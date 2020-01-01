Незабываемая природа местных субтропиков

Вы попадёте туда, где весь Большой Сочи окажется как на ладони, - на вершину башни на горе Ахун

Вы попадёте туда, где весь Большой Сочи окажется как на ладони, — на вершину башни на горе Ахун.

Вы побываете на поляне Высоцкого — место для отдыха туристов и проведения бардовских фестивалей в Сочи.

Дальше отправимся на Агурские водопады.

А завершится наша экскурсия посещением живописных Орлиных скал.
Незабываемая природа местных субтропиков
Незабываемая природа местных субтропиков
Незабываемая природа местных субтропиков
Незабываемая природа местных субтропиков
Незабываемая природа местных субтропиков
Незабываемая природа местных субтропиков

Что вы увидите 🤩

  • Гора Ахун
  • Поляна Высоцкого
  • Агурские водопады
  • Орлиные скалы
Гора Ахун
Вы попадёте туда, где весь Большой Сочи окажется как на ладони, — на вершину башни на горе Ахун. Наш гид расскажет о Сочи и покажет с высоты птичьего полета, где находятся места в которые мы поедем далее.
Поляна Высоцкого и Агурские водопады
Поляна Высоцкого — место для отдыха туристов и проведения бардовских фестивалей в Сочи. Здесь когда-то встречались и проводили время Марина Влади и Владимир Высоцкий. Объект находится на естественной поляне, по дороге на Агурские водопады, куда мы с вами и отправимся дальше.
Орлиные скалы
Завершится наша экскурсия посещением живописных скал, которые возвышаются на 379 метров над уровнем моря. Скалы также называют Белыми, это обусловлено природными особенностями — они покрыты известняком светлого оттенка и желтым песчаником.
Организационные моменты
  • Вход в места посещения оплачивается отдельно

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Билет
12 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Вход в места посещения оплачивается отдельно
Где начинаем и завершаем
Начало: Заберу на авто
Завершение: Привезу обратно
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Василий Д.
Василий Д.
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