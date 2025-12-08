Это не классический каньонинг. Это прогулка по высохшему руслу реки Агуры — с лазаньем, верёвками и мхами всех оттенков зелёного. Вы преодолеете узкие каменные лабиринты, заглянете в глубокие желоба и спуститесь с 35-метрового сухого водопада, используя профессиональное альпинистское снаряжение. С опытным инструктором всё будет безопасно и доступно.

Места, куда не добраться без снаряжения

Вы попадёте в укромные уголки природы, куда не ведут туристические тропы. Это редкий шанс увидеть Сочи диким и первозданным.

Путь по сухому каньону

Вы пройдёте по высохшему руслу реки Агуры — среди отвесных скал, мшистых желобов и каменных лабиринтов высотой до 35 метров.

Верёвочные спуски с полной страховкой

Испробуете альпинистское снаряжение и безопасно спуститесь по отвесным участкам. Инструктор обеспечит страховку на каждом этапе.

Живой урок географии и ботаники

Узнаете, как вода веками вытачивала камень, как появляются каньоны и сколько видов мха можно встретить в одной расщелине.

Достопримечательности по маршруту

Вокзал Мацеста — Подножье горы Ахун — Каньон (сухой приток Агуры) — Агурские водопады — Поляна Высоцкого.

