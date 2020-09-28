1 отзыв оставили туристы

И это все — Сочи! Я подготовила для вас микс истории 📖, архитектуры, природы и лучших смотровых площадок. В программе экскурсии:
Санаторий имени Орджоникидзе — самая красивая «заброшка» Сочи. Вы погуляете по великолепному парку, оцените величественную советскую архитектуру и узнаете, какие фильмы 🎥 здесь снимались.
Орлиные скалы — вы услышите легенду о Прометее, рассмотрите его статую на вершине скалы и насладитесь великолепной панорамой Кавказских гор ⛰️.
Агурское ущелье — вы прогуляетесь 👣 вдоль реки Агура и раскроете секрет молочно-белого цвета ее воды. А также полюбуетесь одноименными водопадами и заглянете в Чертову купель.
Гора Ахун — самая высокая гора в окрестностях Сочи. С ее смотровой площадки вам откроется невероятный вид на горы и бескрайнее море 🌊. А также я покажу одноименный заброшенный ресторан и раскрою связанные с ним легенды.
Чайные плантации — вы продегустируете чай, выращенный в экологически чистом районе Сочи. А также увидите, как созревают чайные кусты.
Каньон Белые скалы — настоящее чудо природы, о котором знают не так много путешественников. Вы погуляете по самшитовому лесу 🌲 и оцените четырехметровый водопад и могучие известняковые «стены».
Дача полковника Квитко — вы узнаете, на какой итальянский замок 🏰 она похожа, и встретите закат на ее живописной террасе.
Организационные детали
По желанию можно продегустировать кавказские вина и сыры. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Экскурсия прошла замечательно! Мы в полнейшем восторге! Анастасия вела очень интересный и живой рассказ, подсказывала места и ракурсы для фотографий, везде нас ждала, не торопила. Гиду просто оценка 5+ Места, которые мы посетили были просто невероятные. Красивые пейзажи, чудесный воздух. Вместо Агурских водопадов из описания мы посетили Змейковские, так как в сентябре первые уже высохли. Это тоже плюс гиду, что она подкорректировала так маршрут. Везде нам давалось достаточно времени, чтобы побыть. Вдоволь накупались в Навалищенском ущельи. Анастасия вела прекрасный и нескучный рассказ. Говорила, где стоит брать экскурсию, где нет. Так же на обратном пути подсказала, что еще можно посетить в Сочи. Стоит также отметить сам "набор" достопримечательностей в экскурсии. Здесь и пейзажи, и водопады, и горы, и дача Сталина, и заброшка Квитко. Очень разнообразно -- от того интереснее:)