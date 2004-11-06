Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

По следам динозавров в окрестностях Сочи

Исследовать тропы реликтового леса, отыскать «железное дерево» и пройти по ущелью реки Хоста

Ксения
Ксения – Гид из Сочи
Эта экскурсия ⛳ — погружение вглубь самшитового леса и вглубь веков.

Во время трекинга по реликтовой роще вы откроете неисследованные локации Кавказского заповедника, ощутите готическую атмосферу среди развалин крепости, насладитесь свежестью горной реки и найдете следы доисторического океана Тетис.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.

Экскурсия

4 500 ₽ за экскурсию

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По следам динозавров в окрестностях Сочи
По следам динозавров в окрестностях Сочи

Что вас ожидает

Прогулка по дну древнего океана
Реликтовую рощу, в сердце которой мы отправимся, можно назвать одним из самых первозданных и загадочных уголков Кавказского заповедника. Проходя по заповедным зеленым тропам среди самшитников и гигантских тисов, мы попробуем заглянуть в прошлое на 20 миллионов лет назад, когда здешние леса уцелели при сходе древнего ледника. Вы пройдете по дну доисторического океана Тетис, исследуете лабиринт, который образовался при разломе тектонических плит. Вдохнете воздух, который будто можно есть ложкой, и сделаете невероятные снимки «затерянного мира».

Места притяжения Кавказского заповедника
По пути мы встретим знаменитое «железное дерево», познакомимся с эндемичными растениями Сочи, поговорим о местной фауне и, если повезет, даже встретим кого-нибудь из обитателей древнего леса. Кроме того, вам предстоит отыскать развалины средневековой крепости, заглянуть в пещеру, где обитают летучие мыши. И прогуляться 👣 по каньону реки с белоснежными фактурными берегами.

Организационные детали

  • Прогулка займет 3 — 3, 5 часа в зависимости от нашего темпа
  • Маршрут подойдет для детей от 4 лет
  • Отдельно оплачивается вход в заповедник: 300 рублей/взрослый, 150 рублей/детский
  • Рекомендую позаботиться об удобной обуви
🚩 Начало и место завершения: в поселке Хоста
По следам динозавров в окрестностях Сочи
По следам динозавров в окрестностях Сочи
По следам динозавров в окрестностях Сочи
По следам динозавров в окрестностях Сочи
По следам динозавров в окрестностях Сочи
По следам динозавров в окрестностях Сочи
По следам динозавров в окрестностях Сочи
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ксения
Ксения
Красная поляна — это дом моей мечты. Я люблю природу и исследую ее при каждой возможности. По образованию я журналист, также прошла переподготовку на гида по Сочи, а еще долго работала в заповеднике, что, конечно, также наложило отпечаток на мои экскурсии. Среди моих гостей были знаменитые артисты и политики, дети-сироты и пенсионеры. Все остались довольны. Приходите и вы, я буду рада встрече!
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Ксения проводит ещё 3 экскурсии

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