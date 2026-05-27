1 отзыв оставили туристы

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нагулялись и насмотрелись на виды вокруг.

В связи с погодными условиями, были внесены изменения в программу, но замены были равнозначными и на продолжительность экскурсии это не повлияло.

Единственное, что хотелось бы чуть заранее знать об изменениях, предварительно за день я пыталась уточнить актуальную программу, но меня просто уверили, что все будет хорошо(так и получилось, но я тревожник), а наш план был оговорен только вначале экскурсии.

Также дополнительно нами оплачивались все сборы в нац. парк, которые не были указаны.

p.s. Очень рекомендую прокатиться на колесе обозрения на горе Ахун, виды потрясные)