Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Сейчас август — это идеальное время.

Летние месяцы идеально подходят для этого треккинга, так как в это время можно насладиться купанием в прохладных водах каньона. Путешествие станет незабываемым благодаря комфортной погоде и возможности увидеть природу во всей красе.

Сочи предлагает не только пляжи и горы, но и уникальные природные маршруты.В рамках индивидуальной экскурсии можно пройти через самшитовый лес, увидеть белоснежные каньоны и посетить скрытую пещеру. Это путешествие подходит

для всех, кто старше 12 лет и готов к небольшим физическим нагрузкам. Летом можно освежиться в прохладных водах каньона. Билеты в парк и трансфер из Адлера включены в стоимость, а из Красной Поляны и Сочи обсуждаются отдельно

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Лес. Через мшисто-самшитовый лес вы спуститесь к каньону, по пути услышите о здешней удивительной флоре и поймёте, почему в этом лесу мох растёт везде, кроме неба.

Каньоны. А дальше начнутся наши приключения в сочинских каньонах! Белоснежные скалы, обточенные водой, в обрамлении свисающих лиан и плющей — здесь каждый метр достоин отдельного снимка.

Купание. В середине каньона остановимся на лёгкий перекус, а летом освежимся в прохладной воде. Желающие могут исследовать часть каньона вплавь и попрыгать с высоты 3, 5 и даже 7 метров.

Пещера. Это ещё не все: мы направимся в пещеру, затаившуюся в здешних джунглях, осмотрим ее своды. А обратно, чтобы не повторяться, пройдём другой дорогой.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам старше 12-ти лет и взрослым без противопоказаний к физическим нагрузкам. Протяженность пешей части — 6 км, с небольшими перепадами высот.

Организационные детали