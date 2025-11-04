читать дальше

профессии я преподаватель психологии, лектор, профессиональный путешественник и гид 😊 Мы с мужем Сергеем — семья и команда профессионалов. Проводим экскурсии с 2020 года. Легко находим общий язык и с детьми, и со взрослыми. Пешие экскурсии провожу лично, авто-пешие — вместе с мужем. Во время экскурсии у нас каждый занят своим делом: Сергей — ответственным и комфортным вождением, я — увлекательным рассказом и художественным повествованием событий. Выбираем самые яркие и колоритные места, влюблены в своё дело и вкладываем в него всю душу. С нами вы увидите невидимое и сами напишете истории своих приключений!