1 отзыв оставили туристы

Вас ждет максимум интересных и разнообразных достопримечательностей за один день! Вы насладитесь фантастическими видами с горы Ахун и Орлиных скал и увидите живописные водопады, леса и каньоны. А я расскажу о местной жизни и помогу прочувствовать самобытный южный колорит.
Описание экскурсии
И это всё — Сочи!
Я подготовила для вас микс истории, архитектуры, природы и лучших смотровых площадок. В программе экскурсии:
- Змейковские водопады
Прогуляемся по живописному каньону с пятью водопадами и пройдём по тропе через реликтовый лес
- Каньон Навалищенское ущелье
Посетим один из самых красивых каньонов Сочи с бирюзовой водой и впечатляющими скальными пейзажами
- Гора Ахун
Самая высокая гора в окрестностях Сочи. С её смотровой площадки вам откроется невероятный вид на горы и бескрайнее море. А также я покажу одноименный заброшенный ресторан и раскрою связанные с ним легенды
- Чайные плантации
Вы продегустируете чай, выращенный в экологически чистом районе Сочи. А также увидите, как созревают чайные кусты
- Каньон Чёртовы Ворота
Посетим одно из самых живописных природных мест Сочи — протяжённый каньон с отвесными скалами, прохладной водой и густым лесом
- Дача Сталина
На черноморском побережье шесть дач Сталина. Мы посмотрим самую большую и самую любимую. Она находится на территории санатория «Зелёная Роща». Побываем внутри здания и узнаем больше фактов о жизни вождя
Организационные детали
- По желанию можно продегустировать кавказские вина и сыры. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Входные билеты оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 970 туристов
Я гид по Сочи и Абхазии с большим опытом. С радостью покажу вам самые живописные места нашего края и расскажу о них интересные факты!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 101 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная программа)
С нами была Анастасия. Рассказала и показала нам совсем другой Сочи. Более малолюдный и живописный. Очень интересный собеседник с большим опытом путешествий. На экскурсии нас не торопили, мы вдоволь
С нами была Анастасия. Рассказала и показала нам совсем другой Сочи. Более малолюдный и живописный. Очень интересный собеседник с большим опытом путешествий. На экскурсии нас не торопили, мы вдоволь
+5
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В
Очень понравилась экскурсия. Со мной ездила гид Оксана. Очень приятная девушка. Интересно рассказывала историю Сочи, отвечала на мои вопросы. Было просто интересно с ней общаться. Машина, на которой ездили, чистая. Очень благодарна организатору Анастасии и гиду Оксане. Буду рекомендовать знакомым. Девочкам успеха в делах.
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Всё очень понравилось: комфортная поездка, прекрасный гид и водитель, интересный маршрут, незабываемые впечатления, РЕКОМЕНДУЕМ!!!
Очень плохой интернет, фото не грузится… жаль. Было очень красиво!
Очень плохой интернет, фото не грузится… жаль. Было очень красиво!
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Е
Это был один из самых насыщенных и ярких дней! Оксана провела нас по удивительным местам Мацесты, сопровождая каждый этап путешествия увлекательными историями.
Сначала — Змейковские водопады и Навалищенское ущелье. Красота просто
Сначала — Змейковские водопады и Навалищенское ущелье. Красота просто
+2
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С
Экскурсия прошла отлично. Все посещенные локации в окрестностях Сочи были замечательными, рассказ Анастасии был информативным и интересным. Управляет машиной уверенно, чувствовали себя в безопасности всю дорогу.
Благодарим за прекрасно проведенное время, Анастасия!
Благодарим за прекрасно проведенное время, Анастасия!
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И
Это было очень интересное путешествие. День пролетел незаметно. Гид Анастасия всю дорогу рассказывала не только интересные факты по теме поездки, но и отвечала на все наши вопросы из области:"Ой, а что это там?". Понравилось всей семье!
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