Воронцовские пещеры: вглубь скалистых гротов

Воронцовские пещеры таят в себе немало загадок, и мы с вами спустимся в их недра.

Вы увидите, какие гроты и просторные залы образуются благодаря атмосферным осадкам и подземным водам. Мы прогуляемся по подземным коридорам и сделаем необычные фотографии в пещерных интерьерах.

А ещё внутри пещер вы полюбуетесь сталактитами и сталагмитами, каменными фонтанами и цветами, созданными самой природой.
4.73
85 отзывов
Воронцовские пещеры: вглубь скалистых гротов
Воронцовские пещеры: вглубь скалистых гротов
Воронцовские пещеры: вглубь скалистых гротов
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:15, 14:20

Описание экскурсии

Вас ждет увлекательный маршрут, который приведет в живописные Воронцовские пещеры. Пещеры — особый мир со своим микроклиматом и с постоянной температурой: зимой и летом она достигает примерно 9-11 градусов тепла. Воздух в пещерах содержит гораздо меньше болезнетворных микробов, чем на поверхности земли. Вместе с подземными водами туда проникают радиоактивные изотопы углерода. Именно они вызывают свечение сталактитов, ионизируют воздух, убивают болезнетворные бактерии. Вдоль освещённых дорожек текут подземные реки, а в гротах и залах вы увидите самые впечатляющие и причудливые скальные образования. В Очажном и Сталактитовом залах интересно будет осмотреть вертикальные участки с водопадами и карбонатные натёки, а под куполом зала Пантеон — полюбоваться гирляндами сталактитов. Вы увидите археологические находки вроде осколков посуды со стоянки древнего человека и орудия из камней и костей.

в 12:20 (время ориентировочное)

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Единый билет800 ₽
Взрослый1 300 ₽
Детский (4-7 лет)1 200 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: в 12:20 (время ориентировочное)
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 85 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
69
4
11
3
3
2
2
1
Е
4 авг 2024
Экскурсия понравилось. Внимательный и доброжелательный гид. Единственный минус: было душно в микроавтобусе, плохо работал кондиционер.
Н
23 июл 2024
В субботу я посетила экскурсию Воронцовские пещеры и остались в полном восторге от всего произошедшего! Хочется выразить благодарность Ирине за столь интересное и познавательное мероприятие. Я ушла с пещер с приятными впечатлениями. Спасибо вам за отлично проведенное время!
Л
18 июл 2024
Экскурсия по-своему впечатлила, особенно понравились Воронцовские пещеры, которые восхищают своим масштабом и красотой. Гид Ксения - приятный, интересный, разносторонний человек, сопровождающий нас с самого начала экскурсионного маршрута. С ней можно
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легко найти общий язык и смело задавать любые вопросы. За 4 часа мы успели посетить чайную дегустацию - это было очень вкусно, хотя хотелось бы пройтись по самим чайным плантациям и увидеть их ближе, т. к сами виды впечатляют. Далее, после дегустации, мы двигались пешком по колхидному лесу в сторону пещеры, путь не очень трудный, но в жару забирает немало сил. В самой пещере были минут 40-45 с экскурсоводом. Было заявлено, что там достаточно прохладно и нужно взять теплую верхнюю одежду, однако температура была терпима, лишь под конец прохождения пещеры действительно стало холодно, но не критично.
Из минусов: в пещере темно и удачные фото сделать не получится; в некоторых местах достаточно скользко, т. к повышена влажность в пещере, очень мокро и местами грязно. Поэтому лучше не надевать длинную одежду в пол, иначе есть риск запачкаться. По пути назад можно было зайти в кафе и поесть, давалось на это минут 20-25, именно этот момент оказался затяжным в экскурсионном пути, многие люди ооочень долго ели и тем самым задерживали остальных, а ведь мы могли вернуться пораньше домой. Ещё один минус, но для кого-то он может быть незначительным - это серпантин. Все остальное понравилось. За такую сумму получилась отличная поездка!

И
17 июл 2024
Давно хотел увидеть пещеры, что и было сделано на данной экскурсии. Большое спасибо. Кроме этого после бронирования экскурсии организаторы оперативно связываются, предоставляют информацию о месте сбора, времени, какая машина будет.
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Место, откуда забирают - максимально близкое к вашему месторасположению, что очень приятно. Был микроавтобус, а не громадный на 50 человек, что тоже очень удобно, все таки небольшие группы экскурсионные более комфортны.
Однако все таки нужно отметить следующие минусы организации:
- гид, водитель и руководитель экскурсии один и тот же человек (был Сергей);
- отсутствует в описании, что вы подъезжаете к нац. парку и что нужно будет еще более одного километра идти по горной тропе;
- экскурсия разбавлена дегустациями чая и вина, однако об этом ни слова не сказано в описании экскурсии;
- нет в описании о дополнительных расходах, об этом пишут только организаторы, когда с вами связываются, при этом об обеде ничего не говорят;
- не предупреждают, что в местах дегустации телефон может не ловить, а терминала для оплаты там нет, таким образом, оплатить можно только наличными, которые сейчас редко кто носит;
- на горной тропе телефон может ловить связь Абхазии (хотя она находится на расстоянии), таким образом вы окажетесь в роуминге;
- не предусмотрено наличие сдачи у водителя/гида, гид записывает, кому сколько должен, но в итоге мне не отдали (мелочь - 50 рублей, но осадочек остался) при доплате тоже почему-то вместо 960 рублей было сказано 1000 рублей.

Ш
17 июл 2024
Т
9 июл 2024
Пешеры классные! Не ожидала, что такие большие! Вход особенно впечатляет, прям киношный)
Хорошо бы сделать настил нескользящий под ноги.
К
7 июл 2024
С
7 июл 2024
Все очень понравилось. Забрали вовремя, микроавтобус Мерседес, комфортный. Посетили чайную плантацию, пещеры и винную точку. Экскурсоводу Ксении спасибо за интересный рассказ.
В
30 июн 2024
М
28 мая 2024
Экскурсовод по пещерам не культурный и не образованный.
О
1 мая 2024
Отлично организованная экскурсия. Дегустация вин и чая, маршрут, все отлично. Если вы любитель ходить пешком, то эта экскурсия для Вас!
Е
22 апр 2024
Прекрасная экскурсия. Пещеры совершенно точно достойны внимания, и шикарная туристическая тропа к ним, с замечательными видами под щебетание птиц и звуки леса. Родник с горной водой - то, что требуется
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в конце пути))
4* только за гида Сергея. Как-то не складывалось с ним общение, весь такой пафосный. Хотя когда рассказывает - слушать очень интересно и познавательно. Знает много подробностей. Чувствуется, что любит свой край. Но людей, видимо, не очень любит((

О
21 апр 2024
Отлично! Врам историк, поэтому интересно
К
21 апр 2024
К
18 апр 2024

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