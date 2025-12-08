Это не классический каньонинг. Это прогулка по высохшему руслу реки Агуры — с лазаньем, верёвками и мхами всех оттенков зелёного.
Вы преодолеете узкие каменные лабиринты, заглянете в глубокие желоба и спуститесь с 35-метрового сухого водопада, используя профессиональное альпинистское снаряжение. С опытным инструктором всё будет безопасно и доступно.
Описание экскурсии
Места, куда не добраться без снаряжения
Вы попадёте в укромные уголки природы, куда не ведут туристические тропы. Это редкий шанс увидеть Сочи диким и первозданным.
Путь по сухому каньону
Вы пройдёте по высохшему руслу реки Агуры — среди отвесных скал, мшистых желобов и каменных лабиринтов высотой до 35 метров.
Верёвочные спуски с полной страховкой
Испробуете альпинистское снаряжение и безопасно спуститесь по отвесным участкам. Инструктор обеспечит страховку на каждом этапе.
Живой урок географии и ботаники
Узнаете, как вода веками вытачивала камень, как появляются каньоны и сколько видов мха можно встретить в одной расщелине.
Достопримечательности по маршруту
Вокзал Мацеста — Подножье горы Ахун — Каньон (сухой приток Агуры) — Агурские водопады — Поляна Высоцкого.
Организационные детали
- Всё снаряжение входит в стоимость (шлем, обвязка, усы и два карабина, спусковое устройство)
- Безопасность превыше всего, поэтому на каждом спуске будет организована страховка
- Вам понадобится: удобная обувь, штаны, ветровка, перчатки, чай или вода, перекус (бутерброды, батончики)
- Маршрут несложный, подходит детям и взрослым. Не подходит людям, которые панически боятся высоты
- На маршруте с вами буду я — сертифицированный инструктор и обладатель значка «Альпинист России»
ежедневно в 10:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На вокзале Мацеста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 130 туристов
Меня зовут Сергей и я влюблён в горы! Зимой работаю инструктором по сноуборду, летом — downhill, каньонинг, походы, trailrunning… В 2023 году получил звание «Альпинист России» вместе с соответствующим значком! За 5 лет в Красной Поляне множество троп было исхожено и изъезжено, самыми любимыми я хочу поделиться!
Входит в следующие категории Сочи
