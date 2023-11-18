1 чел.
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Групповая
13 часов
Групповая экскурсия «Все краски Абхазии»
Гагрская колоннада, озеро Рица, пляжи Пицунды и пещера в Новом Афоне - навстречу прекрасному
Начало: в центральном районе Сочи
«Пицунда, где вы прогуляетесь по приятной набережной, почувствуете запах реликтового соснового леса, перекусите и нырнёте в чистую морскую воду на городском пляже»
Расписание: в среду, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 950₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Экотур по Абхазии: этнопарк, форель и ущелье
Начать утро с кофе на диком пляже, познакомиться с Гагрой и исследовать горный лес верхом на лошади
Начало: Ваш отель
«Кофе на пляже и знакомство с Гагрой»
9 июня в 07:00
13 июня в 07:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Пляжная Абхазия: озеро Рица и самый красивый пляж
Начало: Ваш отель или квартира
«Отведав абхазской кухни, мы поедем в заповедник Мюссера, на закрытый пляж пансионата»
Расписание: Ежедневно
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна18 ноября 2023Каньоны Хашупсе и самый красивый пляж АбхазииМы с мужем хотели увидеть нетуристическую Абхазию и Влад нам её показал! Погода внесла свои коррективы в нашу программу, но
- ЕЕлена21 октября 2023Каньоны Хашупсе и самый красивый пляж АбхазииХотела прежде всего отметить профессионализм Влада, есть с чем сравнить, это послужило основополагающим к выбору именно индивидуальной экскурсии. У меня
- ММарина19 сентября 2023Каньоны Хашупсе и самый красивый пляж АбхазииОчень понравилось наше небольшое путешествие. Шикарный пляж в заповеднике, очень живописные каньоны, вкуснейший обед по приятным ценам. Всё продумано. Рекомендую данную экскурсию.
- ООльга19 мая 2023Что называется,"галопом по европам". Но для первого знакомства вполне подходит. Границу проходили 1.5 часа, обратно чуть меньше. Природа, конечно, да.
- ВВалерия13 апреля 2023Ездили на экскурсию 05.04. Экскурсию проводило другое экскурсионное бюро, сама экскурсия даже называлась по-другому. Но сути это не поменяло, все те
- ААлексей14 июля 2022Экскурсия очень насыщенная не дающая спокойно вздохнуть! Самым проблемным моментом является пересечении границы оно у нас заняло часа 2-2,5 самым запоминающимся является новоафонская пещера это просто Вау дух захватывает, каньон в горах абхазии, а так же дача сталина.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Пляжи»
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