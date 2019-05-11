10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Агурские водопады, Орлиные скалы, гора Ахун и великолепные панорамы с высоты птичьего полета

Анна
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Анна – экскурсионное агентство
Этот маршрут является визитной карточкой города.

В ходе экскурсии вы посетите знаменитые Агурские водопады, побываете на Орлиных скалах, а самым смелым и спортивным предоставляется возможность подняться на главенствующую вершину в окрестностях города.

Отсюда вы сможете обозреть панораму Сочи и Адлера с высоты птичьего полета.
От 4000 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча Спутник
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии10 отзывов
4.8
Визитная карточка Сочи
Визитная карточка Сочи

Программа

Агурские водопады были открыты в 1911 году. Они представляют собой три водопада высотой 21 м — верхний, 23 м — средний и 30 метров — нижний.

Орлиные скалы — абсолютно вертикальные обрывы высотой 125 метров над уровнем реки и 379 метров над уровнем моря, покрытые светлым известняком (отчего и зовутся Белыми). На их вершинах растут сосны, дубы, граб.

Гора Ахун — самая высокая точка в окрестностях города, высота 662,7 м.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.
  • В стоимость включено: услуги инструктора-проводника; страховка от несчастного случая.
  • В стоимость не включено: входные билеты на объекты показа; трансфер к месту проведения экскурсии.
  • Что взять с собой: трекинговая обувь; рюкзак 20-25л; накидка от дождя на себя и на рюкзак; защита от солнца: панама, крем, очки; рабочие перчатки; фляга для воды; фонарь налобный (батарейки запасные); аптечка индивидуальная.
  • Лучшее всего отправиться к водопадам осенью, весной или в начале лета, т.к. в июле и августе водопады могут пересохнуть. Но даже в это время виды на скалы и тенистые горные тропы потрясающие!
  • Дополнительные услуги: возможен прокат индивидуального снаряжения, трансфер к месту проведения экскурсии, организация горячего питания на маршруте
Визитная карточка Сочи
Визитная карточка Сочи
Визитная карточка Сочи
Визитная карточка Сочи
Визитная карточка Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Спутник.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Наша команда гидов откроет для вас Сочи, Адлер, Красную Поляну или Краснодар. Каждый наш инструктор-проводник — это человек, который прочитал множество книг об природе края, истории, мифологии и религии, который ориентируется на местности и спортивный разряд, красочно расскажет вам о том, что увидите, и с удовольствием ответит на все ваши вопросы.
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 мая 2019
Ходили на тропу с двумя детками - 5 лет и 2 года. Маленькую несла в рюкзачке за спиной, пятилетка шла сама (она выносливая). Тропа подготовлена, в опасных местах перила, маршрут очень живописный, вид со скал потрясающий. Думается, в дождь идти было бы сложно. Если вы с детьми, в мокрую погоду лучше не лезть, камни становятся скользкими, идти будет очень сложно. Но нам с погодой повезло, так что поход удался.
Теперь про гида. С нами ходил Сергей. Добрый, душевный. Очень разряжал обстановку, когда детки капризничали. Много рассказывал, был внимателен и предупредителен к нашей непростой компании. В конце маршрута показал замечательную поляну с лютиками. Мы там просидели добрый час и это было одно из самых ярких впечатлений за всю поездку, такое вот удивительное место. Остались очень довольны, Сергея запомнили и с удовольствием вам рекомендуем!
Никита
6 ноября 2018
Сам маршрут очень живописный. Но я бы не рекомендовал тащить на него детей до 10-14 лет. Местами достаточно сколькая тропа. На сколько я понял гиды постоянно меняются и все зависит кто вам попадется. Нам в этом плане не очень повезло. Михаил отличный проводник, очень хорошо знает местность, но как рассказчик не понравился. Очень тихо, монотонно и не сильно интересно. Т.е. фактически мы заплатили только за то, чтоб нас провели по тропе. Из трех водопадов мы видели только 2. Сама экскурсия длилась менее 4х часов и это с учетом что мы на вершине делали привал. В общем ощущения остались смешанные, потому что с одной стороны это очень живописный маршрут, который позволяет посмотреть на Сочи совсем с другой стороны, а с другой - фактически каждый может приехать самостоятельно в парк, заплатить 100р за вход и прогуляться по тропе. Вы точно не заблудитесь, людей там хватает да же не в сезон.
30 октября 2018
Все в соответствии с ожиданиями. Самостоятельно на подготовку ушло бы многократно больше времени.
2 июля 2018
Замечательная трекинг- прогулка! Живописные места, красивый вид с Орлиных скал. С маленькими детьми идти не стоит. Большое спасибо Анне за замечательный поход!
21 мая 2018
Были на экскурсии Визитная карточка Сочи 03.05.18г. с Сан Санычем. Потрясающе! Мы в восторге! Маршрут хоть и не очень легкий - нужна хорошая выносливость - довольно тяжелый подъем, но очень интересный, видовой и увлекательный. Сан Саныч предложил нам палки для удобства и даже наколенник (проблемы с коленом на спусках). Все время помогал, следил и при этом еще интересно рассказывал. Большое Вам спасибо за экскурсию!
20 апреля 2018
Zamechatelnaya ekskursiya, ochen ponravilos. Bolshoe spasibo za nezabivaemie vpechatleniya:)
28 февраля 2018
Ходили вдвоём с дочкой 8 лет
Приезжаем в Сочи на праздники уже не первый раз, все основные достопримечательности уже надоели, решили спонтанно устроить себе необычную экскурсию!
Нам не очень повезло с погодой, шёл дождь- а мы к тому же в обычной одежде
Но несмотря на это очень очень понравилось !
Наш гид был Сан Саныч, т.к. Из-за дождя дорога в горах была скользкой - постоянно держал ребёнка за руку- чем сразу завоевал её доверие!! За что ему отдельное спасибо!
Красота в горах необычайная ! Воздух, природа! Для жителей мегаполисов экскурсия - обязательна к посещению! Только одевайтесь поудобнее!
22 февраля 2018
Маршрут легкого трекинга.
Виды потрясающие. По сухому 3-3,5 часа.
Гид был Сан Саныч. Настоящий знаток Сочи и гор.
В пещеру под кафе лучше не ходить- разочаровывает.
В дождливую погоду с детьми до 10 лет лучше не лезть.
Желательно иметь палки телескопы, прочные ботинки, свободнуюю одежду, 0.5 воды на человека,тапочки для перехода вброд.
Но можно обойтись без этого.
Для людей с избыточным весом не желательно.
2 января 2018
Отличною Все понравилось. Компетентный экскурсовод. Вежливый водитель.
28 мая 2017
Маршрут потрясающий!!! Виды гор Кавказской гряды, моря, водопадов... непередаваемо! Не могу сказать, что узнала много нового, но это пойму, что сама интересовалась многим, а в целом экскурсовод рассказывала интересно! Спасибо!

Анна проводит ещё 9 экскурсий

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