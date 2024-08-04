Воронцовские пещеры таят в себе немало загадок, и мы с вами спустимся в их недра.
Вы увидите, какие гроты и просторные залы образуются благодаря атмосферным осадкам и подземным водам. Мы прогуляемся по подземным коридорам и сделаем необычные фотографии в пещерных интерьерах.
А ещё внутри пещер вы полюбуетесь сталактитами и сталагмитами, каменными фонтанами и цветами, созданными самой природой.
Вы увидите, какие гроты и просторные залы образуются благодаря атмосферным осадкам и подземным водам. Мы прогуляемся по подземным коридорам и сделаем необычные фотографии в пещерных интерьерах.
А ещё внутри пещер вы полюбуетесь сталактитами и сталагмитами, каменными фонтанами и цветами, созданными самой природой.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:15, 14:20
Описание экскурсии
Вас ждет увлекательный маршрут, который приведет в живописные Воронцовские пещеры. Пещеры — особый мир со своим микроклиматом и с постоянной температурой: зимой и летом она достигает примерно 9-11 градусов тепла. Воздух в пещерах содержит гораздо меньше болезнетворных микробов, чем на поверхности земли. Вместе с подземными водами туда проникают радиоактивные изотопы углерода. Именно они вызывают свечение сталактитов, ионизируют воздух, убивают болезнетворные бактерии. Вдоль освещённых дорожек текут подземные реки, а в гротах и залах вы увидите самые впечатляющие и причудливые скальные образования. В Очажном и Сталактитовом залах интересно будет осмотреть вертикальные участки с водопадами и карбонатные натёки, а под куполом зала Пантеон — полюбоваться гирляндами сталактитов. Вы увидите археологические находки вроде осколков посуды со стоянки древнего человека и орудия из камней и костей.
в 12:20 (время ориентировочное)
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Единый билет
|800 ₽
|Взрослый
|1 300 ₽
|Детский (4-7 лет)
|1 200 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: в 12:20 (время ориентировочное)
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 85 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
4 авг 2024
Экскурсия понравилось. Внимательный и доброжелательный гид. Единственный минус: было душно в микроавтобусе, плохо работал кондиционер.
Н
Наталья
23 июл 2024
В субботу я посетила экскурсию Воронцовские пещеры и остались в полном восторге от всего произошедшего! Хочется выразить благодарность Ирине за столь интересное и познавательное мероприятие. Я ушла с пещер с приятными впечатлениями. Спасибо вам за отлично проведенное время!
Л
Людмила
18 июл 2024
Экскурсия по-своему впечатлила, особенно понравились Воронцовские пещеры, которые восхищают своим масштабом и красотой. Гид Ксения - приятный, интересный, разносторонний человек, сопровождающий нас с самого начала экскурсионного маршрута. С ней можно
И
Иван
17 июл 2024
Давно хотел увидеть пещеры, что и было сделано на данной экскурсии. Большое спасибо. Кроме этого после бронирования экскурсии организаторы оперативно связываются, предоставляют информацию о месте сбора, времени, какая машина будет.
Ш
Шакирова
17 июл 2024
Т
Татьяна
9 июл 2024
Пешеры классные! Не ожидала, что такие большие! Вход особенно впечатляет, прям киношный)
Хорошо бы сделать настил нескользящий под ноги.
Хорошо бы сделать настил нескользящий под ноги.
К
Корниец
7 июл 2024
С
Светлана
7 июл 2024
Все очень понравилось. Забрали вовремя, микроавтобус Мерседес, комфортный. Посетили чайную плантацию, пещеры и винную точку. Экскурсоводу Ксении спасибо за интересный рассказ.
В
Виктор
30 июн 2024
М
Максим
28 мая 2024
Экскурсовод по пещерам не культурный и не образованный.
О
Ольга
1 мая 2024
Отлично организованная экскурсия. Дегустация вин и чая, маршрут, все отлично. Если вы любитель ходить пешком, то эта экскурсия для Вас!
Е
Елена
22 апр 2024
Прекрасная экскурсия. Пещеры совершенно точно достойны внимания, и шикарная туристическая тропа к ним, с замечательными видами под щебетание птиц и звуки леса. Родник с горной водой - то, что требуется
О
Ольга
21 апр 2024
Отлично! Врам историк, поэтому интересно
К
Коршикова
21 апр 2024
К
Катерина
18 апр 2024
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