1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Олимпийская деревня и горнолыжные курорты Сочи в одном туре
Большой Сочи - это горы, море, парки и потрясающие виды. Прокатитесь на Мерседесе по горнолыжным поселкам, посетите Скайпарк и знаковые места города
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сочи и его живописные окрестности: путешествие на автомобиле
Погрузитесь в мир красоты и истории Сочи, посещая его знаковые места: от Золотой мили до Красной Поляны
Начало: От вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивная поездка на кабриолете: Сочи, Красная Поляна, Ахун
Откройте великолепие Сочи, путешествуя на кабриолете. Личный водитель, комфорт и лучшие виды гарантированы
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
16 900₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
На мотоцикле по всему Сочи
Промчаться по «царской» дороге и Олимпийскому парку и подняться на высоту 1170 метров по серпантину
Начало: В ПГТ «Сириус» или Адлере
Завтра в 08:00
9 июня в 12:00
2000018 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
6 часов
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто)
Узнать об истории города, увидеть известные санатории, попробовать мацеста-чай и погладить лошадей
Начало: Зимний театр или ваш отель в Центральном или Хости...
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
12 900₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4 часа
По вечернему Сочи - на ретроавтомобиле с фотосессией
Рассмотреть город из окон атмосферной Волги, услышать сюжеты из прошлого и сделать тёплые снимки
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
12 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Заброшенный Сочи: курорт, который мы потеряли
Увидеть самые зрелищные руины города, сделать необычные кадры и раскрыть тайны этих мест
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
9 400₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 мая 2024Прекрасная экскурсия по потрясающим местам! Ян- житель города Сочи, знает все уголки,живописные пейзажи. Очень приятный молодой человек, любящий свой край.
- ММарина2 мая 2024Были на экскурсии с семьёй. Нам всё понравилось, очень красиво и с комфортом.
- ЮЮлия13 апреля 2024Очень положительные эмоции остались после экскурсии. Ян прекрасный рассказчик.
- ССветлана9 апреля 2024У нас был не совсем вечерний Сочи, так как планировали экскурсию в день отлета, но это не помешало нам увидеть
- ИИрина31 марта 2024Прекрасный день в компании Дмитрия. В Сочи не в первый раз, но столько «открытий чудных» сделали для себя. Новые объекты, истории, небылицы и исторические хроники. Очень комфортно, спокойно, ненавязчиво и с учетом пожеланий. Спасибо большое!
- ЕЕкатерина28 марта 2024Сразу отмечу, это была не совсем экскурсия, скорее фотосессия на ретроавтомобиле. Но мы именно так и просили, т. к. с
- ЮЮлия26 марта 2024Спасибо большое за экскурсию. Интересно, легко и непринуждённо.
- ЕЕлена10 марта 2024Отличная экскурсия для любителей необычного и истории. Много интересной информации и прекрасных видов. Комфортная организация, поездка и общение. Спасибо Рекомендую.
- ММарина9 января 2024Экскурсия прошла очень замечательно. Даже нашей 7-летней дочке понравилось. Сами мы вряд ли бы съездили по точкам маршрута. Рекомендуем!
- ККсения26 октября 2023Я просто люблю именно такой формат посещения интересных мест и Катя своим очарованием, интересным рассказом, игрой на фортепьяно и мастерством фотографа полностью мои ожидания оправдала. Всё было замечательно 👌
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Санаторий Орджоникидзе»
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