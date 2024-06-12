В поездке к долине реки Мацеста, даче генералиссимуса и смотровой башне на горе Ахун вы словно перенесётесь в те времена, когда в коммунистическом городе у моря вершились дела государственной важности.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Долина реки Мацеста
Гуляя у старейшего каменного здания мацестинских вод и территории всемирно известного источника, вы:
- узнаете значение слова «Мацеста»
- выясните подробности о целебных свойствах местных вод
- услышите захватывающий рассказ о покушении на Иосифа Виссарионовича со стороны японской разведки
Затем вы посетите земли бывшего Верхне-Мацестинского чайсовхоза, когда-то созданного по указу Сталина, раскроете историю самого северного в мире чая и насладитесь видами на окрестности с Мацестинского виадука
Музей «Дача Сталина»
Для Сталина эта резиденция была самой любимой и наиболее посещаемой. Здесь чаще всего отдыхали родные Иосифа Виссарионовича, бывали высокопоставленные гости и первые лица других государств. Во внутреннем дворе музея вы:
- ознакомитесь с бытовыми условиями пребывания Иосифа Виссарионовича и его семьи на курорте
- узнаете об увлечениях товарища Сталина
- увидите, с каким вниманием к деталям обустроена дача
Большой Ахун
На вершине этой горы по приказу Сталина воздвигли смотровую башню, ставшую одной из визитных карточек города. По дороге к башне вы узнаете:
- как возник город Сочи и чем он обязан товарищу Сталину
- чем внимание Сталина привлекла гора Большой Ахун и какое значение для города она имеет сегодня
- на какие цели сюда были выделены астрономические суммы и как Сочи вернул долг стране
Чтобы обеспечить эффект полного погружения, завершить путешествие можно в ресторане грузинской кухни.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле Chery Tiggo 7 Pro Max 2023 года, частично пешком (протяжённость и интенсивность нагрузки — по согласованию)
- Точка старта и окончания экскурсии — микрорайон Новая Мацеста
- Включено в стоимость: транспорт, работа гида, питьевая вода, дождевики
- Дополнительные расходы на входные билеты (для более детального осмотра локаций):
— источник Мацеста — 150 руб. /чел.
— чайные плантации — 300 руб. /чел.
— колесо обозрения на горе Ахун — 500 руб. /чел.
— дача Сталина (осмотр дома) — 500 руб. /чел.
- Внимание! Смотровая башня на горе Ахун в настоящий момент находится на реконструкции, возможен только внешний осмотр. Оценить панорамный вид на окрестности можно с помощью колеса обозрения.