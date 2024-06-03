читать дальше

рада, что остановилась именно на выборе её услуг. Она сделала мою поездку по-настоящему незабываемой, начиная от интересного и не заезжанного рассказа экскурсовода, до невероятно красивейших фотографий, которые я получила через рекордно быстрое время! Подсказывает как встать, выбирает очень красивые локации, и не торопит. Успеваешь всё: насладиться природой, послушать историю, сфотографироваться и даже попить чай. 5 часов экскурсии достаточно много, но ты настолько наслаждаешься каждой минутой, что даже не замечаешь как проходит время! Женя, спасибо тебе огромное за поездку! До новых встреч!