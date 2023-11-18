Пляжи Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Пляжи» в Сочи, цены от 1 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия «Все краски Абхазии»
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
44 отзыва
Групповая экскурсия «Все краски Абхазии»
Гагрская колоннада, озеро Рица, пляжи Пицунды и пещера в Новом Афоне - навстречу прекрасному
Начало: в центральном районе Сочи
«Пицунда, где вы прогуляетесь по приятной набережной, почувствуете запах реликтового соснового леса, перекусите и нырнёте в чистую морскую воду на городском пляже»
Расписание: в среду, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 950 за человека
Экотур по Абхазии: этнопарк, форель и ущелье
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
10 часов
Экотур по Абхазии: этнопарк, форель и ущелье
Начать утро с кофе на диком пляже, познакомиться с Гагрой и исследовать горный лес верхом на лошади
Начало: Ваш отель
«Кофе на пляже и знакомство с Гагрой»
9 июня в 07:00
13 июня в 07:00
14 500 за всё до 4 чел.
Пляжная Абхазия: озеро Рица и самый красивый пляж
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Пляжная Абхазия: озеро Рица и самый красивый пляж
Начало: Ваш отель или квартира
«Отведав абхазской кухни, мы поедем в заповедник Мюссера, на закрытый пляж пансионата»
Расписание: Ежедневно
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    18 ноября 2023
    Каньоны Хашупсе и самый красивый пляж Абхазии
    Мы с мужем хотели увидеть нетуристическую Абхазию и Влад нам её показал! Погода внесла свои коррективы в нашу программу, но
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    мы все равно остались довольны увиденным! Мы увидели каньоны, отведали свежих мандаринов прямо с дерева, встретили самый сказочный закат у Анакопийской крепости и многое другое. Влад привёз нас в прекрасное место с вкуснейшей абхазской кухней! Надеемся, что встретимся на других экскурсиях по прекрасной Абхазии!

  • Е
    Елена
    21 октября 2023
    Каньоны Хашупсе и самый красивый пляж Абхазии
    Хотела прежде всего отметить профессионализм Влада, есть с чем сравнить, это послужило основополагающим к выбору именно индивидуальной экскурсии. У меня
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    было 3 локации, где мы были одни, не надо толкаться в очередях на фото, ждать очереди на спуск и т д. Узнала интересную информацию о местах, где побывала. Планирую еще побывать в подобных турах. Очень рекомендую, индивидуальные экскурсии именно с Владом. Фото скажут сами за себя.

  • М
    Марина
    19 сентября 2023
    Каньоны Хашупсе и самый красивый пляж Абхазии
    Очень понравилось наше небольшое путешествие. Шикарный пляж в заповеднике, очень живописные каньоны, вкуснейший обед по приятным ценам. Всё продумано. Рекомендую данную экскурсию.
  • О
    Ольга
    19 мая 2023
    Групповая экскурсия «Все краски Абхазии»
    Что называется,"галопом по европам". Но для первого знакомства вполне подходит. Границу проходили 1.5 часа, обратно чуть меньше. Природа, конечно, да.
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    Красивейшие виды, но на этом всё. Водопады девичьи и мужские слезы проскочили на полном ходу, даже фото сделать не успеть. Они находятся прямо на трассе. Вина на дегустации и соки у бабушек на рынках имеют один и тот же привкус, как будто одинаковый порошок разводят, а цены… 600р вино, 1000 чача, в глиняном кувшине 2500, сок рубль за грамм (стаканчик 200р). В Сочи за эту цену прямо при мне из граната выжимают, а тут какая-то непонятная химия. Для организаторов: следите за актуальностью цен в объявлении! Учитывая, что в Абхазии по большей части нужны наличные… Лыхны уже 200р, пещера в Новом Афоне - 700. И отдельно для родителей малышей: не мучайте детей и весь автобус, берите короткие или детские экскурсии.

  • В
    Валерия
    13 апреля 2023
    Групповая экскурсия «Все краски Абхазии»
    Ездили на экскурсию 05.04. Экскурсию проводило другое экскурсионное бюро, сама экскурсия даже называлась по-другому. Но сути это не поменяло, все те
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    же обещанные места. Единственное, экскурсовод вообще не знала, откуда мы пришли и кто организатор нашей экскурсии, какую сумму мы уже внесли и сколько должны еще оплатить. Экскурсовод Ирина просто замечательная!!! Весь день справлялась с вечно недовольными людьми в группе и боролась с их возражениями!! Было просто отвратительно наблюдать хамство в адрес экскурсовода! Люди забыли, что значит быть людьми! Это был самый главный минус экскурсии, на который, к сожалению, организаторы никак повлиять не могут. Еще раз огромное спасибо Ирине за день, полный впечатлений и интересных легенд! Ирина супер! Абхазия замечательная! Красивая, теплая, с добрыми людьми! Обязательно поезжайте на экскурсию и берите все дополнительные места! Это того стоит! Экскурсия длинная - началась в 6 утра, а из автобуса мы вышли в 11 вечера. Но день прошел просто замечательно!

    Ездили на экскурсию 05.04Ездили на экскурсию 05.04Ездили на экскурсию 05.04Ездили на экскурсию 05.04
  • А
    Алексей
    14 июля 2022
    Групповая экскурсия «Все краски Абхазии»
    Экскурсия очень насыщенная не дающая спокойно вздохнуть! Самым проблемным моментом является пересечении границы оно у нас заняло часа 2-2,5 самым запоминающимся является новоафонская пещера это просто Вау дух захватывает, каньон в горах абхазии, а так же дача сталина.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Пляжи»

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  2. Озеро Рица
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  7. Юпшарский каньон
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  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Пляжи" можно забронировать 3 экскурсии от 1 950 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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