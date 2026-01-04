Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Эта экскурсия — погружение вглубь самшитового леса и вглубь веков. Во время трекинга по реликтовой роще вы откроете неисследованные локации Кавказского заповедника, ощутите готическую атмосферу среди развалин крепости, насладитесь свежестью горной реки и найдете следы доисторического океана Тетис.

Описание экскурсии

Прогулка по дну древнего океана

Реликтовую рощу, в сердце которой мы отправимся, можно назвать одним из самых первозданных и загадочных уголков Кавказского заповедника. Проходя по заповедным зеленым тропам среди самшитников и гигантских тисов, мы попробуем заглянуть в прошлое на 20 миллионов лет назад, когда здешние леса уцелели при сходе древнего ледника. Вы пройдете по дну доисторического океана Тетис, исследуете лабиринт, который образовался при разломе тектонических плит. Вдохнете воздух, который будто можно есть ложкой, и сделаете невероятные снимки «затерянного мира».

Места притяжения Кавказского заповедника

По пути мы встретим знаменитое «железное дерево», познакомимся с эндемичными растениями Сочи, поговорим о местной фауне и, если повезет, даже встретим кого-нибудь из обитателей древнего леса. Кроме того, вам предстоит отыскать развалины средневековой крепости, заглянуть в пещеру, где обитают летучие мыши. И прогуляться по каньону реки с белоснежными фактурными берегами.

Организационные детали