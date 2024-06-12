Вся роскошь архитектуры Сочи приходится на годы правления Сталина. Я познакомлю вас с лучшими образцами той эпохи и покажу, как расцвёл город. В поездке к долине реки Мацеста, даче генералиссимуса и смотровой башне на горе Ахун вы словно перенесётесь в те времена, когда в коммунистическом городе у моря вершились дела государственной важности.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Долина реки Мацеста

Гуляя у старейшего каменного здания мацестинских вод и территории всемирно известного источника, вы:

узнаете значение слова «Мацеста»

выясните подробности о целебных свойствах местных вод

услышите захватывающий рассказ о покушении на Иосифа Виссарионовича со стороны японской разведки

Затем вы посетите земли бывшего Верхне-Мацестинского чайсовхоза, когда-то созданного по указу Сталина, раскроете историю самого северного в мире чая и насладитесь видами на окрестности с Мацестинского виадука

Музей «Дача Сталина»

Для Сталина эта резиденция была самой любимой и наиболее посещаемой. Здесь чаще всего отдыхали родные Иосифа Виссарионовича, бывали высокопоставленные гости и первые лица других государств. Во внутреннем дворе музея вы:

ознакомитесь с бытовыми условиями пребывания Иосифа Виссарионовича и его семьи на курорте

узнаете об увлечениях товарища Сталина

увидите, с каким вниманием к деталям обустроена дача

Большой Ахун

На вершине этой горы по приказу Сталина воздвигли смотровую башню, ставшую одной из визитных карточек города. По дороге к башне вы узнаете:

как возник город Сочи и чем он обязан товарищу Сталину

чем внимание Сталина привлекла гора Большой Ахун и какое значение для города она имеет сегодня

на какие цели сюда были выделены астрономические суммы и как Сочи вернул долг стране

Чтобы обеспечить эффект полного погружения, завершить путешествие можно в ресторане грузинской кухни.

Организационные детали