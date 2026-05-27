1 отзыв оставили туристы

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Нетипичный Сочи на автомобиле

Посетить знаковые и тайные места в окрестностях города на дружеской экскурсии
Вас ждет максимум интересных и разнообразных достопримечательностей за один день! Вы насладитесь фантастическими видами с горы Ахун и Орлиных скал и увидите живописные водопады, леса и каньоны. А я расскажу о местной жизни и помогу прочувствовать самобытный южный колорит.
4.9
101 отзыв
Нетипичный Сочи на автомобиле
Нетипичный Сочи на автомобиле
Нетипичный Сочи на автомобиле

Описание экскурсии

И это всё — Сочи!

Я подготовила для вас микс истории, архитектуры, природы и лучших смотровых площадок. В программе экскурсии:

  • Змейковские водопады
    Прогуляемся по живописному каньону с пятью водопадами и пройдём по тропе через реликтовый лес
  • Каньон Навалищенское ущелье
    Посетим один из самых красивых каньонов Сочи с бирюзовой водой и впечатляющими скальными пейзажами
  • Гора Ахун
    Самая высокая гора в окрестностях Сочи. С её смотровой площадки вам откроется невероятный вид на горы и бескрайнее море. А также я покажу одноименный заброшенный ресторан и раскрою связанные с ним легенды
  • Чайные плантации
    Вы продегустируете чай, выращенный в экологически чистом районе Сочи. А также увидите, как созревают чайные кусты
  • Каньон Чёртовы Ворота
    Посетим одно из самых живописных природных мест Сочи — протяжённый каньон с отвесными скалами, прохладной водой и густым лесом
  • Дача Сталина
    На черноморском побережье шесть дач Сталина. Мы посмотрим самую большую и самую любимую. Она находится на территории санатория «Зелёная Роща». Побываем внутри здания и узнаем больше фактов о жизни вождя

Организационные детали

  • По желанию можно продегустировать кавказские вина и сыры. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 970 туристов
Я гид по Сочи и Абхазии с большим опытом. С радостью покажу вам самые живописные места нашего края и расскажу о них интересные факты!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 101 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
96
4
3
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1
Александра
Отличная программа)
С нами была Анастасия. Рассказала и показала нам совсем другой Сочи. Более малолюдный и живописный. Очень интересный собеседник с большим опытом путешествий. На экскурсии нас не торопили, мы вдоволь
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нагулялись и насмотрелись на виды вокруг.
В связи с погодными условиями, были внесены изменения в программу, но замены были равнозначными и на продолжительность экскурсии это не повлияло.
Единственное, что хотелось бы чуть заранее знать об изменениях, предварительно за день я пыталась уточнить актуальную программу, но меня просто уверили, что все будет хорошо(так и получилось, но я тревожник), а наш план был оговорен только вначале экскурсии.
Также дополнительно нами оплачивались все сборы в нац. парк, которые не были указаны.
p.s. Очень рекомендую прокатиться на колесе обозрения на горе Ахун, виды потрясные)

Отличная программа)
Отличная программа)
Отличная программа)
Отличная программа)
Отличная программа)
Отличная программа)
Отличная программа)
Отличная программа)+5
Отличная программа)
Отличная программа)
Отличная программа)
Отличная программа)
Отличная программа)
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В
Очень понравилась экскурсия. Со мной ездила гид Оксана. Очень приятная девушка. Интересно рассказывала историю Сочи, отвечала на мои вопросы. Было просто интересно с ней общаться. Машина, на которой ездили, чистая. Очень благодарна организатору Анастасии и гиду Оксане. Буду рекомендовать знакомым. Девочкам успеха в делах.
Очень понравилась экскурсия. Со мной ездила гид Оксана. Очень приятная девушка. Интересно рассказывала историю Сочи, отвечала
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Ольга
Всё очень понравилось: комфортная поездка, прекрасный гид и водитель, интересный маршрут, незабываемые впечатления, РЕКОМЕНДУЕМ!!!
Очень плохой интернет, фото не грузится… жаль. Было очень красиво!
Всё очень понравилось: комфортная поездка, прекрасный гид и водитель, интересный маршрут, незабываемые впечатления, РЕКОМЕНДУЕМ!!!
Всё очень понравилось: комфортная поездка, прекрасный гид и водитель, интересный маршрут, незабываемые впечатления, РЕКОМЕНДУЕМ!!!
Всё очень понравилось: комфортная поездка, прекрасный гид и водитель, интересный маршрут, незабываемые впечатления, РЕКОМЕНДУЕМ!!!
Всё очень понравилось: комфортная поездка, прекрасный гид и водитель, интересный маршрут, незабываемые впечатления, РЕКОМЕНДУЕМ!!!
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Е
Это был один из самых насыщенных и ярких дней! Оксана провела нас по удивительным местам Мацесты, сопровождая каждый этап путешествия увлекательными историями.
Сначала — Змейковские водопады и Навалищенское ущелье. Красота просто
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захватывает дух! Даже холодная вода не отпугнула местных жителей — они купались, несмотря на температуру. Мы же решили отложить купание до лета, но уже точно знаем: сюда мы вернёмся!
Затем — чайная плантация. Было невероятно интересно узнать, как выращивают чай и услышать его историю. А после — дача Сталина. Масштабы этого места действительно впечатляют!
Завершился день обедом на чайной плантации. Милая беседа с Оксаной и живописные виды сделали этот момент по-настоящему особенным. Расставаться не хотелось — настолько комфортно и увлекательно прошло время. Огромное спасибо!

Это был один из самых насыщенных и ярких дней! Оксана провела нас по удивительным местам Мацесты,
Это был один из самых насыщенных и ярких дней! Оксана провела нас по удивительным местам Мацесты,
Это был один из самых насыщенных и ярких дней! Оксана провела нас по удивительным местам Мацесты,
Это был один из самых насыщенных и ярких дней! Оксана провела нас по удивительным местам Мацесты,
Это был один из самых насыщенных и ярких дней! Оксана провела нас по удивительным местам Мацесты,
Это был один из самых насыщенных и ярких дней! Оксана провела нас по удивительным местам Мацесты,
Это был один из самых насыщенных и ярких дней! Оксана провела нас по удивительным местам Мацесты,
Это был один из самых насыщенных и ярких дней! Оксана провела нас по удивительным местам Мацесты,+2
Это был один из самых насыщенных и ярких дней! Оксана провела нас по удивительным местам Мацесты,
Это был один из самых насыщенных и ярких дней! Оксана провела нас по удивительным местам Мацесты,
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С
Экскурсия прошла отлично. Все посещенные локации в окрестностях Сочи были замечательными, рассказ Анастасии был информативным и интересным. Управляет машиной уверенно, чувствовали себя в безопасности всю дорогу.
Благодарим за прекрасно проведенное время, Анастасия!
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И
Это было очень интересное путешествие. День пролетел незаметно. Гид Анастасия всю дорогу рассказывала не только интересные факты по теме поездки, но и отвечала на все наши вопросы из области:"Ой, а что это там?". Понравилось всей семье!
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