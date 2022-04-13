10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Визитная карточка Сочи

Агурские водопады, Орлиные скалы и великолепные панорамы с высоты птичьего полета
Этот маршрут — визитная карточка города. На экскурсии вы посетите знаменитые Агурские водопады и побываете на Орлиных скалах.

А самые смелые и спортивные смогут подняться на главенствующую вершину в окрестностях города — гору Ахун
4.8
15 отзывов
Визитная карточка Сочи
Визитная карточка Сочи
Визитная карточка Сочи

Описание экскурсии

Агурские водопады, которые были открыты в 1911 году. Это три водопада высотой 21 м — верхний, 23 м — средний и 30 метров — нижний.

Орлиные скалы — абсолютно вертикальные обрывы высотой 125 метров над уровнем реки и 379 метров над уровнем моря, покрытые светлым известняком (отчего и зовутся Белыми). На их вершинах растут сосны, дубы, граб.

Панорама горы Ахун — со стороны Орлиных скал вы также взглянет на самую высокую точку в окрестностях Сочи (высота 662,7 м).

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, услуги инструктора-проводника; страховка от несчастного случая
  • Дополнительно оплачиваются билеты в Сочинский национальной парк (2 раза) — 250 ₽/чел., дети до 18 лет бесплатно
  • Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить гиду в день экскурсии перед её началом
  • Лучше всего отправиться к водопадам осенью, весной или в начале лета, т. к. в июле и августе водопады могут пересохнуть. Но даже в это время виды на скалы и тенистые горные тропы потрясающие!
  • Дополнительные услуги: возможен прокат индивидуального снаряжения, трансфер к месту проведения экскурсии, организация горячего питания на маршруте
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На остановке «Спутник»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3536 туристов
Наша команда гидов откроет для вас Сочи, Адлер, Красную Поляну, а также Северный Кавказ: Адыгею, Архыз и Домбай. Каждый инструктор-проводник — это человек, который прочитал множество книг о природе края, истории, мифологии и религии. Каждый ориентируется на местности и имеет спортивный разряд. Красочно расскажет вам о том, что вы увидите, и с удовольствием ответит на все ваши вопросы.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
3
2
1
Н
Спасибо огромное нашему гиду Анне. Погода была чудесная, гид замечательный. Все довольны!
Спасибо огромное нашему гиду Анне. Погода была чудесная, гид замечательный. Все довольны!
Спасибо огромное нашему гиду Анне. Погода была чудесная, гид замечательный. Все довольны!
Спасибо огромное нашему гиду Анне. Погода была чудесная, гид замечательный. Все довольны!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Интересный маршрут, замечательная природа, водопады просто великолепны. Тропа не очень легкая, но даже дети справились. По ходу маршрута есть лавочки, где можно с комфортом передохнуть, полюбоваться водопадом, вдоль тропы оборудовано
читать дальшеуменьшить

ограждение, что делает экскурсию безопасной и комфортной (при спуске-подъеме можно держаться за перила). Есть оборудованные места для пикника, можно даже пожарить шашлык. Птички поют, цветочки цветут, воздух свежий, виды с горы потрясающие.
Гидом у нас был Сергей, очень интересно подает информацию, вовлекает в свой рассказ слушателей, поддерживает на тропе. Помимо исторических сведений мы узнали и о флоре, фауне Сочинского национального парка. Впечатлений масса, одним словом можно выразить так: ВОСТОРГ. Этим маршрутом можно ходить бесконечно, и каждый раз будет интересно.

Вам был полезен этот отзыв?
Л
Ходили на тропу с двумя детками - 5 лет и 2 года. Маленькую несла в рюкзачке за спиной, пятилетка шла сама (она выносливая). Тропа подготовлена, в опасных местах перила, маршрут
читать дальшеуменьшить

очень живописный, вид со скал потрясающий. Думается, в дождь идти было бы сложно. Если вы с детьми, в мокрую погоду лучше не лезть, камни становятся скользкими, идти будет очень сложно. Но нам с погодой повезло, так что поход удался.
Теперь про гида. С нами ходил Сергей. Добрый, душевный. Очень разряжал обстановку, когда детки капризничали. Много рассказывал, был внимателен и предупредителен к нашей непростой компании. В конце маршрута показал замечательную поляну с лютиками. Мы там просидели добрый час и это было одно из самых ярких впечатлений за всю поездку, такое вот удивительное место. Остались очень довольны, Сергея запомнили и с удовольствием вам рекомендуем!

Вам был полезен этот отзыв?
Я
Ходили вдвоём с дочкой 8 лет Приезжаем в Сочи на праздники уже не первый раз, все основные достопримечательности уже надоели, решили спонтанно устроить себе необычную экскурсию!
Нам не очень повезло с
читать дальшеуменьшить

погодой, шёл дождь- а мы к тому же в обычной одежде Но несмотря на это очень очень понравилось!
Наш гид был Сан Саныч, т. к. Из-за дождя дорога в горах была скользкой - постоянно держал ребёнка за руку- чем сразу завоевал её доверие!! За что ему отдельное спасибо!
Красота в горах необычайная! Воздух, природа! Для жителей мегаполисов экскурсия - обязательна к посещению! Только одевайтесь поудобнее!

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Были на экскурсии Визитная карточка Сочи 03.05.18г. с Сан Санычем. Потрясающе! Мы в восторге! Маршрут хоть и не очень легкий - нужна хорошая выносливость - довольно тяжелый подъем, но очень
читать дальшеуменьшить

интересный, видовой и увлекательный. Сан Саныч предложил нам палки для удобства и даже наколенник (проблемы с коленом на спусках). Все время помогал, следил и при этом еще интересно рассказывал. Большое Вам спасибо за экскурсию!

Вам был полезен этот отзыв?
К
Маршрут легкого трекинга.
Виды потрясающие. По сухому 3-3,5 часа.
Гид был Сан Саныч. Настоящий знаток Сочи и гор.
В пещеру под кафе лучше не ходить- разочаровывает.
В дождливую погоду с детьми до 10 лет лучше не лезть.
Желательно иметь палки телескопы, прочные ботинки, свободнуюю одежду, 0.5 воды на человека,тапочки для перехода вброд.
Но можно обойтись без этого.
Для людей с избыточным весом не желательно.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Сочи

Похожие экскурсии на «Визитная карточка Сочи»

Треккинг «Путь к Прометею» в Сочи
Пешая
5 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Треккинг «Путь к Прометею» в Сочи
Посетите треккинг «Путь к Прометею»: пройдите по Агурскому маршруту с рассказами и фотостопами
Начало: Из Сочи, ФТ Сириус или Адлера
Маршрут через Агурское ущелье, включает Орлиные скалы, даёт похожие виды и впечатления
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от 7900 ₽ за всё до 5 чел.
Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
Пешая
На микроавтобусе
6 часов
13 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
Пройдите мини‑треккинг к Орлиным скалам в мини‑группе - захватите лучшие ракурсы для фото
Начало: На остановке Мост в г. Хоста
Тоже концентрируется на Орлиных скалах и Агурских водопадах; формат похода близок по стилю
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
3500 ₽ за человека
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Пешая
4 часа
231 отзыв
Индивидуальная
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Запишитесь на «Два в одном»: совмещённая прогулка по Агурскому ущелью и Орлиным скалам
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
Комбинированный маршрут по тем же ключевым локациям - идеальная альтернатива с тем же фокусом
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 2 чел.
К Орлиным скалам из Сочи - на машине и пешком
Пешая
На машине
4 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
К Орлиным скалам из Сочи - на машине и пешком
Отправьтесь на экскурсию «К Орлиным скалам» - часть маршрута проходит пешком, часть на машине
Начало: В Мацесте
Комбинация трансфера и пешеходной части к Орлиным скалам - практически то же, но с авто‑подвеской
26 авг в 11:00
28 авг в 11:00
от 6700 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сочи
от 6000 ₽ за группу