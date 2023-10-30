Рыбалка на Ачигварском озере

Уехать в райское место и порыбачить среди бамбуковых зарослей и банановых пальм

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Приглашаем на рыбалку в райское место всей семьёй или дружеской компанией! На берегу Ачигварского озера вы сможете организовать пикник в новеньких беседках из сруба и поймать на крючок сазана, карпа или африканского сома. Удочка с наживкой входят в стоимость.
Рыбалка на Ачигварском озере
Рыбалка на Ачигварском озере
Рыбалка на Ачигварском озере
Рыбалка на Ачигварском озере
Рыбалка на Ачигварском озере
Рыбалка на Ачигварском озере
Рыбалка на Ачигварском озере
Рыбалка на Ачигварском озере
Рыбалка на Ачигварском озере
Рыбалка на Ачигварском озере
Рыбалка на Ачигварском озере
Рыбалка на Ачигварском озере
Рыбалка на Ачигварском озере
Рыбалка на Ачигварском озере
Рыбалка на Ачигварском озере
Рыбалка на Ачигварском озере
Рыбалка на Ачигварском озере
Рыбалка на Ачигварском озере
Рыбалка на Ачигварском озере
Рыбалка на Ачигварском озере
Рыбалка на Ачигварском озере
Рыбалка на Ачигварском озере
Рыбалка на Ачигварском озере
Рыбалка на Ачигварском озере
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вас ждёт отличный отдых в приятной атмосфере среди банановых пальм и бамбука. Вы сможете поймать рыбку и сразу же её приготовить. Каждая беседка оборудована мангалом, зоной для пикника, обеденным столом, стульями, розетками, холодильником. На территории также есть детская площадка, ресторан, места для прогулок. Помимо рыбалки, можно понаблюдать за свободно гуляющими по комплексу павлинами, римскими гусями, лебедями, индоутками, декоративными петушками и покормить их с рук.

Организационные детали

  • Удочка, наживка и трансфер в обе стороны на Mercedes Sprinter входят в стоимость
  • Длительность рыбалки — 5 часов. В 19:00, когда стемнеет, удочки сдаются. Но вы можете продолжить пикник в беседке.
  • Комплекс работает 24/7. Детям до 4 лет вход бесплатный. С 4 до 9 лет — со скидкой 200 руб.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Особенности формата и дополнительные расходы

  • Пойманную рыбу отпускать нельзя. Улов оплачивается отдельно:
    — Сазан/карп — 930 руб. /кг
    — Сом африканский — 1080 руб. /кг
  • Всё необходимое вы можете привезти с собой или приобрести у нас:
    — Уголь — 400 руб. /3 кг
    — Дрова — 500 руб.
    — Жидкость для розжига — 200 руб.
  • Вы можете почистить и приготовить рыбу самостоятельно или мы сделаем это за вас за отдельную плату:
    — Чистка рыбы — 220 руб. /кг
    — Жарка — 450 руб. /кг
    — Услуга мангала — 520 руб. /кг
    — Копчение — 520 руб. /кг
    — Уха — 860 руб. /4л и 980 руб. /6л
    — Прокат шампура — 60 руб. /шт
    — Прокат решётки — 200 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в удобном для вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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