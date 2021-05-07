Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Что вас ожидает

Лес. Через мшисто-самшитовый лес вы спуститесь к каньону, по пути услышите о здешней удивительной флоре и поймёте, почему в этом лесу мох растёт везде, кроме неба.

Каньоны. А дальше начнутся наши приключения в сочинских каньонах! Белоснежные скалы, обточенные водой, в обрамлении свисающих лиан и плющей — здесь каждый метр достоин отдельного снимка.

Купание. В середине каньона остановимся на лёгкий перекус, а летом освежимся в прохладной воде. Желающие могут исследовать часть каньона вплавь и попрыгать с высоты 3, 5 и даже 7 метров.

Пещера. Это ещё не все: мы направимся в пещеру, затаившуюся в здешних джунглях, осмотрим ее своды. А обратно, чтобы не повторяться, пройдём другой дорогой.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам старше 12-ти лет и взрослым без противопоказаний к физическим нагрузкам. Протяженность пешей части — 6 км, с небольшими перепадами высот.

Организационные детали