Хостинская роща, объект Кавказского заповедника, особенная. Это живой музей под открытым небом.
Музей древнего леса, где колхидский самшит и тысячелетние тисы, увитые лианами, спускаются почти до Чёрного моря.
Вы пройдёте по экотропе сквозь джунгли (5 км, набор высоты до 450 м), напитаетесь красотой места и откроете много любопытных деталей о природе края.
Музей древнего леса, где колхидский самшит и тысячелетние тисы, увитые лианами, спускаются почти до Чёрного моря.
Вы пройдёте по экотропе сквозь джунгли (5 км, набор высоты до 450 м), напитаетесь красотой места и откроете много любопытных деталей о природе края.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Вы попадёте в удивительный лес, где сохранились практически в неизменном виде редчайшие растения, которые произрастали ещё 15-25 млн. лет назад. У вас будет время запечатлеть не только прекрасные моменты на фото, но и отдохнуть на привале, насладиться пением птиц.
- Пройдя через тропические джунгли, мы окажемся в каменном лабиринте из разлома скалы, где время будто замирает
- По пути нам встретится пещера, когда-то служившая жилищем первобытному человеку
- А в глубине леса, на перепутье дорог, найдём развалины средневековой крепости и спустимся в каньон
- Жарким летом приятной прохладой поманит река Хоста, с её зеленоватыми водами. Южной зимой весь лес будет в россыпях краснокнижных первоцветов
Вы узнаете:
- Почему горы Кавказа растут каждый день и считаются самыми молодыми
- Что — помимо золотых медалей — мы «получили» на Зимних Олимпийских играх 2014 года и что почти утратили
- Какое дерево в роще старше Москвы, а что твёрже камня и тонет в воде
- Почему олений язык здесь бывает не только у оленей
- Какая связь между архивом Ватикана, Гитлером и этой тропой
Организационные детали
- Дополнительные расходы: вход в Кавказский заповедник — 300 руб. за взрослого, дети от 7 до 14 лет — 150 руб. Есть льготные билеты
- Это активная прогулка по экотропе с набором высоты до 450 м. Нитка маршрута составит около 5 км
- Физическая подготовка: начальная (без медицинских противопоказаний). Детям до 7 лет и пожилым людям с низкой активностью маршрут не рекомендован
- Для организованных школьных групп формат и наполнение экскурсии можно адаптировать под состав и возраст участников
- Сопровождать вас будут я или другой гид из нашей команды
в среду и субботу в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 500 ₽
|Дети до 14 лет
|850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ул. Самшитовой
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 145 туристов
Вы замечали, какое умиротворение наступает, когда оказываешься на природе? Аромат лесных цветов, горные вершины и чувство свободы. Это удивительный мир Западного Кавказа, который хочется показать всем. Меня зовут Елена, яЗадать вопрос
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