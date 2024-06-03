1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7.5 часов
Солох-Аул: история и традиции чаеводства в Сочи
Освоить тонкости чайного искусства, создать свои купажи напитка и открыть новые волшебные пейзажи
Начало: На Курортном проспекте
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Многоликий Сочи: главное за день
За несколько часов вы осмотрите неизведанные достопримечательности Сочи, познакомитесь с историей города и его традициями. Интересные факты и легенды ждут вас
Начало: место вашего проживания
13 июня в 12:00
15 июня в 06:00
11 735₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Чайные домики и Озера Любви в Сочи
Открыть историю краснодарского чая и искупаться в природных купелях Дагомыса
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
16 999₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Один добрый день в Сочи: экскурсия с личным гидом
Проведите незабываемый день в Сочи, наслаждаясь индивидуальным маршрутом и домашней кухней
Начало: Автовокзал Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
2200018 700₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Чайные плантации Солох-Аула и долина Шахе: фотосессия в Сочи
Запечатлейте восхитительные моменты в горах Сочи: от дегустации чая до заката на чайной плантации
Начало: в районе ТРЦ «МореМолл»
29 июня в 12:00
30 июня в 12:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Солох-Аул - родина русского чая
Первые чайные плантации, пасека, водопады и святые источники - дегустационный тур в долину реки Шахе
Начало: От отеля Центрального района Сочи, Адлера
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сказочные окрестности Сочи и Мацесты
Орлиные скалы, Дагомысские корыта, парк Солохаул и башня Ахун на автомобильной экскурсии
Начало: По месту вашего проживания в Сочи и Адлере
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 9 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
На краю земли - волшебный мир Солох-Аула
Побывать на родине русского чая, искупаться в озерах Любви и посетить монастырь Крестовая Пустынь
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
Узнать об удивительном народе и открыть легенды, любуясь видами от Дагомыса до Солохаула
Начало: вокзал Дагомыс
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Мотопутешествие в горный Солох-Аул
Подняться по серпантину в горы Сочи, устроить чаепитие на природе и искупаться в источнике
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
10 500₽ за человека
Мини-группа
8 часов
На внедорожнике в живописный Солох-Аул
«Озера любви», чайные плантации, горы, водопады и монастырь Крестовая пустынь за 1 день
Начало: У КПП крупных отелей
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
3 100₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Из Сочи - в аутентичный Солох-Аул
Усадьба чайного первопроходца, плантации, Крестовая пустынь и святой источник среди южных гор
Начало: в центральном Сочи
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
5.5 часов
Из Сочи - на фотосет в Солох-Аул
Побывать в заповедных местах и поймать в объектив самые тонкие и душевные моменты прогулки
Начало: В центре Сочи
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
13 111₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий3 июня 202420 мая посчастливилось нам познакомиться с Сочи через Антона. Было круто,необычно,потрясающе красиво. Очень хочется вернутся Антон,спасибо! Восторг
- ННадежда2 июня 2024День прошел замечательно и не заметно. Посетили много интересных локаций. Антон подстраивался под физические возможности каждого туриста в нашей группе.
- ВВиктория1 июня 2024Женя - идеальный фотограф, экскурсовод и водитель, очень доброжелательный, талантливый и располагающий к себе человек! Я рассматривала много вариантов, но очень
- KKatya13 мая 2024Всем привет! Хочется поблагодарить Сьюз за этот чудесный день, проведенный в ее компании!!! 😘 Ребята- путешественники, если для вас важен комфорт, качественный
- ООльга8 мая 2024Все прошло отлично! Спасибо Антону за насыщенный день!
- ООльга3 мая 2024Ну как же нам повезло, что мы попали на эту экскурсию! Это просто что-то невероятное! Глубочайшее море интересной информации, поданной
- ММарина22 апреля 2024Замечательная экскурсия. Делала мужу сюрприз-подарок на день рождения. Посетили необычные места, Вкусный пикник с шашлыком на речке в беседке. Сюзанна замечательный рассказчик и собеседник.
- ННаталья18 апреля 2024Мы с мамой были в Сочи впервые. Неделю. Было много прогулок, экскурсий, но именно Сюзанна и ее экскурсии -это лучшее
- ККристина7 апреля 2024Супер крутое путешествие в приятной компании! Поездка была безопасной, по красивейшим местам и познавательной. Илья, спасибо за поездку и успехов во всех сферах жизни!
- ИИрина30 марта 2024С теплотой вспоминаю нашу поездку, благодарна гиду за отличный день и потрясающие фотографии, которые мы периодически пересматриваем с мужем 🤩 На экскурсии не было толпы туристов, была атмосфера уюта!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Солох-Аул»
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