Экскурсии на Солох-Аул

Найдено 13 экскурсий в категории «Солох-Аул» в Сочи, цены от 3 100 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Солох-Аул: история и традиции чаеводства в Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
59 отзывов
Солох-Аул: история и традиции чаеводства в Сочи
Освоить тонкости чайного искусства, создать свои купажи напитка и открыть новые волшебные пейзажи
Начало: На Курортном проспекте
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
14 500 за всё до 4 чел.
Многоликий Сочи: главное за день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Многоликий Сочи: главное за день
За несколько часов вы осмотрите неизведанные достопримечательности Сочи, познакомитесь с историей города и его традициями. Интересные факты и легенды ждут вас
Начало: место вашего проживания
13 июня в 12:00
15 июня в 06:00
11 735 за всё до 4 чел.
Чайные домики и Озера Любви в Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
3 отзыва
Чайные домики и Озера Любви в Сочи
Открыть историю краснодарского чая и искупаться в природных купелях Дагомыса
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
16 999 за всё до 6 чел.
Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Один добрый день в Сочи: экскурсия с личным гидом
Проведите незабываемый день в Сочи, наслаждаясь индивидуальным маршрутом и домашней кухней
Начало: Автовокзал Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
2200018 700 за всё до 4 чел.
Чайные плантации Солох-Аула и долина Шахе + фотосессия
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
12 отзывов
Чайные плантации Солох-Аула и долина Шахе: фотосессия в Сочи
Запечатлейте восхитительные моменты в горах Сочи: от дегустации чая до заката на чайной плантации
Начало: в районе ТРЦ «МореМолл»
29 июня в 12:00
30 июня в 12:00
16 000 за всё до 4 чел.
Солох-Аул - родина русского чая
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Солох-Аул - родина русского чая
Первые чайные плантации, пасека, водопады и святые источники - дегустационный тур в долину реки Шахе
Начало: От отеля Центрального района Сочи, Адлера
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
12 500 за всё до 3 чел.
Сказочные окрестности Сочи и Мацесты
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Индивидуальная
9 часов
64 отзыва
Сказочные окрестности Сочи и Мацесты
Орлиные скалы, Дагомысские корыта, парк Солохаул и башня Ахун на автомобильной экскурсии
Начало: По месту вашего проживания в Сочи и Адлере
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 9 999 за всё до 4 чел.
На краю земли - волшебный мир Солох-Аула
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
На краю земли - волшебный мир Солох-Аула
Побывать на родине русского чая, искупаться в озерах Любви и посетить монастырь Крестовая Пустынь
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670 за всё до 8 чел.
Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
Узнать об удивительном народе и открыть легенды, любуясь видами от Дагомыса до Солохаула
Начало: вокзал Дагомыс
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 3 чел.
Мотопутешествие в горный Солох-Аул
🏍 На мотоцикле
🎈 На воздушном шаре
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Мотопутешествие в горный Солох-Аул
Подняться по серпантину в горы Сочи, устроить чаепитие на природе и искупаться в источнике
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
10 500 за человека
На внедорожнике в живописный Солох-Аул
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
8 часов
14 отзывов
На внедорожнике в живописный Солох-Аул
«Озера любви», чайные плантации, горы, водопады и монастырь Крестовая пустынь за 1 день
Начало: У КПП крупных отелей
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
3 100 за человека
Из Сочи - в аутентичный Солох-Аул
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Из Сочи - в аутентичный Солох-Аул
Усадьба чайного первопроходца, плантации, Крестовая пустынь и святой источник среди южных гор
Начало: в центральном Сочи
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.
Из Сочи - на фотосет в Солох-Аул
🚗 На машине
Фотопрогулка
5.5 часов
Из Сочи - на фотосет в Солох-Аул
Побывать в заповедных местах и поймать в объектив самые тонкие и душевные моменты прогулки
Начало: В центре Сочи
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
13 111 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    3 июня 2024
    Многоликий Сочи: главное за день
    20 мая посчастливилось нам познакомиться с Сочи через Антона. Было круто,необычно,потрясающе красиво. Очень хочется вернутся Антон,спасибо! Восторг
  • Н
    Надежда
    2 июня 2024
    Многоликий Сочи: главное за день
    День прошел замечательно и не заметно. Посетили много интересных локаций. Антон подстраивался под физические возможности каждого туриста в нашей группе.
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    Его очень интересно слушать. Дети и взрослые остались в восторге. Водит машину плавно и не старается гнать по серпантину. Буду рекомендовать друзьям.

  • В
    Виктория
    1 июня 2024
    Чайные плантации Солох-Аула и долина Шахе + фотосессия
    Женя - идеальный фотограф, экскурсовод и водитель, очень доброжелательный, талантливый и располагающий к себе человек! Я рассматривала много вариантов, но очень
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    рада, что остановилась именно на выборе её услуг. Она сделала мою поездку по-настоящему незабываемой, начиная от интересного и не заезжанного рассказа экскурсовода, до невероятно красивейших фотографий, которые я получила через рекордно быстрое время! Подсказывает как встать, выбирает очень красивые локации, и не торопит. Успеваешь всё: насладиться природой, послушать историю, сфотографироваться и даже попить чай. 5 часов экскурсии достаточно много, но ты настолько наслаждаешься каждой минутой, что даже не замечаешь как проходит время! Женя, спасибо тебе огромное за поездку! До новых встреч!

    Женя - идеальный фотограф, экскурсовод и водитель, очень доброжелательный, талантливый и располагающий к себе человек!Женя - идеальный фотограф, экскурсовод и водитель, очень доброжелательный, талантливый и располагающий к себе человек!Женя - идеальный фотограф, экскурсовод и водитель, очень доброжелательный, талантливый и располагающий к себе человек!Женя - идеальный фотограф, экскурсовод и водитель, очень доброжелательный, талантливый и располагающий к себе человек!
  • K
    Katya
    13 мая 2024
    Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам
    Всем привет! Хочется поблагодарить Сьюз за этот чудесный день, проведенный в ее компании!!! 😘 Ребята- путешественники, если для вас важен комфорт, качественный
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    отдых и приятное общение, то вы обратились по адресу! 💯 Наивысший уровень душевности 🤗 Вишенкой на торте, оказалась баня с отличным паром и парильщиком🍃, ну и для гурманов- шашлык, приготовленный руками этой прекрасной девушки🤤

    Всем привет!Всем привет!Всем привет!
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Многоликий Сочи: главное за день
    Все прошло отлично! Спасибо Антону за насыщенный день!
  • О
    Ольга
    3 мая 2024
    Солох-Аул: история и традиции чаеводства в Сочи
    Ну как же нам повезло, что мы попали на эту экскурсию! Это просто что-то невероятное! Глубочайшее море интересной информации, поданной
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    Ириной в такой увлекательной форме. А с каким теплом в голосе она рассказывает удивительную историю Иуды Кошмана! А дегустация чая по всем правилам… Ирина просто открыла нам новый мир! Спасибо! PS: Почитала предыдущие отзывы - да, всë так!

  • М
    Марина
    22 апреля 2024
    Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам
    Замечательная экскурсия. Делала мужу сюрприз-подарок на день рождения. Посетили необычные места, Вкусный пикник с шашлыком на речке в беседке. Сюзанна замечательный рассказчик и собеседник.
    Замечательная экскурсияЗамечательная экскурсияЗамечательная экскурсияЗамечательная экскурсия
  • Н
    Наталья
    18 апреля 2024
    Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам
    Мы с мамой были в Сочи впервые. Неделю. Было много прогулок, экскурсий, но именно Сюзанна и ее экскурсии -это лучшее
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    и самое запомнившееся, что произошло с нами в Сочи. С первой минуты встречи и до минуты расставания (именно так!) полное ощущение, что встретился с добрым другом. Сюзанна, как человек, выросший в Сочи делится «своим» Сочи. Экскурсия, длительностью в несколько часов пролетает незаметно в очень комфортной обстановке. Вторая экскурсия, которую нам организовала Сюзанна- была поездка в Абхазию на целый день. Это было грандиозно. Много остановок, и не только в «раскрученных « туристических местах. Сюзанна прекрасно водит машину, очень внимательна к любому пожеланию, с ней душевно и интересно. Очень рекомендую!

    Мы с мамой были в Сочи впервые. Неделю. Было много прогулок, экскурсий, но именно Сюзанна иМы с мамой были в Сочи впервые. Неделю. Было много прогулок, экскурсий, но именно Сюзанна иМы с мамой были в Сочи впервые. Неделю. Было много прогулок, экскурсий, но именно Сюзанна иМы с мамой были в Сочи впервые. Неделю. Было много прогулок, экскурсий, но именно Сюзанна иМы с мамой были в Сочи впервые. Неделю. Было много прогулок, экскурсий, но именно Сюзанна иМы с мамой были в Сочи впервые. Неделю. Было много прогулок, экскурсий, но именно Сюзанна и
  • К
    Кристина
    7 апреля 2024
    Мотопутешествие в горный Солох-Аул
    Супер крутое путешествие в приятной компании! Поездка была безопасной, по красивейшим местам и познавательной. Илья, спасибо за поездку и успехов во всех сферах жизни!
  • И
    Ирина
    30 марта 2024
    Чайные плантации Солох-Аула и долина Шахе + фотосессия
    С теплотой вспоминаю нашу поездку, благодарна гиду за отличный день и потрясающие фотографии, которые мы периодически пересматриваем с мужем 🤩 На экскурсии не было толпы туристов, была атмосфера уюта!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Солох-Аул»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Солох-Аул: история и традиции чаеводства в Сочи
  2. Многоликий Сочи: главное за день
  3. Чайные домики и Озера Любви в Сочи
  4. Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам
  5. Чайные плантации Солох-Аула и долина Шахе + фотосессия
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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