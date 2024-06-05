1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Нетипичный Сочи: Путешествие на автомобиле по самым живописным местам
Погрузитесь в удивительный мир Сочи с экскурсией, где каждый шаг открывает новые удивительные места и истории
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивный тур: Архитектурное наследие Сочи и его окрестностей
Погрузитесь в мир архитектурных шедевров Сочи, открывая тайны исторических зданий и храмов
Начало: На Платановой аллее в Сочи
13 июня в 12:00
15 июня в 08:00
6 677₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Удивительные окрестности Сочи на авто
Чайные плантации, водопады, старинный замок и сероводородные источники за 1 день
Начало: У ж/д станции Мацеста
13 июня в 11:00
18 июня в 11:00
1200011 400₽ за всё до 5 чел.
Групповая
8 часов
Тайны забытого Сочи
Прикоснуться к загадочной изнанке и легендам города-курорта на групповой автобусной экскурсии
Начало: у вашего отеля или ближайшей для вас остановки общ...
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 11:30
9 июня в 11:30
11 июня в 11:30
1 300₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
На мотоцикле по всему Сочи
Промчаться по «царской» дороге и Олимпийскому парку и подняться на высоту 1170 метров по серпантину
Начало: В ПГТ «Сириус» или Адлере
Завтра в 08:00
9 июня в 12:00
2000018 000₽ за экскурсию
Круиз
3 часа
Круиз на мотоцикле к горе Ахун: незабываемые виды и мистические места Сочи
Приглашаем вас на уникальное путешествие на мотоцикле к вершинам горы Ахун. Откройте невероятные виды и тайные уголки Сочи, недоступные для обычных экскурсий
Начало: Любая точка Адлера или Сириуса
Расписание: Ежедневно, круглосуточно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
По курортному Сочи в мини-группе
Начало: Сочи или Адлер. Ближайшая остановка или Ж/Д, отель
Расписание: По понедельникам в 10:00
1 июля в 10:00
8 июля в 10:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNatalia5 июня 2024Первый раз взяли индивидуальную экскурсию и не пожалели! Утром, согласно графику, водитель, он же экскурсовод, забрал нас практически от дома…
- ММарина2 июня 2024Очень хорошая экскурсия! Мы посмотрели всё самое важное в Сочи, вообще не устали, так как передвигались на автомобиле. Антон прекрасный гид, экскурсию рекомендую.
- ААнна28 мая 2024Мы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, как ребёнок перенесёт дорогу (ведь
- ММария21 мая 2024Замечательная экскурсия, была вместе с детьми (11 и 13 лет). Всем "зашло"!😁 Анастасия очень интересный рассказчик и отличный водитель! Места
- ААнастасия13 мая 2024Я много путешествую и всегда беру экскурсии от местных жителей! Но первый раз прибываю в таком восторге! Полная клиентоориентированность! На
- ННаталья13 мая 202410.05.24г были на экскурсии с Анастасией "Нетипичный Сочи"… Все прошло в дружеской и приятной атмосфере, были учтены все наши пожелания, заменили локации в силу физических возможностей… Спасибо Анастасии за приятный отдых. Рекомендую!
- ММария12 мая 2024Спасибо Роману большое за экскурсию! Живо, весело, интересно. Получили массу приятных эмоций и фото на память. Всем рекомендуем!
- ААлина7 мая 2024Интересный маршрут по главным достопримечательностям и оригинальным локациям, много красивых мест для фотосессий. Советуем всем, кто хочет посмотреть город с разных сторон))
- ЛЛюдмила7 мая 2024Добрый день. Нам все очень понравилось. Спасибо большое Антону!!! Рекомендуем!!!
- ММихаил4 мая 2024Хорошо спланированная экскурсионная программа. Интересная и яркая подача материалом со стороны Елены. Экскурсия подойдет гостям города и позволит получить необходимую информацию, сделать запоминающиеся фотографии и насладится прогулками на природе.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Дача Квитко»
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