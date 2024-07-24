Тисо-самшитовая роща. Путешествие в глубь веков - в мини-группе

Пройти по тропе «Большое кольцо» и узнать увлекательные факты о природном памятнике
Хостинская роща, объект Кавказского заповедника, особенная. Это живой музей под открытым небом.

Музей древнего леса, где колхидский самшит и тысячелетние тисы, увитые лианами, спускаются почти до Чёрного моря.

Вы пройдёте по экотропе сквозь джунгли (5 км, набор высоты до 450 м), напитаетесь красотой места и откроете много любопытных деталей о природе края.
Тисо-самшитовая роща. Путешествие в глубь веков - в мини-группе
Тисо-самшитовая роща. Путешествие в глубь веков - в мини-группе
Тисо-самшитовая роща. Путешествие в глубь веков - в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Вы попадёте в удивительный лес, где сохранились практически в неизменном виде редчайшие растения, которые произрастали ещё 15-25 млн. лет назад. У вас будет время запечатлеть не только прекрасные моменты на фото, но и отдохнуть на привале, насладиться пением птиц.

  • Пройдя через тропические джунгли, мы окажемся в каменном лабиринте из разлома скалы, где время будто замирает
  • По пути нам встретится пещера, когда-то служившая жилищем первобытному человеку
  • А в глубине леса, на перепутье дорог, найдём развалины средневековой крепости и спустимся в каньон
  • Жарким летом приятной прохладой поманит река Хоста, с её зеленоватыми водами. Южной зимой весь лес будет в россыпях краснокнижных первоцветов

Вы узнаете:

  • Почему горы Кавказа растут каждый день и считаются самыми молодыми
  • Что — помимо золотых медалей — мы «получили» на Зимних Олимпийских играх 2014 года и что почти утратили
  • Какое дерево в роще старше Москвы, а что твёрже камня и тонет в воде
  • Почему олений язык здесь бывает не только у оленей
  • Какая связь между архивом Ватикана, Гитлером и этой тропой

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: вход в Кавказский заповедник — 300 руб. за взрослого, дети от 7 до 14 лет — 150 руб. Есть льготные билеты
  • Это активная прогулка по экотропе с набором высоты до 450 м. Нитка маршрута составит около 5 км
  • Физическая подготовка: начальная (без медицинских противопоказаний). Детям до 7 лет и пожилым людям с низкой активностью маршрут не рекомендован
  • Для организованных школьных групп формат и наполнение экскурсии можно адаптировать под состав и возраст участников
  • Сопровождать вас будут я или другой гид из нашей команды

в среду и субботу в 11:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 500 ₽
Дети до 14 лет850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе ул. Самшитовой
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Сочи

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхВыездныеНа выходныеНа весь деньКаньоныТреккинг и походыХостаУщельяПопулярные местаТисо-самшитовая рощаДля студентовАктивности

Похожие экскурсии из Сочи

Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
Конные прогулки
28 отзывов
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
Насладитесь конной прогулкой по тисо-самшитовой роще в Сочи. Подходит для всех уровней подготовки, включая детей
Начало: От ближайшей к вам остановки или КПП крупных отеле...
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 070 за человека
Дикий Сочи: от пещер до самшитовой рощи
На машине
скидка
10%
29 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дикий Сочи: путешествие от пещер до рощи
Погрузитесь в эксклюзивное приключение по диким тропам Сочи, открывая красоты каньонов и рощ
Начало: Из отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
1750015 750 за всё до 4 чел.
Конная прогулка по заповедной Кудепсте
Конные прогулки
51 отзыв
1.5 часа
Водная прогулка
Конная прогулка по заповедной Кудепсте
Пройти по тропам тисо-самшитовой рощи, искупаться в реке и пообщаться с животными
Начало: От кпп крупного отеля или ближайшей остановки в Ад...
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 870 за человека
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сочи
ХорошоТам