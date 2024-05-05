Экскурсии в Санаторий Орджоникидзе

Найдено 7 экскурсий в категории «Санаторий Орджоникидзе» в Сочи, цены от 9 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Насыщенное путешествие по Большому Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
20 отзывов
Олимпийская деревня и горнолыжные курорты Сочи в одном туре
Большой Сочи - это горы, море, парки и потрясающие виды. Прокатитесь на Мерседесе по горнолыжным поселкам, посетите Скайпарк и знаковые места города
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000 за всё до 6 чел.
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
87 отзывов
Сочи и его живописные окрестности: путешествие на автомобиле
Погрузитесь в мир красоты и истории Сочи, посещая его знаковые места: от Золотой мили до Красной Поляны
Начало: От вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
11 500 за всё до 4 чел.
На кабриолете по Сочи и окрестностям
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Эксклюзивная поездка на кабриолете: Сочи, Красная Поляна, Ахун
Откройте великолепие Сочи, путешествуя на кабриолете. Личный водитель, комфорт и лучшие виды гарантированы
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
16 900 за всё до 3 чел.
На мотоцикле по всему Сочи
🏍 На мотоцикле
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
На мотоцикле по всему Сочи
Промчаться по «царской» дороге и Олимпийскому парку и подняться на высоту 1170 метров по серпантину
Начало: В ПГТ «Сириус» или Адлере
Завтра в 08:00
9 июня в 12:00
2000018 000 за экскурсию
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто)
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто)
Узнать об истории города, увидеть известные санатории, попробовать мацеста-чай и погладить лошадей
Начало: Зимний театр или ваш отель в Центральном или Хости...
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
12 900 за всё до 4 чел.
По вечернему Сочи - на ретроавтомобиле с фотосессией
🚗 На машине
Фотопрогулка
4 часа
9 отзывов
По вечернему Сочи - на ретроавтомобиле с фотосессией
Рассмотреть город из окон атмосферной Волги, услышать сюжеты из прошлого и сделать тёплые снимки
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
12 500 за всё до 5 чел.
Заброшенный Сочи: курорт, который мы потеряли
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
35 отзывов
Заброшенный Сочи: курорт, который мы потеряли
Увидеть самые зрелищные руины города, сделать необычные кадры и раскрыть тайны этих мест
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
9 400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
    Прекрасная экскурсия по потрясающим местам! Ян- житель города Сочи, знает все уголки,живописные пейзажи. Очень приятный молодой человек, любящий свой край.
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    Получила огромное удовольствие от экскурсии! Отдельное спасибо за обед! Обалденно вкусно и очень не дорого. В следующий раз посетим с Яном другие локации. Рекомендую!!!

  • М
    Марина
    2 мая 2024
    Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
    Были на экскурсии с семьёй. Нам всё понравилось, очень красиво и с комфортом.
  • Ю
    Юлия
    13 апреля 2024
    Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
    Очень положительные эмоции остались после экскурсии. Ян прекрасный рассказчик.
  • С
    Светлана
    9 апреля 2024
    По вечернему Сочи - на ретроавтомобиле с фотосессией
    У нас был не совсем вечерний Сочи, так как планировали экскурсию в день отлета, но это не помешало нам увидеть
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    крутые места, получить отличные фотки ❤️ и после этого очень эффектно заявиться в аэропорт на ретро-автомобиле) У нас не было запроса прям на экскурсию, так как были кучу раз в Сочи, скорее хотелось чего-то необычного, красивого, ну и фотосет, чтоб закрепить впечатления)) все получилось легко, непринужденно, атмосферно и полностью оправдало ожидания! Спасибо Станиславу за непринужденную беседу, крутую фотосъемку и трансфер, конечно 😊

  • И
    Ирина
    31 марта 2024
    Насыщенное путешествие по Большому Сочи
    Прекрасный день в компании Дмитрия. В Сочи не в первый раз, но столько «открытий чудных» сделали для себя. Новые объекты, истории, небылицы и исторические хроники. Очень комфортно, спокойно, ненавязчиво и с учетом пожеланий. Спасибо большое!
  • Е
    Екатерина
    28 марта 2024
    По вечернему Сочи - на ретроавтомобиле с фотосессией
    Сразу отмечу, это была не совсем экскурсия, скорее фотосессия на ретроавтомобиле. Но мы именно так и просили, т. к. с
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    мужем юбилей свадьбы, хотелось сделать романтическую фотосессию. Станислав показал очень живописную старую дорогу над побережьем где-то между Хостой и Сочи, остановились на смотровой площадке и сделали много классных кадров. Муж не любит фотографироваться, но идея с Волгой его так вдохновила, что он постоянно придумывал новые позы и ракурсы. Жаль, что пока доехали до Сочи, солнце уже село. Хотелось успеть на закат. Пока ехали, муж выяснял все про Волгу, будто это экскурсия не по Сочи, а разговор в автомастерской)))) Именно от этой части поездки у мужа самые главные впечатления. Очень понравилось, что Стас меньше чем через сутки скинул все фото. Обычно по месяцу ждешь фотографов.

    Сразу отмечу, это была не совсем экскурсия, скорее фотосессия на ретроавтомобиле. Но мы именно так иСразу отмечу, это была не совсем экскурсия, скорее фотосессия на ретроавтомобиле. Но мы именно так иСразу отмечу, это была не совсем экскурсия, скорее фотосессия на ретроавтомобиле. Но мы именно так и
  • Ю
    Юлия
    26 марта 2024
    По вечернему Сочи - на ретроавтомобиле с фотосессией
    Спасибо большое за экскурсию. Интересно, легко и непринуждённо.
  • Е
    Елена
    10 марта 2024
    Заброшенный Сочи: курорт, который мы потеряли
    Отличная экскурсия для любителей необычного и истории. Много интересной информации и прекрасных видов. Комфортная организация, поездка и общение. Спасибо Рекомендую.
    Отличная экскурсия для любителей необычного и истории. Много интересной информации и прекрасных видов. Комфортная организация, поездкаОтличная экскурсия для любителей необычного и истории. Много интересной информации и прекрасных видов. Комфортная организация, поездкаОтличная экскурсия для любителей необычного и истории. Много интересной информации и прекрасных видов. Комфортная организация, поездкаОтличная экскурсия для любителей необычного и истории. Много интересной информации и прекрасных видов. Комфортная организация, поездкаОтличная экскурсия для любителей необычного и истории. Много интересной информации и прекрасных видов. Комфортная организация, поездкаОтличная экскурсия для любителей необычного и истории. Много интересной информации и прекрасных видов. Комфортная организация, поездка
  • М
    Марина
    9 января 2024
    Заброшенный Сочи: курорт, который мы потеряли
    Экскурсия прошла очень замечательно. Даже нашей 7-летней дочке понравилось. Сами мы вряд ли бы съездили по точкам маршрута. Рекомендуем!
  • К
    Ксения
    26 октября 2023
    Заброшенный Сочи: курорт, который мы потеряли
    Я просто люблю именно такой формат посещения интересных мест и Катя своим очарованием, интересным рассказом, игрой на фортепьяно и мастерством фотографа полностью мои ожидания оправдала. Всё было замечательно 👌
    Я просто люблю именно такой формат посещения интересных мест и Катя своим очарованием, интересным рассказом, игройЯ просто люблю именно такой формат посещения интересных мест и Катя своим очарованием, интересным рассказом, игройЯ просто люблю именно такой формат посещения интересных мест и Катя своим очарованием, интересным рассказом, игройЯ просто люблю именно такой формат посещения интересных мест и Катя своим очарованием, интересным рассказом, игройЯ просто люблю именно такой формат посещения интересных мест и Катя своим очарованием, интересным рассказом, игройЯ просто люблю именно такой формат посещения интересных мест и Катя своим очарованием, интересным рассказом, игройЯ просто люблю именно такой формат посещения интересных мест и Катя своим очарованием, интересным рассказом, игройЯ просто люблю именно такой формат посещения интересных мест и Катя своим очарованием, интересным рассказом, игрой

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Санаторий Орджоникидзе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Насыщенное путешествие по Большому Сочи
  2. Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
  3. На кабриолете по Сочи и окрестностям
  4. На мотоцикле по всему Сочи
  5. Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто)
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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