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Место, откуда забирают - максимально близкое к вашему месторасположению, что очень приятно. Был микроавтобус, а не громадный на 50 человек, что тоже очень удобно, все таки небольшие группы экскурсионные более комфортны.

Однако все таки нужно отметить следующие минусы организации:

- гид, водитель и руководитель экскурсии один и тот же человек (был Сергей);

- отсутствует в описании, что вы подъезжаете к нац. парку и что нужно будет еще более одного километра идти по горной тропе;

- экскурсия разбавлена дегустациями чая и вина, однако об этом ни слова не сказано в описании экскурсии;

- нет в описании о дополнительных расходах, об этом пишут только организаторы, когда с вами связываются, при этом об обеде ничего не говорят;

- не предупреждают, что в местах дегустации телефон может не ловить, а терминала для оплаты там нет, таким образом, оплатить можно только наличными, которые сейчас редко кто носит;

- на горной тропе телефон может ловить связь Абхазии (хотя она находится на расстоянии), таким образом вы окажетесь в роуминге;

- не предусмотрено наличие сдачи у водителя/гида, гид записывает, кому сколько должен, но в итоге мне не отдали (мелочь - 50 рублей, но осадочек остался) при доплате тоже почему-то вместо 960 рублей было сказано 1000 рублей.