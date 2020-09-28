1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

И это все — Сочи!

Я подготовила для вас микс истории 📖, архитектуры, природы и лучших смотровых площадок. В программе экскурсии:

Санаторий имени Орджоникидзе — самая красивая «заброшка» Сочи. Вы погуляете по великолепному парку, оцените величественную советскую архитектуру и узнаете, какие фильмы 🎥 здесь снимались.

Орлиные скалы — вы услышите легенду о Прометее, рассмотрите его статую на вершине скалы и насладитесь великолепной панорамой Кавказских гор ⛰️.

Агурское ущелье — вы прогуляетесь 👣 вдоль реки Агура и раскроете секрет молочно-белого цвета ее воды. А также полюбуетесь одноименными водопадами и заглянете в Чертову купель.

Гора Ахун — самая высокая гора в окрестностях Сочи. С ее смотровой площадки вам откроется невероятный вид на горы и бескрайнее море 🌊. А также я покажу одноименный заброшенный ресторан и раскрою связанные с ним легенды.

Чайные плантации — вы продегустируете чай, выращенный в экологически чистом районе Сочи. А также увидите, как созревают чайные кусты.

Каньон Белые скалы — настоящее чудо природы, о котором знают не так много путешественников. Вы погуляете по самшитовому лесу 🌲 и оцените четырехметровый водопад и могучие известняковые «стены».

Дача полковника Квитко — вы узнаете, на какой итальянский замок 🏰 она похожа, и встретите закат на ее живописной террасе.

Организационные детали

По желанию можно продегустировать кавказские вина и сыры. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.