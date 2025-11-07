Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Сочи, где каждый шаг наполнен историей и природной красотой.
Маршрут включает посещение легендарной дачи Сталина, панорамные виды с Орлиных скал, а также знакомство с уникальной флорой региона. Путешественники смогут насладиться видом на водопады и сделать яркие фотографии в «Чёртовой купели». Завершает прогулку привал с ароматным кофе и снэками на свежем воздухе
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Панорамные виды с Орлиных скал
- 🏞 Посещение дачи Сталина
- 🌊 Уникальные водопады
- 📸 Идеальные места для фото
- 🌿 Изучение редкой флоры
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Дача Сталина
- Орлиные скалы
- Верхний Агурский водопад
- Средний Агурский водопад
- Нижний Агурский водопад
- Чёртова купель
- Поляна Высоцкого
Описание экскурсии
- Дача Сталина — легендарное место, островок Советского союза
- Поляна с панорамным видом. Устроим привал и посмотрим на Сочи и море
- Орлиные скалы — именно здесь Зевс решил приковать к скале Прометея. А ещё отсюда открываются невероятные виды
- Слияние рек Агура и Агурчик. Тут мы устроим небольшой пикник и выпьем кофе
- Верхний Агурский водопад высотой 21 метр — мы рассмотрим его как сверху, так и снизу
- Средний Агурский водопад высотой 23 метра
- Нижний Агурский водопад — целый комплекс из двух водопадов. В чаше можно искупаться в хорошую погоду
- «Чёртова купель» — каньон в окружении лиан и папоротника. Идеальная локация для фотосессии
- Сероводородные источники с молочной рекой
- Поляна Высоцкого — именно тут бард когда-то устроил привал и пел песни
А пока будем идти:
- Мы расскажем об истории Сочи и современной жизни города, о достопримечательностях, которые нам встретятся
- Поделимся легендами о Зевсе, Прометее и боге убыхов Ахыне
- Будем изучать флору на маршруте, увидим огромное количество эндемиков и диких фруктовых деревьев.
И многое другое!
Организационные детали
- До места старта мы доедем на комфортабельном Nissan Pathfinder
- Трансфер из Адлера оплачивается дополнительно — 1000 ₽
- Треккинг подходит всем возрастам и не требует особой физической подготовки. Общая длина маршрута — 6–7 км
- Организуем для вас небольшой пикник, он входит в стоимость: кофе или чай, снэки, бутерброды. Если у вас есть ограничения в питании, возьмите перекус с собой
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из Сочи, ФТ Сириус или Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 49 туристов
Я дипломированный гид с аккредитацией по Краснодарскому краю! О себе: родился и живу в прекрасном городе Сочи. С 12 лет активно занимаюсь пешеходным туризмом и скалолазанием. Хорошо знаю историю родного городаЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
7 ноя 2025
Большая благодарность Дмитрию за треккинг "Путь к Прометею" 6 ноября 2025. Искренне рекомендую всем маршрут к Агурским водопадам именно с Дмитрием, т. к. время, место старта, направление движения, локации для
Ольга
11 авг 2025
Экскурсия просто великолепна! Превзошла наши ожидания!
О
Ольга
27 июл 2025
Очень понравилась экскурсия. Дмитрий забрал нас около дома и обратно привез также к дому. Ездили на комфортабельном автомобиле. По дороге Дмитрий рассказывал про основные объекты, которые проезжали.
М
Мария
7 июл 2025
Хорошая экскурсия! Спасибо большое!
Местами подъем тяжеловат, но это горы!
Мы были с ребенком 5,5 лет, он прошел все достойно!
Входит в следующие категории Сочи
