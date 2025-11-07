читать дальше

маршрут: сначала вверх к Прометею, пока мы не устали, а потом уже вниз к водопадам. Дорога не простая, мы конечно же устали, так как не привыкли ходить по горам, но все очень довольны поездкой. Дети (12 и 15 лет) также успешно преодолели маршрут. Отдельное спасибо за привал около водопадов с чаем и кофе в походных условиях. Потрясающая природа, удивительные виды со смотровых площадок, Дмитрий точно знал, где лучше остановиться и сделать фото. Никуда не торопил, ждал, пока мы насладимся природой или отдохнем и потом шли дальше. Поездку рекомендуем.