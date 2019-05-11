10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сам маршрут очень живописный. Но я бы не рекомендовал тащить на него детей до 10-14 лет. Местами достаточно сколькая тропа. На сколько я понял гиды постоянно меняются и все зависит кто вам попадется. Нам в этом плане не очень повезло. Михаил отличный проводник, очень хорошо знает местность, но как рассказчик не понравился. Очень тихо, монотонно и не сильно интересно. Т.е. фактически мы заплатили только за то, чтоб нас провели по тропе. Из трех водопадов мы видели только 2. Сама экскурсия длилась менее 4х часов и это с учетом что мы на вершине делали привал. В общем ощущения остались смешанные, потому что с одной стороны это очень живописный маршрут, который позволяет посмотреть на Сочи совсем с другой стороны, а с другой - фактически каждый может приехать самостоятельно в парк, заплатить 100р за вход и прогуляться по тропе. Вы точно не заблудитесь, людей там хватает да же не в сезон.