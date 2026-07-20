Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Летние месяцы идеально подходят для этого треккинга, так как в это время можно насладиться купанием в прохладных водах каньона. Путешествие станет незабываемым благодаря комфортной погоде и возможности увидеть природу во всей красе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Самшитовый лес
Белоснежные каньоны
Пещера
Описание экскурсии
Лес. Через мшисто-самшитовый лес вы спуститесь к каньону, по пути услышите о здешней удивительной флоре и поймёте, почему в этом лесу мох растёт везде, кроме неба.
Каньоны. А дальше начнутся наши приключения в сочинских каньонах! Белоснежные скалы, обточенные водой, в обрамлении свисающих лиан и плющей — здесь каждый метр достоин отдельного снимка.
Купание. В середине каньона остановимся на лёгкий перекус, а летом освежимся в прохладной воде. Желающие могут исследовать часть каньона вплавь и попрыгать с высоты 3, 5 и даже 7 метров.
Пещера. Это ещё не все: мы направимся в пещеру, затаившуюся в здешних джунглях, осмотрим ее своды. А обратно, чтобы не повторяться, пройдём другой дорогой.
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам старше 12-ти лет и взрослым без противопоказаний к физическим нагрузкам. Протяженность пешей части — 6 км, с небольшими перепадами высот.
Организационные детали
Маршрут может меняться из-за погоды
В стоимость входят билеты в нацпарк, трансфер от Хосты и обратно
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей классной команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Хосте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роберт — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 1099 туристов
Я — заядлый путешественник и основатель нашей команды. С детства увлекаюсь активными видами спорта, походами, сплавами. Знаю каждую тропку в Сочи и сочиняю для вас лучшие нетуристические маршруты, где вы можете за минимальное время максимально погрузиться в настоящую атмосферу сочинской природы. Хотите увидеть всё своими глазами? Тогда хватит смотреть фотографии! Надевайте кроссовки — и вперёд навстречу приключениям!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
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2
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1
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Ревунов
отличный доброжелательный инструктор, все прошло отлично, успехов Вам
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Ирина
Добрый день, всем! Я впервые была на треккинге с дочкой. Сразу напишу, что нам очень понравилось! Во - первых, потому что я любитель активностей, во- вторых, очень интересный и разнообразный читать дальшеуменьшить
маршрут: спуски, подъемы, лазание, переход через реку, в - третьих, прекрасный гид Роберт, надежный, позитивный и обаятельный, и, конечно, просто потрясающая природа! Про Роберта хочется еще написать, что на протяжении всего маршрута Роберт давал четкие инструкции, как преодолевать то или иное препятствие, поддерживал, страховал. Отдельное спасибо за это! Собираемся вернуться на другие маршруты!
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Андрей
Роберт, супер проводник и экскурсовод. Однозначно рекомендую👍
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Анна
Треккинг провел для нас Юрий. Огромное ему спасибо!!! Это поход в удивительно красивые места сочинской природы. Юрий нас подробно инструктировал, как пройти сложные элементы рельефа и терпеливо ждал, если кто-то отставал. Я была спокойна за детей 12 и 17 лет. Огромная благодарность за чудесные фотографии! Для треккинга конечно требуется хорошая физическая форма, т. к. это энергозатратное мероприятие. НО ОНО ТОГО СТОИТ!!!
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Н
Наталья
Мы в полном восторге от экскурсии с Робертом. Экскурсия проходила в замечательном самшитовом лесу и красивом каньоне. Роберт рассказывал нам много интересных вещей, помогал с прохождением трассы и создавал дружескую, читать дальшеуменьшить
уютную атмосферу. В реальности данная экскурсия намного зрелищнее и интереснее,чем в описаниях. Красоту каньона невозможно передать словами!! Спасибо огромное Роберту за невероятные впечатления и интересный опыт! Непременно вернёмся и будем бронировать новые экскурсии в компании именно этого замечательного гида!
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Алиса
Очень интересный трекинг, маршрут безумно красивый и живописный. Роберт профессионал своего дела много интересной информации рассказал, во время маршрута очень внимательный к клиенту.
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