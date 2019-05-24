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Полюбоваться пейзажами и узнать об образовании кавказских гор

Сергей
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Сергей – ваш гид
Хотите побывать в окрестностях Сочи? Моя экскурсия позволит вам увидеть неизведанные места курортного города.

Драконий водопад, каньон «Белые скалы» и пещеры поразят живописностью, а интересные рассказы откроют, как формировалась кавказская природа.
От 6500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Нетуристический Сочи: поездка к природным красотам
Нетуристический Сочи: поездка к природным красотам

Что вас ожидает

Ущелье «Пасть дракона» и каньон реки Хоста
Путешествие начнётся с природного чуда: вы увидите высочайший водопад Сочи, а за ним пещеру, из которой наружу пробивается ещё один! Вы сможете искупаться и сделать фотографии на фоне бурлящих потоков двух водопадов. Недалеко от ущелья «Пасть дракона» рассмотрите руины храма X столетия, а потом мы отправимся к реке Хоста. Вы прогуляетесь по каньону «Белые скалы» и поплаваете в чистой прохладной воде. После купания вас ждёт чаепитие со сладостями на берегу живописной реки. А при желании, на обратном пути в город мы исследуем несколько пещер.

Увлекательные факты о геологии местности
Вы не просто побываете в окрестностях Сочи, но и узнаете, как формировался его ландшафт. Я расскажу об образовании кавказских гор. Объясню, сколько длился этот процесс и что разрушает горную породу. Вы разберётесь, каким образом появились природные объекты, которые мы увидим, и почему в Сочи так много пещер. Поймёте, как сформировалось Черноморское побережье и какую роль в этом сыграли горы. При желании, вы услышите краткую историю региона. Кроме того, мы обсудим особенности характера местных жителей и семейные традиции живущих здесь народов.

Организационные детали

  • Я заберу вас из отеля в Сочи или Адлера и привезу обратно.
  • Экскурсия автомобильно-пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
  • Экскурсия не рекомендуется детям младше 7 лет.
  • Дополнительные расходы: входная плата на объекты Сочинского национального парка — 350 руб/чел.
Нетуристический Сочи: поездка к природным красотам
Нетуристический Сочи: поездка к природным красотам
Нетуристический Сочи: поездка к природным красотам
Нетуристический Сочи: поездка к природным красотам
Нетуристический Сочи: поездка к природным красотам
Нетуристический Сочи: поездка к природным красотам
Нетуристический Сочи: поездка к природным красотам
Нетуристический Сочи: поездка к природным красотам
Нетуристический Сочи: поездка к природным красотам
Нетуристический Сочи: поездка к природным красотам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Добрый день, путешественники! Я — член Русского Географического Общества и горный инженер по образованию. С детства увлекаюсь походами, спортивным ориентированием и горнолыжными видами спорта. Открою вам красоту природы Сочи и объясню, что такое «геология» простым и понятным языком!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

24 мая 2019
Гид подстроился под нас, провел по интересным и красивым местам, мы остались очень довольны!
15 апреля 2019
Сергей провел великолепную экскурсию. Благодаря ему мы увидели совершенно сказочные по красоте места, которые не видели большинство местных жителей. Надо отметить, что Сергей не тот гид, который стиснув зубы отрабатывает программу. Он вместе с вами получает удовольствие от трекинга и готов бесконечно рассказывать про эти места. Если вас интересуют пещеры, то лучшего проводника не найти во всем Краснодарском крае. Мы торопились на самолёт и не смогли подробно осмотреть пещеру. Сергей был расстроен больше нас. Однозначно рекомендую экскурсию.

Сергей проводит ещё 2 экскурсии

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