Гора Ахун

Вы попадёте туда, где весь Большой Сочи окажется как на ладони, — на вершину башни на горе Ахун. Наш гид расскажет о Сочи и покажет с высоты птичьего полета, где находятся места в которые мы поедем далее.

Поляна Высоцкого и Агурские водопады

Поляна Высоцкого — место для отдыха туристов и проведения бардовских фестивалей в Сочи. Здесь когда-то встречались и проводили время Марина Влади и Владимир Высоцкий. Объект находится на естественной поляне, по дороге на Агурские водопады, куда мы с вами и отправимся дальше.

Орлиные скалы

Завершится наша экскурсия посещением живописных скал, которые возвышаются на 379 метров над уровнем моря. Скалы также называют Белыми, это обусловлено природными особенностями — они покрыты известняком светлого оттенка и желтым песчаником.

Организационные моменты