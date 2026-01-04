Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Исследовать тропы реликтового леса, отыскать «железное дерево» и пройти по ущелью реки Хоста
Эта экскурсия — погружение вглубь самшитового леса и вглубь веков.
Во время трекинга по реликтовой роще вы откроете неисследованные локации Кавказского заповедника, ощутите готическую атмосферу среди развалин крепости, насладитесь свежестью горной реки и найдете следы доисторического океана Тетис.
Реликтовую рощу, в сердце которой мы отправимся, можно назвать одним из самых первозданных и загадочных уголков Кавказского заповедника. Проходя по заповедным зеленым тропам среди самшитников и гигантских тисов, мы попробуем заглянуть в прошлое на 20 миллионов лет назад, когда здешние леса уцелели при сходе древнего ледника. Вы пройдете по дну доисторического океана Тетис, исследуете лабиринт, который образовался при разломе тектонических плит. Вдохнете воздух, который будто можно есть ложкой, и сделаете невероятные снимки «затерянного мира».
Места притяжения Кавказского заповедника
По пути мы встретим знаменитое «железное дерево», познакомимся с эндемичными растениями Сочи, поговорим о местной фауне и, если повезет, даже встретим кого-нибудь из обитателей древнего леса. Кроме того, вам предстоит отыскать развалины средневековой крепости, заглянуть в пещеру, где обитают летучие мыши. И прогуляться по каньону реки с белоснежными фактурными берегами.
Организационные детали
Прогулка займет 3 — 3,5 часа в зависимости от нашего темпа
Маршрут подойдет для детей от 4 лет
Отдельно оплачивается вход в заповедник: 300 рублей/взрослый, 150 рублей/детский
Рекомендую позаботиться об удобной обуви
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В поселке Хоста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 3 часа 20 минут
Провели экскурсии для 1128 туристов
Я и мои прекрасные коллеги влюбим вас в Красную Поляну. Мы ярые фанаты своего дела и наша задача - рассказать вам как можно больше всего интересного и полезного, включить вашу читать дальшеуменьшить
фантазию и погрузить вас в древнюю историю Красной Поляны и нетронутые природные места Западного Кавказа. Мы гуляем по самым красивым локациям и строим удобные маршруты, но главное наполняем их смыслом. Все гиды в команде имеют большой опыт, а главное любовь к месту, в котором живут!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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3
4
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1
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Алексей
Большое спасибо экскурсоводу Анне за великолепную 4-х часовую экскурсию! Своим рассказом про все интересные растения и деревья заповедника она ещё больше влюбила нас в Сочи) респект!
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Ю
Юлия
Прекрасная индивидуальная экскурсия с Мариной.
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н
николай
Большое спасибо Ксении за экскурсию. Было интересно и смотреть и слушать.
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