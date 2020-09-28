1 отзыв оставили туристы

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Нетипичный Сочи на автомобиле

Посетить знаковые и тайные места в окрестностях города на дружеской экскурсии

5
1 отзыв
Анастасия
Анастасия – Гид из Сочи
Вас ждет максимум интересных и разнообразных достопримечательностей 🏛️ за один день! Вы насладитесь фантастическими видами с горы ⛰️ Ахун и Орлиных скал, погуляете по загадочному советскому санаторию и увидите живописные водопады, леса и каньоны.

А я расскажу о местной жизни и помогу прочувствовать самобытный южный колорит.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • В горы
  • 💧Водопады
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 10 000 ₽ за экскурсию

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Нетипичный Сочи на автомобиле
Нетипичный Сочи на автомобиле

Что вас ожидает

И это все — Сочи!
Я подготовила для вас микс истории 📖, архитектуры, природы и лучших смотровых площадок. В программе экскурсии:

  • Санаторий имени Орджоникидзе — самая красивая «заброшка» Сочи. Вы погуляете по великолепному парку, оцените величественную советскую архитектуру и узнаете, какие фильмы 🎥 здесь снимались.
  • Орлиные скалы — вы услышите легенду о Прометее, рассмотрите его статую на вершине скалы и насладитесь великолепной панорамой Кавказских гор ⛰️.
  • Агурское ущелье — вы прогуляетесь 👣 вдоль реки Агура и раскроете секрет молочно-белого цвета ее воды. А также полюбуетесь одноименными водопадами и заглянете в Чертову купель.
  • Гора Ахун — самая высокая гора в окрестностях Сочи. С ее смотровой площадки вам откроется невероятный вид на горы и бескрайнее море 🌊. А также я покажу одноименный заброшенный ресторан и раскрою связанные с ним легенды.
  • Чайные плантации — вы продегустируете чай, выращенный в экологически чистом районе Сочи. А также увидите, как созревают чайные кусты.
  • Каньон Белые скалы — настоящее чудо природы, о котором знают не так много путешественников. Вы погуляете по самшитовому лесу 🌲 и оцените четырехметровый водопад и могучие известняковые «стены».
  • Дача полковника Квитко — вы узнаете, на какой итальянский замок 🏰 она похожа, и встретите закат на ее живописной террасе.

Организационные детали

По желанию можно продегустировать кавказские вина и сыры. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Нетипичный Сочи на автомобиле
Нетипичный Сочи на автомобиле
Нетипичный Сочи на автомобиле
Нетипичный Сочи на автомобиле
Нетипичный Сочи на автомобиле
Нетипичный Сочи на автомобиле
Нетипичный Сочи на автомобиле
Нетипичный Сочи на автомобиле
Нетипичный Сочи на автомобиле
Нетипичный Сочи на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анастасия
Анастасия
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Анастасия, я гид по Сочи и Абхазии с большим опытом. С радостью покажу вам самые живописные места нашего края и расскажу о них интересные факты!
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1 отзыв оставили туристы

28 сентября 2020
Экскурсия прошла замечательно! Мы в полнейшем восторге! Анастасия вела очень интересный и живой рассказ, подсказывала места и ракурсы для фотографий, везде нас ждала, не торопила. Гиду просто оценка 5+ Места, которые мы посетили были просто невероятные. Красивые пейзажи, чудесный воздух. Вместо Агурских водопадов из описания мы посетили Змейковские, так как в сентябре первые уже высохли. Это тоже плюс гиду, что она подкорректировала так маршрут. Везде нам давалось достаточно времени, чтобы побыть. Вдоволь накупались в Навалищенском ущельи. Анастасия вела прекрасный и нескучный рассказ. Говорила, где стоит брать экскурсию, где нет. Так же на обратном пути подсказала, что еще можно посетить в Сочи. Стоит также отметить сам "набор" достопримечательностей в экскурсии. Здесь и пейзажи, и водопады, и горы, и дача Сталина, и заброшка Квитко. Очень разнообразно -- от того интереснее:)

Анастасия проводит ещё 2 экскурсии

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