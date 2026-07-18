Наше путешествие начнется с осмотра двух диких пещер, которые в далекие времена были обитаемы человеком. Их особое преимущество — сюда не водят массово туристов.
Сначала выйдем к смотровой площадке, откуда откроется потрясающий вид на каньон и горы. Затем по заповедному лесу мы будем спускаться к реке Хоста, где и начинается каньон «Белые скалы». Это удивительно красивое место, которое многие тысячи лет неустанно вытачивала горная речка, впечатлит вас в любой сезон года. Летом здесь можно поплавать в чистой прохладной воде. В конце маршрута вас ждёт чаепитие со сладостями с живописными видами на каньон.
Увлекательные факты о геологии местности
Вы не просто побываете в окрестностях Сочи, но и узнаете, как формировался его ландшафт. Я расскажу об образовании кавказских гор. Объясню, сколько длился этот процесс и что разрушает горную породу. Вы разберётесь, каким образом появились природные объекты, которые мы увидим, и почему в Сочи так много пещер. Поймёте, как сформировалось Черноморское побережье и какую роль в этом сыграли горы. При желании вы услышите краткую историю региона. Кроме того, мы обсудим особенности характера местных жителей и семейные традиции живущих здесь народов.
Организационные детали
Я заберу вас из отеля в Сочи или Адлера и привезу обратно
Экскурсия автомобильно-пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
Экскурсия не рекомендуется детям младше 7 лет.
Дополнительные расходы: входная плата на объекты Сочинского национального парка — 200 руб/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 413 туристов
Добрый день, путешественники! Я — член Русского Географического Общества и горный инженер по образованию. С детства увлекаюсь походами, спортивным ориентированием и горнолыжными видами спорта. Я и моя команда хотим показать вам самые красивые уголки Сочи, скрытые от глаз обычных туристов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
незабываемая экскурсия к белым скалам вместе с Антоном. Профессинал, любит и знает свое дело, реально увлеченный и влюбленный в походы человек и поэтому экскурсия с ним получилась незабываемая, познавательная, на одном дыхании, несмотря на продолжительность по времени. Обязательно - удобная обувь, одежда, свободные руки (все вещи в рюкзак), вода.
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М
Марина
Были сегодня с Антоном на этой экскурсии. Все было великолепно! Огромное ему спасибо! Мы прекрасно провели время. Чудесные места. Все неспешно, можно вдоволь погулять и отдохнуть. Красивые места. Антон нас угощал очень вкусным травяным чаем! Всё к месту и очень душевно. В общем, на высшем уровне!
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Юлия
Очень понравилось всё. Хорошая организация прогулки, интересные места увидели. Сергей отличный рассказчик и невероятно эрудированный человек. Нам очень повезло, что Сергей сам провел нашу экскурсию. Не смотря на непростые погодные читать дальшеуменьшить
условия смогли пробраться во все красивые природные достопримечательности, которые были запланированы. Маршрут очень красивый. Ущелье и белые скалы очень впечатляют. Пещера и спуск к ней очень живописны. Потолок в пещере весь мерцает серебристыми капельками воды, красивый рельеф породы внутри пещеры, милейшие летучие мышки свисают со сводов. Для любителей интересных долгих пеших прогулок приемлемой сложности эта экскурсия просто находка. Очень рекомендую.
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Инна
Прекрасный экскурсовод и комфортный человек! Интересно полазали по горам, пещерам, неожиданным тропам. Обувайтесь и одевайтесь очень удобно! Придется немного попотеть;) Спустились в живописный каньон, где Сергей сварил кофе и накормил нас бутербродами:) весь поход сопровождался интересной беседой и кучей информации как по истории края, так и по геодезии.
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А
Алена
На высшем уровне) подстроили экскурсию исходя из моих интересов)
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