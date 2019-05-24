Что вас ожидает

Ущелье «Пасть дракона» и каньон реки Хоста

Путешествие начнётся с природного чуда: вы увидите высочайший водопад Сочи, а за ним пещеру, из которой наружу пробивается ещё один! Вы сможете искупаться и сделать фотографии на фоне бурлящих потоков двух водопадов. Недалеко от ущелья «Пасть дракона» рассмотрите руины храма X столетия, а потом мы отправимся к реке Хоста. Вы прогуляетесь по каньону «Белые скалы» и поплаваете в чистой прохладной воде. После купания вас ждёт чаепитие со сладостями на берегу живописной реки. А при желании, на обратном пути в город мы исследуем несколько пещер.

Увлекательные факты о геологии местности

Вы не просто побываете в окрестностях Сочи, но и узнаете, как формировался его ландшафт. Я расскажу об образовании кавказских гор. Объясню, сколько длился этот процесс и что разрушает горную породу. Вы разберётесь, каким образом появились природные объекты, которые мы увидим, и почему в Сочи так много пещер. Поймёте, как сформировалось Черноморское побережье и какую роль в этом сыграли горы. При желании, вы услышите краткую историю региона. Кроме того, мы обсудим особенности характера местных жителей и семейные традиции живущих здесь народов.