыта, парк Солохаул и башня Ахун на автомобильной экскурсии
Начало: По месту вашего проживания в Сочи и Адлере
«Если позволит погода и будет желание, также прокатитесь на тарзанке или воздушном шаре»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 9 999 за всё до 4 чел.
Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
Узнать об удивительном народе и открыть легенды, любуясь видами от Дагомыса до Солохаула
Начало: вокзал Дагомыс
«Вы искупаетесь в чистейшей горной реке, оцените активности «Солохаул-парка» (предлагают прогулку на БТР, зиплайн и подъем на воздушном шаре) и пообедаете блюдами кавказской кухни»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 3 чел.
Мотопутешествие в горный Солох-Аул
🏍 На мотоцикле
🎈 На воздушном шаре
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Мотопутешествие в горный Солох-Аул
Подняться по серпантину в горы Сочи, устроить чаепитие на природе и искупаться в источнике
«Дополнительно в Солохауле вы сможете пролететь над горной долиной на zip-line или подняться в небо на воздушном шаре»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
10 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    17 мая 2024
    Ваш идеальный день в Сочи
    Это была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за один день увидеть город с
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    разной стороны, учитывая еще тот факт, что супруг передвигается на костылях, и больше на экскурсии он бы не поехал. Все получилось! Маршрут был выстроен исходя из наших предпочтений и возможностей супруга. Мы побывали в тех местах, о существовании которых и не подозревали (Навалищенское ущелье моя любовь). Денис - профессионал своего дела, не только знающий всё и вся о своем крае, но и просто очень очень приятный в общении человек. Будем рекомендовать 100%!

    Это была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за одинЭто была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за одинЭто была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за одинЭто была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за одинЭто была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за одинЭто была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за один
  • Т
    Таисия
    20 апреля 2024
    Ваш идеальный день в Сочи
    День на самом деле получился идеальным. Мы успели посетить множество интересных мест и локаций. Денис переключается под вас и строит
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    маршрут именно по вашим интересам. Экскурсия прошла на одном дыхании и оставила кучу ярких эмоций и множество фото на телефоне. Спасибо огромное, за замечательный идеальный день!

  • О
    Ольга
    11 апреля 2024
    Ваш идеальный день в Сочи
    Вся поездка -это удивительные открытия природных красот и творений человеческих рук. Очень впечатлены тем, что увидели. Чувствовали себя гостями, получали
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    внимание на всем протяжении экскурсии. Денис интересный собеседник, очень приятно было познакомиться. Сама организация отличная, вовремя уехали и вернулись, посетили все запланированные места.

    Вся поездка -это удивительные открытия природных красот и творений человеческих рук. Очень впечатлены тем, что увиделиВся поездка -это удивительные открытия природных красот и творений человеческих рук. Очень впечатлены тем, что увиделиВся поездка -это удивительные открытия природных красот и творений человеческих рук. Очень впечатлены тем, что увиделиВся поездка -это удивительные открытия природных красот и творений человеческих рук. Очень впечатлены тем, что увиделиВся поездка -это удивительные открытия природных красот и творений человеческих рук. Очень впечатлены тем, что увиделиВся поездка -это удивительные открытия природных красот и творений человеческих рук. Очень впечатлены тем, что увидели
  • К
    Кристина
    7 апреля 2024
    Мотопутешествие в горный Солох-Аул
    Супер крутое путешествие в приятной компании! Поездка была безопасной, по красивейшим местам и познавательной. Илья, спасибо за поездку и успехов во всех сферах жизни!
  • Е
    Евгения
    3 марта 2024
    Мотопутешествие в горный Солох-Аул
    Отличная экскурсия с адреналином и массой замечательных впечатлений! Илья прекрасный водитель, было очень комфортно и в тоже время с "огоньком". Интересный разговор за чаем со вкуснейшими блинами прилагается! Я в восторге!
    Отличная экскурсия с адреналином и массой замечательных впечатлений! Илья прекрасный водитель, было очень комфортно и в
  • К
    Катя
    6 ноября 2023
    Открыть Красную Поляну
    Прекрасный день в отличной компании
  • А
    Анастасия
    27 июля 2023
    Мотопутешествие в горный Солох-Аул
    Скучно было проводить день на пляжу, и захотелось чего-то приятного с полезным) набрела на сайт экскурсий и выбор пал на
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    мотопутешествие. Очень боюсь двухколесных коней, но с водителем Станиславом это оказалось напрасным переживанием. Посетили красивейшие места, поели вкусных блинов, искупались в источнике и даже полетали на зиплайне, всю обратную дорогу уже хотелось, чтобы она не заканчивалась. Станислав обладает Уверенным вождением, по пути слушала интересные повествования о местностях, и получила массу приятных эмоций от общения! Спасибо (п,с. - еще Стас делает офигенные фоточки, даже просить не надо 😋)

    Скучно было проводить день на пляжу, и захотелось чего-то приятного с полезным) набрела на сайт экскурсийСкучно было проводить день на пляжу, и захотелось чего-то приятного с полезным) набрела на сайт экскурсийСкучно было проводить день на пляжу, и захотелось чего-то приятного с полезным) набрела на сайт экскурсийСкучно было проводить день на пляжу, и захотелось чего-то приятного с полезным) набрела на сайт экскурсийСкучно было проводить день на пляжу, и захотелось чего-то приятного с полезным) набрела на сайт экскурсийСкучно было проводить день на пляжу, и захотелось чего-то приятного с полезным) набрела на сайт экскурсий
  • Е
    Елена
    16 июня 2023
    Сказочные окрестности Сочи и Мацесты
    Красивый маршрут в комфортном автомобиле с интересным собеседником. Потрясающие виды, вкусный обед, приятно проведенное время. Рекомендую.
  • К
    Кирилл
    27 мая 2023
    Сказочные окрестности Сочи и Мацесты
    Шикарный тур и гид! Учтены все индивидуальные пожелания, предусмотрены все возможные нюансы, в том числе погодные и временные. Посмотрели весь
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    Большой Сочи. Гид заслуживает отдельных слов благодарности и воздаяния должного. Очень умная, умудренная, женственная и располагающая к себе! Конечно же, знающая историю Сочи и окрестностей, массу легенд и сказаний! Настоятельно рекомендую!

    Шикарный тур и гид! Учтены все индивидуальные пожелания, предусмотрены все возможные нюансы, в том числе погодные
  • Б
    Будылина
    22 апреля 2023
    Ферма Экзархо и чайные плантации Мацесты на Land Cruiser
    Экскурсия просто потрясающая Гид профессиональный, доброжелательный. За день посмотрели почти все самые интересные места. Впечатлений масса. Если вы хотите за один день познакомился с Сочи и окрестностями, вам сюда

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «На воздушном шаре»

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  5. Мотопутешествие в горный Солох-Аул
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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