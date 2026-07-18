Описание экскурсии

Каньон «Белые скалы» и две пещеры

Наше путешествие начнется с осмотра двух диких пещер, которые в далекие времена были обитаемы человеком. Их особое преимущество — сюда не водят массово туристов.

Сначала выйдем к смотровой площадке, откуда откроется потрясающий вид на каньон и горы. Затем по заповедному лесу мы будем спускаться к реке Хоста, где и начинается каньон «Белые скалы». Это удивительно красивое место, которое многие тысячи лет неустанно вытачивала горная речка, впечатлит вас в любой сезон года. Летом здесь можно поплавать в чистой прохладной воде.

В конце маршрута вас ждёт чаепитие со сладостями с живописными видами на каньон.

Увлекательные факты о геологии местности

Вы не просто побываете в окрестностях Сочи, но и узнаете, как формировался его ландшафт. Я расскажу об образовании кавказских гор. Объясню, сколько длился этот процесс и что разрушает горную породу. Вы разберётесь, каким образом появились природные объекты, которые мы увидим, и почему в Сочи так много пещер. Поймёте, как сформировалось Черноморское побережье и какую роль в этом сыграли горы. При желании вы услышите краткую историю региона. Кроме того, мы обсудим особенности характера местных жителей и семейные традиции живущих здесь народов.

Организационные детали