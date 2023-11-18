читать дальше

же обещанные места. Единственное, экскурсовод вообще не знала, откуда мы пришли и кто организатор нашей экскурсии, какую сумму мы уже внесли и сколько должны еще оплатить. Экскурсовод Ирина просто замечательная!!! Весь день справлялась с вечно недовольными людьми в группе и боролась с их возражениями!! Было просто отвратительно наблюдать хамство в адрес экскурсовода! Люди забыли, что значит быть людьми! Это был самый главный минус экскурсии, на который, к сожалению, организаторы никак повлиять не могут. Еще раз огромное спасибо Ирине за день, полный впечатлений и интересных легенд! Ирина супер! Абхазия замечательная! Красивая, теплая, с добрыми людьми! Обязательно поезжайте на экскурсию и берите все дополнительные места! Это того стоит! Экскурсия длинная - началась в 6 утра, а из автобуса мы вышли в 11 вечера. Но день прошел просто замечательно!