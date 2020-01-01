Гора Ахун
Вы попадёте туда, где весь Большой Сочи окажется как на ладони, — на вершину башни на горе Ахун. Наш гид расскажет о Сочи и покажет с высоты птичьего полета, где находятся места в которые мы поедем далее.
Поляна Высоцкого и Агурские водопады
Поляна Высоцкого — место для отдыха туристов и проведения бардовских фестивалей в Сочи. Здесь когда-то встречались и проводили время Марина Влади и Владимир Высоцкий. Объект находится на естественной поляне, по дороге на Агурские водопады, куда мы с вами и отправимся дальше.
Орлиные скалы
Завершится наша экскурсия посещением живописных скал, которые возвышаются на 379 метров над уровнем моря. Скалы также называют Белыми, это обусловлено природными особенностями — они покрыты известняком светлого оттенка и желтым песчаником.
Организационные моменты
- Вход в места посещения оплачивается отдельно