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разной стороны, учитывая еще тот факт, что супруг передвигается на костылях, и больше на экскурсии он бы не поехал. Все получилось! Маршрут был выстроен исходя из наших предпочтений и возможностей супруга. Мы побывали в тех местах, о существовании которых и не подозревали (Навалищенское ущелье моя любовь). Денис - профессионал своего дела, не только знающий всё и вся о своем крае, но и просто очень очень приятный в общении человек. Будем рекомендовать 100%!