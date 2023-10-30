Александр — Организатор в Сочи

Всем привет! Меня зовут Александр. Вот уже много лет я организую экскурсии в самые яркие и интересные места Сочи и Абхазии. Это наше семейное дело. Много путешествуем сами и знаем, что и как показать другим, чтобы оставить самые лучшие впечатления от отдыха. Возим до 18 человек на новых Mercedes Sprinter. В нашей команде работают профессиональные экскурсоводы, которые всей душой любят своё дело. Всегда на связи. Будем рады организовать вам незабываемое путешествие. Ждём вас!:)

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