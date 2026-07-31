6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Маршрут прогулки пройдет по окрестностям Красной Поляны — в зоне широколиственного леса. По дороге вам откроются потрясающие виды на хребет Аибга и горные вершины, среди которых — красивейшая Черная пирамида. Постепенно набирая высоту и поднимаясь по живописным дорожкам, вы познакомитесь с флорой Западного Кавказа и увидите уникальные растения-эндемики, которые можно встретить только в этом уголке мира. Кроме того, я расскажу об обитателях Кавказского биосферного заповедника и помогу вам погрузиться в прошлое Красной Поляны: вы услышите историю завоевания этих мест, узнаете о жизни древних горных племен и перенесетесь в эпоху, когда по здешним горным склонам проходил Великий шелковый путь.
Слиться с природой у водопада Кейва
Главной точкой треккинга станет мощный, полноводный и невероятно красивый водопад Кейва, не пересыхающий даже в жаркие месяцы. У его подножья мы укроемся от летнего зноя, сможем искупаться в холодной и чистой воде, а после устроим небольшой пикник, любуясь падающими потоками воды, горными пейзажами, а в солнечную погоду — раскинувшейся над водопадом радугой.
Кому подойдет прогулка
Маршрут треккинга не требует особой физической подготовки и подойдет даже детям от 6 лет.
Организационные детали
Экскурсия начинается в Красной Поляне, куда вы можете добраться на машине, автобусе или электричке. Время в пути до Красной Поляны на электричке от Адлера — 40 минут, от Сочи — 1 час 30 минут.
Отдельно оплачиваются билеты в Национальный Парк Сочи — 300 ₽ с человека.
Рекомендуем захватить с собой легкий перекус, головные уборы и максимально удобную обувь
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Пгт Красная Поляна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1247 туристов
Мы работаем в разных уголках южных широт: от Красной Поляны до турецких берегов. Все лето мы с командой ходим в походы, а с наступлением зимы учим желающих кататься на горных лыжах. Нам хочется поделиться с путешественниками теми чувствами и эмоциями, которые охватывают нас в горах, показать нетронутую, первозданную природу этих мест и приобщить вас к походной романтике.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 114 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
109
4
4
3
1
2
–
1
–
Н
Никитенкова
Описание полностью соответствует реальности. Маршрут не скажу что уж совсем простой: и вверх шагали и вниз спускались- палки очень пригодились, немного устали даже, но водопад стоил того! Чудесный вид и гид прекрасный! Образованная, интеллигентная, легкая в общении, напоила нас чаем! Спасибо, Анна, за впечатления!
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Н
Наталья
Отличный гид Сергей, интересный маршрут с подъёмами и спусками. Красивый водопад. Когда я увидела конечную точку -лавочку напротив водопада, то подумала, что подняться туда не реально, но Сергей грамотно простраивал читать дальшеуменьшить
маршрут и мягко помогал. И такой красивый вид, горный чай на вершине и радость от эмоций это, конечно, всё стоило затраченных наших сил. Спасибо большое за увлечённость свои делом и за яркие впечатления от экскурсии.
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Е
Евгения
максимально четко был описан маршрут, мы смогли морально подготовиться))
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Э
Эльмира
Добрый день! Ходили по маршруту "треккинг к водопаду Кейва". Мысль была такова - пойти по неизвестному определённому красивому маршруту, пойти с дочкой- подростком и в сопровождении инструктора- гида-проводника! Спасибо за предусмотрительное снабжение нашей читать дальшеуменьшить
маленькой команды треккинговыми палками: с ними было очень удобно, разгружало спину, колени! *встретились в условленном месте. *короткий инструктаж. *бережное сопровождение по всему маршруту. *чудесный вкусный свежесваренный чай на самой высокой части маршрута.
Мы очень довольны! Море впечатлений! Ощущение Безопасности в таких горных местах - очень важно для нас! Благодарю за спокойствие и терпение (мы могли долго стоять на месте, наслаждаясь красивыми видами или зависать в фотоаппаратом в ожидании наилучшего кадра). Спасибо Сергею!
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и
инна
Отличный маршрут, не длинный, в формате комфортной прогулки. Была с мамой, которая опасалась, что не осилит маршрут,поэтому было важно, чтобы он был легким а скорость комфортной. Прогулку проводил Сергей. Встретил читать дальшеуменьшить
на станции, довез до места старта, подготовил трекинговые палки для нас, выбрал более пологий и удобный вариант маршрута, исходя из нашего запроса, напоил травяным чаем у водопада. Всё идеально! Водопад красивый, по дороге есть несколько мест, откуда открываются красивые виды на склоны.
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Анастасия
Мы в восторге от похода к водопаду и от самого водопада! Добравшись до него, не хотелось уходить, такая красота и умиротворение 🙌 Гид Сергей очень приятный, добрый, спокойный человек, рассказывал читать дальшеуменьшить
по дороге о тех местах, которые были видны с горы и про животных, которые там обитают. Нашему шестилетнему сыну очень понравилось бежать впереди с Сергеем, тот ему помогал преодолевать трудные подъёмы, переносил через речку, отвечал на вопросы про ящериц, которых видели по дороге, в общем, взял сына под свою опеку, за что ему отдельное спасибо 🫶 Путь местами непростой, пульс пару раз серьёзно зашкаливал, но это стоит того на 100%, после этого трекинга нам захотелось устраивать себе такие походы чаще))