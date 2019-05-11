10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Ходили на тропу с двумя детками - 5 лет и 2 года. Маленькую несла в рюкзачке за спиной, пятилетка шла сама (она выносливая). Тропа подготовлена, в опасных местах перила, маршрут очень живописный, вид со скал потрясающий. Думается, в дождь идти было бы сложно. Если вы с детьми, в мокрую погоду лучше не лезть, камни становятся скользкими, идти будет очень сложно. Но нам с погодой повезло, так что поход удался.
Теперь про гида. С нами ходил Сергей. Добрый, душевный. Очень разряжал обстановку, когда детки капризничали. Много рассказывал, был внимателен и предупредителен к нашей непростой компании. В конце маршрута показал замечательную поляну с лютиками. Мы там просидели добрый час и это было одно из самых ярких впечатлений за всю поездку, такое вот удивительное место. Остались очень довольны, Сергея запомнили и с удовольствием вам рекомендуем!