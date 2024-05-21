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просто после дождей. Местами было скользко и грязно. Но мы не сдавались, была мотивация: подняться на Орлиные скалы. Прекрасные виды гор и водопадов того стоили. Очень красивое место, горная река, скалы, водопады, много интересных растений, о которых нам рассказал Семен. Многие мы бы сами и не заметили- морозник, инжир. Водопады были очень полноводными после дождя- незабываемое зрелище! Спасибо Семёну за прекрасные фотографии и приятно проведенное время! Всем рекомендую.