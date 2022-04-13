10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Этот маршрут — визитная карточка города. На экскурсии вы посетите знаменитые Агурские водопады и побываете на Орлиных скалах. А самые смелые и спортивные смогут подняться на главенствующую вершину в окрестностях города — гору Ахун

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Цена за 1-3 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Агурские водопады, которые были открыты в 1911 году. Это три водопада высотой 21 м — верхний, 23 м — средний и 30 метров — нижний.

Орлиные скалы — абсолютно вертикальные обрывы высотой 125 метров над уровнем реки и 379 метров над уровнем моря, покрытые светлым известняком (отчего и зовутся Белыми). На их вершинах растут сосны, дубы, граб.

Панорама горы Ахун — со стороны Орлиных скал вы также взглянет на самую высокую точку в окрестностях Сочи (высота 662,7 м).

Организационные детали