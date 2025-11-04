Одно из мест в Сочи, где непременно стоит побывать — старинный парк в самом центре южного города.
Здесь вас окружат ароматы субтропиков, энергия вековых деревьев и тишина, наполненная дыханием природы.
Вы посетите знаменитые места силы, узнаете истории редких эндемиков и создадите художественный сувенир — растительный отпечаток, выполненный в технике монотипии.
Описание мастер-класса
- Отдых и вдохновение среди тенистых аллей и уютных уголков старого парка.
- Живые истории о том, откуда на Черноморье появились благородный лавр, вечнозелёный кипарис, камфорное дерево и другие южные гости.
- Легенды деревьев — удивительные истории о растениях, которые повторили судьбу своих хозяев. Я расскажу, почему рядом с некоторыми из них стоят именные таблички.
- Творчество под открытым небом — мы соберём листья понравившихся растений и сделаем их отпечатки на бумаге.
- Память о юге — после мастер-класса вы увезёте с собой оттиск крупноцветковой магнолии, резную «ладонь» инжира или редкий отпечаток гинкго билоба — реликтового дерева, пережившего миллионы лет. Каждый участник изготовит не менее 3 открыток с оттисками.
Организационные детали
- Подходит для участников от 5 лет.
- В стоимость входят все требуемые материалы.
- В дождливую погоду не проводится, а при наличии брони переносится на ближайшее удобное время или дату.
в будние дни в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка «Ривьера»
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Сочи
Провела экскурсии для 777 туристов
Меня зовут Людмила, я люблю приключения, путешествия и юмор! А ещё люблю людей и знаю, какие места нужно посетить и какие истории рассказать — для хорошего настроения и полноты впечатлений. По
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Жанна
4 ноя 2025
Выбрали этот мастер-класс, чтобы разнообразить отдых в курортном Сочи - и не прогадали! Гулять по парку гораздо интереснее, когда рядом эрудированный гид, знающий всë буквально о каждом дереве (это не преувеличение!). А сам мастер-класс подарил отличную возможность сделать сувениры своими руками. На следующий день мы отнесли открытки на почту - и они разлетелись по разным городам. Себе тоже оставили:)
