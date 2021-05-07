Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Треккинг по-сочински: каньоны, джунгли и пещера

Нетронутая природа на активной прогулке

5
2 отзыва
Сочи — это не только море и горнолыжка: самая красота прячется вдали от проторенных троп.

Вместе мы побродим по самшитовому лесу и белоснежным каньонам, заглянем в пещеру, а летом искупаемся в прохладных водах.

Вы узнаете о местной флоре и фауне, о природных переменах и услышите о пользе растений и ягод.
Треккинг по-сочински: каньоны, джунгли и пещера
Треккинг по-сочински: каньоны, джунгли и пещера
Треккинг по-сочински: каньоны, джунгли и пещера
Треккинг по-сочински: каньоны, джунгли и пещера
Треккинг по-сочински: каньоны, джунгли и пещера
Треккинг по-сочински: каньоны, джунгли и пещера
Треккинг по-сочински: каньоны, джунгли и пещера
Треккинг по-сочински: каньоны, джунгли и пещера
Треккинг по-сочински: каньоны, джунгли и пещера
Треккинг по-сочински: каньоны, джунгли и пещера

Что вас ожидает

Лес. Через мшисто-самшитовый лес вы спуститесь к каньону, по пути услышите о здешней удивительной флоре и поймёте, почему в этом лесу мох растёт везде, кроме неба.

Каньоны. А дальше начнутся наши приключения в сочинских каньонах! Белоснежные скалы, обточенные водой, в обрамлении свисающих лиан и плющей — здесь каждый метр достоин отдельного снимка.

Купание. В середине каньона остановимся на лёгкий перекус, а летом освежимся в прохладной воде. Желающие могут исследовать часть каньона вплавь и попрыгать с высоты 3, 5 и даже 7 метров.

Пещера. Это ещё не все: мы направимся в пещеру, затаившуюся в здешних джунглях, осмотрим ее своды. А обратно, чтобы не повторяться, пройдём другой дорогой.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам старше 12-ти лет и взрослым без противопоказаний к физическим нагрузкам. Протяженность пешей части — 6 км, с небольшими перепадами высот.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей классной команды
  • Маршрут может меняться из-за погоды
  • В стоимость входят билеты в парк, трансфер от вашего отеля в Адлере и обратно. Трансфер из Красной Поляны и Сочи обговаривается отдельно
  • Стоимость индивидуальной экскурсии, а также программа с детьми до 12-ти лет обговариваются отдельно
🚩 Начало и место завершения: у Олимпийского Парка в Адлере
Время проведения: во вторник, четверг и субботу в 09:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Роберт
Роберт
Я — заядлый путешественник и основатель нашей команды гидов. С детства увлекаюсь активными видами спорта, походами, сплавами. Знаю каждую тропку в Сочи и сочиняю для вас лучшие нетуристические маршруты, где вы можете за минимальное время максимально погрузиться в настоящую атмосферу сочинской природы. Хотите увидеть всё своими глазами? Тогда хватит смотреть фотографии! Надевайте кроссовки — и вперёд навстречу приключениям!
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2 настоящих отзыва от туристов

А
7 мая 2021
Эрудированный парень. Интересная прогулка, очень красивая природа. Наполнение поездки такими моментами скрасит ее. Два клеща на спине, но это не смертельно. Рекомендую всем, кто любит не только жариться на Солнце, а готов к активному и интересному времяпрепровождению. Роберт-молодец!Останетесь довольны!
Ю
30 апр 2021
Спасибо за впечатления. !

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