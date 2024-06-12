По сталинским местам Сочи

Раскрыть тайны пребывания «вождя народов» на приморском курорте
Вся роскошь архитектуры Сочи приходится на годы правления Сталина. Я познакомлю вас с лучшими образцами той эпохи и покажу, как расцвёл город.

В поездке к долине реки Мацеста, даче генералиссимуса и смотровой башне на горе Ахун вы словно перенесётесь в те времена, когда в коммунистическом городе у моря вершились дела государственной важности.
По сталинским местам Сочи
По сталинским местам Сочи
По сталинским местам Сочи
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Долина реки Мацеста

Гуляя у старейшего каменного здания мацестинских вод и территории всемирно известного источника, вы:

  • узнаете значение слова «Мацеста»
  • выясните подробности о целебных свойствах местных вод
  • услышите захватывающий рассказ о покушении на Иосифа Виссарионовича со стороны японской разведки

Затем вы посетите земли бывшего Верхне-Мацестинского чайсовхоза, когда-то созданного по указу Сталина, раскроете историю самого северного в мире чая и насладитесь видами на окрестности с Мацестинского виадука

Музей «Дача Сталина»

Для Сталина эта резиденция была самой любимой и наиболее посещаемой. Здесь чаще всего отдыхали родные Иосифа Виссарионовича, бывали высокопоставленные гости и первые лица других государств. Во внутреннем дворе музея вы:

  • ознакомитесь с бытовыми условиями пребывания Иосифа Виссарионовича и его семьи на курорте
  • узнаете об увлечениях товарища Сталина
  • увидите, с каким вниманием к деталям обустроена дача

Большой Ахун

На вершине этой горы по приказу Сталина воздвигли смотровую башню, ставшую одной из визитных карточек города. По дороге к башне вы узнаете:

  • как возник город Сочи и чем он обязан товарищу Сталину
  • чем внимание Сталина привлекла гора Большой Ахун и какое значение для города она имеет сегодня
  • на какие цели сюда были выделены астрономические суммы и как Сочи вернул долг стране

Чтобы обеспечить эффект полного погружения, завершить путешествие можно в ресторане грузинской кухни.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле Chery Tiggo 7 Pro Max 2023 года, частично пешком (протяжённость и интенсивность нагрузки — по согласованию)
  • Точка старта и окончания экскурсии — микрорайон Новая Мацеста
  • Включено в стоимость: транспорт, работа гида, питьевая вода, дождевики
  • Дополнительные расходы на входные билеты (для более детального осмотра локаций):
    — источник Мацеста — 150 руб. /чел.
    — чайные плантации — 300 руб. /чел.
    — колесо обозрения на горе Ахун — 500 руб. /чел.
    — дача Сталина (осмотр дома) — 500 руб. /чел.
  • Внимание! Смотровая башня на горе Ахун в настоящий момент находится на реконструкции, возможен только внешний осмотр. Оценить панорамный вид на окрестности можно с помощью колеса обозрения.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В микрорайоне Новая Мацеста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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