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мужем юбилей свадьбы, хотелось сделать романтическую фотосессию. Станислав показал очень живописную старую дорогу над побережьем где-то между Хостой и Сочи, остановились на смотровой площадке и сделали много классных кадров. Муж не любит фотографироваться, но идея с Волгой его так вдохновила, что он постоянно придумывал новые позы и ракурсы. Жаль, что пока доехали до Сочи, солнце уже село. Хотелось успеть на закат. Пока ехали, муж выяснял все про Волгу, будто это экскурсия не по Сочи, а разговор в автомастерской)))) Именно от этой части поездки у мужа самые главные впечатления. Очень понравилось, что Стас меньше чем через сутки скинул все фото. Обычно по месяцу ждешь фотографов.