6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Трекинг к водопаду Кейву

Познакомиться с удивительной флорой и природными сокровищами окрестностей Красной Поляны

Анна
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Анна – ваш гид
Цель этого путешествия — познакомить вас с историей Красной Поляны, показать её природную красоту и гармонию первозданной природы.

Вы пройдете по бархатному самшитовому лесу, почувствуете незыблемую мощь горных вершин Аибга, увидите растения, не встречающиеся больше ни в одном уголке мира.

А после отдохнете у подножия высокого водопада Кейву, наблюдая за переплетением потоков хрустальной воды и чувствуя, как замедляется ход времени.
От 4160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
4.83
Трекинг к водопаду Кейву
Трекинг к водопаду Кейву

Что вас ожидает

Заповедные тропы Красной Поляны
Маршрут прогулки пройдет по окрестностям Красной Поляны — пышному колхидскому лесу с тисами, самшитами и другими растениями. По дороге вам откроются потрясающие виды на хребет Аибга и горные вершины, среди которых — красивейшая Черная пирамида. Постепенно набирая высоту и поднимаясь по живописным дорожкам, вы познакомитесь с флорой Западного Кавказа и увидите уникальные растения-эндемики, которые можно встретить только в этом уголке мира. Кроме того, я расскажу об обитателях Кавказского биосферного заповедника и помогу вам погрузиться в прошлое Красной Поляны: вы услышите историю завоевания этих мест, узнаете о жизни древних горных племен и перенесетесь в эпоху, когда по здешним горным склонам проходил Великий шелковый путь.

Слиться с природой у водопада Кейву
Главной точкой трекинга станет мощный, полноводный и невероятно красивый водопад Кейву, не пересыхающий даже в жаркие месяцы. У его подножья мы укроемся от летнего зноя, сможем искупаться в холодной и чистой воде, а после устроим небольшой пикник, любуясь падающими потоками воды, горными пейзажами, а в солнечную погоду — раскинувшейся над водопадом радугой.

Кому подойдет прогулка

Маршрут трекинга не требует особой физической подготовки и подойдет даже детям от 6 лет.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Красной Поляне, куда вы можете добраться на машине, автобусе или электричке. Время в пути до Красной Поляны на электричке от Адлера — 40 минут, от Сочи — 1 час 30 минут.
  • Рекомендуем захватить с собой легкий перекус, головные уборы и максимально удобную обувь.
Трекинг к водопаду Кейву
Трекинг к водопаду Кейву
Трекинг к водопаду Кейву
Трекинг к водопаду Кейву
Трекинг к водопаду Кейву
Трекинг к водопаду Кейву
Трекинг к водопаду Кейву

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Я живу и работаю в Красной Поляне — это уникальное место, которое объединяет мою увлеченность горными лыжами и любовь к горам. Все лето я хожу в походы, а с наступлением зимы учу желающих кататься на горных лыжах. Мне хочется поделиться с путешественниками теми чувствами и эмоциями, которые охватывают меня в горах, показать нетронутую, первозданную природу этих мест и приобщить вас к походной романтике.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 августа 2019
Весь маршрут у нас занял 3 часа. Учитывайте, что подъем в гору действительно крутой. Я бы посоветовала прихватить с собой палки - в случае дождя они вам очень пригодятся при спуске. Гид Сергей внимательный, спокойный, угостил нас чаем у водопада. Благодарю и рекомендую остальным!
Сергей
19 августа 2019
Все прошло супер. Анна большая молодец.
14 мая 2019
Маршрут -супер, если вы подготовлены физически. Предстоит крутой подъем подъем в гору, подъем по канату, переход через ручей. Но результат того стоит, вид на водопад -потрясающий!
6 мая 2019
Водопад прекрасен, виды вокруг тоже. Назвать это экскурсией сложно, скорее поход с гидом к водопаду. В целом рекомендую тем, кто живет рядом. При желании дорогу можно найти самостоятельно, если заранее изучить информацию в интернете. Гид Валентина очень приятная и внимательная женщина, но мне не хватило интересного рассказа, заявленного в описании экскурсии.
1 ноября 2018
Небольшой треккинг в горно-лесистой местности. Анна ответсвенна и внимательна.
17 сентября 2018
Очень понравилась!Потрясающие виды,красивейшая природа,отличный гид. Очень советую,хотя местами было тяжеловато.

Анна проводит ещё 1 экскурсию

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