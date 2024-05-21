Экскурсии в Агурское ущелье из Адлера

Найдено 13 экскурсий в категории «Агурское ущелье» в Сочи, цены от 1 800 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
140 отзывов
Экскурсия «Два в одном»: Живопись Агурского ущелья и Орлиных скал
Исследуйте скрытые сокровища Сочи: от водопадов до горных вершин, наслаждаясь красотой и историями
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 60005 400 за всё до 15 чел.
Нетипичный Сочи на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
64 отзыва
Нетипичный Сочи: Путешествие на автомобиле по самым живописным местам
Погрузитесь в удивительный мир Сочи с экскурсией, где каждый шаг открывает новые удивительные места и истории
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Красота и легенды близлежащих гор
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
75 отзывов
Гора Ахун и величие Кавказа: экскурсия с легендами и панорамами
Путешествие к вершинам красоты: открывайте величественный Сочи с его горными легендами и дыхание природы
Начало: От вашего отеля (кроме Лазаревского района)
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Топ-места Сочи: фототур на iPhone 14 Pro
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
6 часов
30 отзывов
Сочи: фотосессия у исторических достопримечательностей
Получите уникальные фотографии с исторических мест Сочи, сделанные на iPhone 14 Pro, и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
1200010 800 за всё до 4 чел.
Восхождение на гору Ахун и Агурские водопады
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
20 отзывов
Восхождение на гору Ахун и Агурские водопады
Полюбоваться пейзажами Сочи и поближе познакомиться с курортом на активном треккинге
Начало: На остановке Хоста Мост
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 6 300 за всё до 6 чел.
Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
6 часов
4 отзыва
Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
Пройти по тропе через колхидский лес, полюбоваться ущельем и отдохнуть на Агурских водопадах
Начало: У вашего отеля в Адлере/Хосте (с гостями из Сочи в...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 800 за человека
Виа-феррата «Сочи»: вверх по скале
🚶 Пешая
Групповая
6 часов
3 отзыва
Виа-феррата «Сочи»: вверх по скале
Развлекательный альпинизм по безопасному, но завораживающему маршруту вдоль Орлиных скал
Начало: Около входа в Агурское ущелье
Расписание: во вторник и воскресенье в 14:00
11 июня в 14:00
16 июня в 14:00
6 000 за человека
Это каньонинг
Мини-группа
6 часов
1 отзыв
Это каньонинг
Спуститься с водопада на верёвках и пройти по одному из самых красивых каньонов Сочи в мини-группе
Начало: У Агурских водопадов
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 000 за человека
С культурологом по Агурскому ущелью - сквозь эпохи и мифы
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
9 отзывов
С культурологом по Агурскому ущелью - сквозь эпохи и мифы
Пройти секретными тропами, изучить дно древнего океана и узнать, как связаны ревматизм и Олимпиада
Начало: На улице Агурское Ущелье
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 5 900 за всё до 10 чел.
Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Один добрый день в Сочи: экскурсия с личным гидом
Проведите незабываемый день в Сочи, наслаждаясь индивидуальным маршрутом и домашней кухней
Начало: Автовокзал Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
2200018 700 за всё до 4 чел.
Поездка к Агурским водопадам и на гору Ахун
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Поездка к Агурским водопадам и на гору Ахун
Насладиться красивейшей панорамой города и открыть мир сочинских джунглей
Начало: Около вашего отеля в Адлере, Сириусе или Центральн...
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
10 800 за всё до 3 чел.
Достопримечательности Сочи: полное погружение
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
12 отзывов
Достопримечательности Сочи: полное погружение
Посвятить день изучению любопытных окрестностей города-курорта
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
16 000 за всё до 8 чел.
Тисо-самшитовая роща и лёгкий треккинг по Агурскому ущелью к водопадам
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
2 отзыва
Тисо-самшитовая роща и лёгкий треккинг по Агурскому ущелью к водопадам
Побывать в вечнозелёном лесу и среди белых скал в составе уютной мини-группы
Начало: От КПП отеля или ближайшей к вам остановки обществ...
Расписание: в четверг и субботу в 13:00
Завтра в 13:00
13 июня в 13:00
1 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    21 мая 2024
    Нетипичный Сочи на автомобиле
    Замечательная экскурсия, была вместе с детьми (11 и 13 лет). Всем "зашло"!😁 Анастасия очень интересный рассказчик и отличный водитель! Места
    читать дальше

    действительно необычные! Очень впечатлили каньон, водопады и чайные "плантации". Первый раз увидели "семечки чая")), кстати, привезли с собой немного и они дома проросли!)) Теперь растим чайный куст!)) От души рекомендую! Если все "обязательные места в городе Сочи" уже изучены, эта экскурсия Вас точно порадует чистым лесным и морским воздухом, красивыми камерными видами и необычными историями!

    Замечательная экскурсия, была вместе с детьми (11 и 13 лет). Всем "зашло"!😁 Анастасия очень интересный рассказчикЗамечательная экскурсия, была вместе с детьми (11 и 13 лет). Всем "зашло"!😁 Анастасия очень интересный рассказчикЗамечательная экскурсия, была вместе с детьми (11 и 13 лет). Всем "зашло"!😁 Анастасия очень интересный рассказчик
  • Ю
    Юлия
    20 мая 2024
    Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
    Все понравилось! Интересный маршрут, красота!
    Все понравилось! Интересный маршрут, красота!
  • С
    Светлана
    16 мая 2024
    Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
    Ходили с мужем в Агурское ущелье с Семёном. Очень понравилось. Семён приятный, интеллигентный молодой человек. Идти по маршруту было не
    читать дальше

    просто после дождей. Местами было скользко и грязно. Но мы не сдавались, была мотивация: подняться на Орлиные скалы. Прекрасные виды гор и водопадов того стоили. Очень красивое место, горная река, скалы, водопады, много интересных растений, о которых нам рассказал Семен. Многие мы бы сами и не заметили- морозник, инжир. Водопады были очень полноводными после дождя- незабываемое зрелище! Спасибо Семёну за прекрасные фотографии и приятно проведенное время! Всем рекомендую.

  • А
    Анастасия
    13 мая 2024
    Нетипичный Сочи на автомобиле
    Я много путешествую и всегда беру экскурсии от местных жителей! Но первый раз прибываю в таком восторге! Полная клиентоориентированность! На
    читать дальше

    1000% понимание своего дела! Интересный рассказ, мега крутые фотки и видео(ДЕВОЧКИ БЕРИТЕ НА ЗАМЕТКУ)!!! Ребята талантливы во всем! маршруты построены ответственно и с душой! Моя рекомендация на миллион процентов! А я уже жду следующий приезд в Сочи, чтобы сгонять на каньоны и покататься на сапах!

    Я много путешествую и всегда беру экскурсии от местных жителей! Но первый раз прибываю в такомЯ много путешествую и всегда беру экскурсии от местных жителей! Но первый раз прибываю в такомЯ много путешествую и всегда беру экскурсии от местных жителей! Но первый раз прибываю в такомЯ много путешествую и всегда беру экскурсии от местных жителей! Но первый раз прибываю в такомЯ много путешествую и всегда беру экскурсии от местных жителей! Но первый раз прибываю в такомЯ много путешествую и всегда беру экскурсии от местных жителей! Но первый раз прибываю в такомЯ много путешествую и всегда беру экскурсии от местных жителей! Но первый раз прибываю в такомЯ много путешествую и всегда беру экскурсии от местных жителей! Но первый раз прибываю в такомЯ много путешествую и всегда беру экскурсии от местных жителей! Но первый раз прибываю в таком
  • K
    Katya
    13 мая 2024
    Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам
    Всем привет! Хочется поблагодарить Сьюз за этот чудесный день, проведенный в ее компании!!! 😘 Ребята- путешественники, если для вас важен комфорт, качественный
    читать дальше

    отдых и приятное общение, то вы обратились по адресу! 💯 Наивысший уровень душевности 🤗 Вишенкой на торте, оказалась баня с отличным паром и парильщиком🍃, ну и для гурманов- шашлык, приготовленный руками этой прекрасной девушки🤤

    Всем привет!Всем привет!Всем привет!
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
    Хочу выразить огромную благодарность Юрию за увлекательный поход и новые, яркие впечатления! Очень рекомендую тем, кому надоел пляжный отдых или
    читать дальше

    организованные экскурсии в горы по точкам продаж вина и мёда. Потрясающие виды гор, водопадов и чуток экстрима сделают день похода незабываемым.

  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Нетипичный Сочи на автомобиле
    10.05.24г были на экскурсии с Анастасией "Нетипичный Сочи"… Все прошло в дружеской и приятной атмосфере, были учтены все наши пожелания, заменили локации в силу физических возможностей… Спасибо Анастасии за приятный отдых. Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
    Были на Треккинге к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера с Юрием, остались очень довольны, получили кучу эмоций и заряда энергии. Если Вы любите горы и горные реки, то Вам туда.
  • Л
    Любовь
    11 мая 2024
    С культурологом по Агурскому ущелью - сквозь эпохи и мифы
    Отличная прогулка по ущелью и скалам. Не слишком сложный и очень живописный маршрут. Рекомендую
  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    С культурологом по Агурскому ущелью - сквозь эпохи и мифы
    Прекрасная экскурсия-поход,Максим отличный эрудированный гид, мы в восторге, дочь 9лет справилась с маршрутом, только в самом конце немного устала) Рекомендуем,)
    Прекрасная экскурсия-поход,Максим отличный эрудированный гид, мы в восторге, дочь 9лет справилась с маршрутом, только в самом конце немного устала)Прекрасная экскурсия-поход,Максим отличный эрудированный гид, мы в восторге, дочь 9лет справилась с маршрутом, только в самом конце немного устала)Прекрасная экскурсия-поход,Максим отличный эрудированный гид, мы в восторге, дочь 9лет справилась с маршрутом, только в самом конце немного устала)

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Агурское ущелье»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
  2. Нетипичный Сочи на автомобиле
  3. Красота и легенды близлежащих гор
  4. Топ-места Сочи: фототур на iPhone 14 Pro
  5. Восхождение на гору Ахун и Агурские водопады
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Агурское ущелье" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 1 800 до 18 700 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 375 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 13 экскурсий в Сочи на 2024 год по теме «Агурское ущелье», 375 ⭐ отзывов, цены от 1800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам