Экскурсии на Дачу Квитко из Сочи

Найдено 7 экскурсий в категории «Дача Квитко» в Сочи, цены от 1 300 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нетипичный Сочи на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
64 отзыва
Нетипичный Сочи: Путешествие на автомобиле по самым живописным местам
Погрузитесь в удивительный мир Сочи с экскурсией, где каждый шаг открывает новые удивительные места и истории
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Архитектурная экскурсия по Сочи и окрестностям
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
25 отзывов
Эксклюзивный тур: Архитектурное наследие Сочи и его окрестностей
Погрузитесь в мир архитектурных шедевров Сочи, открывая тайны исторических зданий и храмов
Начало: На Платановой аллее в Сочи
13 июня в 12:00
15 июня в 08:00
6 677 за всё до 4 чел.
Удивительные окрестности Сочи на авто
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
21 отзыв
Удивительные окрестности Сочи на авто
Чайные плантации, водопады, старинный замок и сероводородные источники за 1 день
Начало: У ж/д станции Мацеста
13 июня в 11:00
18 июня в 11:00
1200011 400 за всё до 5 чел.
Тайны забытого Сочи
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
115 отзывов
Тайны забытого Сочи
Прикоснуться к загадочной изнанке и легендам города-курорта на групповой автобусной экскурсии
Начало: у вашего отеля или ближайшей для вас остановки общ...
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 11:30
9 июня в 11:30
11 июня в 11:30
1 300 за человека
На мотоцикле по всему Сочи
🏍 На мотоцикле
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
На мотоцикле по всему Сочи
Промчаться по «царской» дороге и Олимпийскому парку и подняться на высоту 1170 метров по серпантину
Начало: В ПГТ «Сириус» или Адлере
Завтра в 08:00
9 июня в 12:00
2000018 000 за экскурсию
На круизном мотоцикле - на гору Ахун
🏍 На мотоцикле
Круиз
3 часа
10 отзывов
Круиз на мотоцикле к горе Ахун: незабываемые виды и мистические места Сочи
Приглашаем вас на уникальное путешествие на мотоцикле к вершинам горы Ахун. Откройте невероятные виды и тайные уголки Сочи, недоступные для обычных экскурсий
Начало: Любая точка Адлера или Сириуса
Расписание: Ежедневно, круглосуточно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за человека
По курортному Сочи в мини-группе
Индивидуальная
5 часов
По курортному Сочи в мини-группе
Начало: Сочи или Адлер. Ближайшая остановка или Ж/Д, отель
Расписание: По понедельникам в 10:00
1 июля в 10:00
8 июля в 10:00
8 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Natalia
    5 июня 2024
    Удивительные окрестности Сочи на авто
    Первый раз взяли индивидуальную экскурсию и не пожалели! Утром, согласно графику, водитель, он же экскурсовод, забрал нас практически от дома…
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    И дальше мы целый день в своё удовольствие любовались красотами окрестностей Сочи. Роман не ограничивал нас во времени ни в одной из локации, мы гуляли и смотрели в свое удовольствие. Хочется подчеркнуть, как прекрасно прокатиться по такой очень красивой дороге, любуясь этими пейзажами… Во время такой индивидуальной экскурсии можно в любой момент остановиться, пофотографировать окружающую нас местность… Конечно фотокамера телефона не способна передать всех тех эмоций, которые нас переполняли… Мы сделали много красивых фотографий, выпили очень вкусный кофе в кафе ahun на одноименной горе Ахун)) рекомендую взять с собой легкий перекус или голодным дотерпеть именно до этого кафе и не есть в кафе у водопадов (не очень понравилось) Могу подытожить: осталось масса положительных эмоций и классных общих фотографий. Спасибо за это Роману!

  • М
    Марина
    2 июня 2024
    Архитектурная экскурсия по Сочи и окрестностям
    Очень хорошая экскурсия! Мы посмотрели всё самое важное в Сочи, вообще не устали, так как передвигались на автомобиле. Антон прекрасный гид, экскурсию рекомендую.
  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Удивительные окрестности Сочи на авто
    Мы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, как ребёнок перенесёт дорогу (ведь
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    дороги в окрестностях Сочи очень непростые!), но поездка для дочки оказалась очень комфортной и интересной, Роман за рулём настоящий профи, а машина - просто зверь! Все прошло в комфортном для нас темпе, очень ненапряжно и в дружеской атмосфере. Ну и локации, конечно, очень красивые, особенно впечатлили Чайные плантации! Ну и ещё, как многие здесь отмечают, Роман - фотограф от бога, у нас с дочкой теперь есть много отличных совместных фото в красивейших местах и с необычных ракурсов! И самое главное, ради чего мы и приехали - у дочки просто масса ярких впечатлений от этой поездки!

    Мы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, какМы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, какМы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, какМы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, какМы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, какМы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, как
  • М
    Мария
    21 мая 2024
    Нетипичный Сочи на автомобиле
    Замечательная экскурсия, была вместе с детьми (11 и 13 лет). Всем "зашло"!😁 Анастасия очень интересный рассказчик и отличный водитель! Места
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    действительно необычные! Очень впечатлили каньон, водопады и чайные "плантации". Первый раз увидели "семечки чая")), кстати, привезли с собой немного и они дома проросли!)) Теперь растим чайный куст!)) От души рекомендую! Если все "обязательные места в городе Сочи" уже изучены, эта экскурсия Вас точно порадует чистым лесным и морским воздухом, красивыми камерными видами и необычными историями!

    Замечательная экскурсия, была вместе с детьми (11 и 13 лет). Всем "зашло"!😁 Анастасия очень интересный рассказчикЗамечательная экскурсия, была вместе с детьми (11 и 13 лет). Всем "зашло"!😁 Анастасия очень интересный рассказчикЗамечательная экскурсия, была вместе с детьми (11 и 13 лет). Всем "зашло"!😁 Анастасия очень интересный рассказчик
  • А
    Анастасия
    13 мая 2024
    Нетипичный Сочи на автомобиле
    Я много путешествую и всегда беру экскурсии от местных жителей! Но первый раз прибываю в таком восторге! Полная клиентоориентированность! На
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    1000% понимание своего дела! Интересный рассказ, мега крутые фотки и видео(ДЕВОЧКИ БЕРИТЕ НА ЗАМЕТКУ)!!! Ребята талантливы во всем! маршруты построены ответственно и с душой! Моя рекомендация на миллион процентов! А я уже жду следующий приезд в Сочи, чтобы сгонять на каньоны и покататься на сапах!

    Я много путешествую и всегда беру экскурсии от местных жителей! Но первый раз прибываю в такомЯ много путешествую и всегда беру экскурсии от местных жителей! Но первый раз прибываю в такомЯ много путешествую и всегда беру экскурсии от местных жителей! Но первый раз прибываю в такомЯ много путешествую и всегда беру экскурсии от местных жителей! Но первый раз прибываю в такомЯ много путешествую и всегда беру экскурсии от местных жителей! Но первый раз прибываю в такомЯ много путешествую и всегда беру экскурсии от местных жителей! Но первый раз прибываю в такомЯ много путешествую и всегда беру экскурсии от местных жителей! Но первый раз прибываю в такомЯ много путешествую и всегда беру экскурсии от местных жителей! Но первый раз прибываю в такомЯ много путешествую и всегда беру экскурсии от местных жителей! Но первый раз прибываю в таком
  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Нетипичный Сочи на автомобиле
    10.05.24г были на экскурсии с Анастасией "Нетипичный Сочи"… Все прошло в дружеской и приятной атмосфере, были учтены все наши пожелания, заменили локации в силу физических возможностей… Спасибо Анастасии за приятный отдых. Рекомендую!
  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Удивительные окрестности Сочи на авто
    Спасибо Роману большое за экскурсию! Живо, весело, интересно. Получили массу приятных эмоций и фото на память. Всем рекомендуем!
  • А
    Алина
    7 мая 2024
    Архитектурная экскурсия по Сочи и окрестностям
    Интересный маршрут по главным достопримечательностям и оригинальным локациям, много красивых мест для фотосессий. Советуем всем, кто хочет посмотреть город с разных сторон))
  • Л
    Людмила
    7 мая 2024
    Архитектурная экскурсия по Сочи и окрестностям
    Добрый день. Нам все очень понравилось. Спасибо большое Антону!!! Рекомендуем!!!
  • М
    Михаил
    4 мая 2024
    Тайны забытого Сочи
    Хорошо спланированная экскурсионная программа. Интересная и яркая подача материалом со стороны Елены. Экскурсия подойдет гостям города и позволит получить необходимую информацию, сделать запоминающиеся фотографии и насладится прогулками на природе.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Дача Квитко»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Нетипичный Сочи на автомобиле
  2. Архитектурная экскурсия по Сочи и окрестностям
  3. Удивительные окрестности Сочи на авто
  4. Тайны забытого Сочи
  5. На мотоцикле по всему Сочи
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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