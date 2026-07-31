6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Цель этого путешествия — познакомить вас с историей Красной Поляны, показать её природную красоту и гармонию первозданной природы. Вы пройдете по бархатному лесу, почувствуете незыблемую мощь горных вершин Аибга, увидите растения, не встречающиеся больше ни в одном уголке мира. А после отдохнете у подножия высокого водопада Кейву, наблюдая за переплетением потоков хрустальной воды и чувствуя, как замедляется ход времени.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Заповедные тропы Красной Поляны

Маршрут прогулки пройдет по окрестностям Красной Поляны — в зоне широколиственного леса. По дороге вам откроются потрясающие виды на хребет Аибга и горные вершины, среди которых — красивейшая Черная пирамида. Постепенно набирая высоту и поднимаясь по живописным дорожкам, вы познакомитесь с флорой Западного Кавказа и увидите уникальные растения-эндемики, которые можно встретить только в этом уголке мира. Кроме того, я расскажу об обитателях Кавказского биосферного заповедника и помогу вам погрузиться в прошлое Красной Поляны: вы услышите историю завоевания этих мест, узнаете о жизни древних горных племен и перенесетесь в эпоху, когда по здешним горным склонам проходил Великий шелковый путь.

Слиться с природой у водопада Кейва

Главной точкой треккинга станет мощный, полноводный и невероятно красивый водопад Кейва, не пересыхающий даже в жаркие месяцы. У его подножья мы укроемся от летнего зноя, сможем искупаться в холодной и чистой воде, а после устроим небольшой пикник, любуясь падающими потоками воды, горными пейзажами, а в солнечную погоду — раскинувшейся над водопадом радугой.

Кому подойдет прогулка

Маршрут треккинга не требует особой физической подготовки и подойдет даже детям от 6 лет.

Организационные детали