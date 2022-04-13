10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Этот маршрут — визитная карточка города. На экскурсии вы посетите знаменитые Агурские водопады и побываете на Орлиных скалах.
А самые смелые и спортивные смогут подняться на главенствующую вершину в окрестностях города — гору Ахун
А самые смелые и спортивные смогут подняться на главенствующую вершину в окрестностях города — гору Ахун
Описание экскурсии
Агурские водопады, которые были открыты в 1911 году. Это три водопада высотой 21 м — верхний, 23 м — средний и 30 метров — нижний.
Орлиные скалы — абсолютно вертикальные обрывы высотой 125 метров над уровнем реки и 379 метров над уровнем моря, покрытые светлым известняком (отчего и зовутся Белыми). На их вершинах растут сосны, дубы, граб.
Панорама горы Ахун — со стороны Орлиных скал вы также взглянет на самую высокую точку в окрестностях Сочи (высота 662,7 м).
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, услуги инструктора-проводника; страховка от несчастного случая
- Дополнительно оплачиваются билеты в Сочинский национальной парк (2 раза) — 250 ₽/чел., дети до 18 лет бесплатно
- Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить гиду в день экскурсии перед её началом
- Лучше всего отправиться к водопадам осенью, весной или в начале лета, т. к. в июле и августе водопады могут пересохнуть. Но даже в это время виды на скалы и тенистые горные тропы потрясающие!
- Дополнительные услуги: возможен прокат индивидуального снаряжения, трансфер к месту проведения экскурсии, организация горячего питания на маршруте
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На остановке «Спутник»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3536 туристов
Наша команда гидов откроет для вас Сочи, Адлер, Красную Поляну, а также Северный Кавказ: Адыгею, Архыз и Домбай. Каждый инструктор-проводник — это человек, который прочитал множество книг о природе края, истории, мифологии и религии. Каждый ориентируется на местности и имеет спортивный разряд. Красочно расскажет вам о том, что вы увидите, и с удовольствием ответит на все ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Спасибо огромное нашему гиду Анне. Погода была чудесная, гид замечательный. Все довольны!
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Д
Интересный маршрут, замечательная природа, водопады просто великолепны. Тропа не очень легкая, но даже дети справились. По ходу маршрута есть лавочки, где можно с комфортом передохнуть, полюбоваться водопадом, вдоль тропы оборудовано
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Л
Ходили на тропу с двумя детками - 5 лет и 2 года. Маленькую несла в рюкзачке за спиной, пятилетка шла сама (она выносливая). Тропа подготовлена, в опасных местах перила, маршрут
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Я
Ходили вдвоём с дочкой 8 лет Приезжаем в Сочи на праздники уже не первый раз, все основные достопримечательности уже надоели, решили спонтанно устроить себе необычную экскурсию!
Нам не очень повезло с
Нам не очень повезло с
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Н
Были на экскурсии Визитная карточка Сочи 03.05.18г. с Сан Санычем. Потрясающе! Мы в восторге! Маршрут хоть и не очень легкий - нужна хорошая выносливость - довольно тяжелый подъем, но очень
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К
Маршрут легкого трекинга.
Виды потрясающие. По сухому 3-3,5 часа.
Гид был Сан Саныч. Настоящий знаток Сочи и гор.
В пещеру под кафе лучше не ходить- разочаровывает.
В дождливую погоду с детьми до 10 лет лучше не лезть.
Желательно иметь палки телескопы, прочные ботинки, свободнуюю одежду, 0.5 воды на человека,тапочки для перехода вброд.
Но можно обойтись без этого.
Для людей с избыточным весом не желательно.
Виды потрясающие. По сухому 3-3,5 часа.
Гид был Сан Саныч. Настоящий знаток Сочи и гор.
В пещеру под кафе лучше не ходить- разочаровывает.
В дождливую погоду с детьми до 10 лет лучше не лезть.
Желательно иметь палки телескопы, прочные ботинки, свободнуюю одежду, 0.5 воды на человека,тапочки для перехода вброд.
Но можно обойтись без этого.
Для людей с избыточным весом не желательно.
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