Приглашаю раскрыть Сочи с творческой стороны! Вы узнаете, как в советское время формировался художественный облик города: его ландшафтный дизайн и архитектура. Посетите выставки современных сочинских художников с живописью и графикой. Оцените необычные уличные скульптуры и раскроете секреты общежития сочинской сувенирной фабрики.

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Ваш гид в Сочи

Полина Ваш гид в Сочи

Время начала: 10:00, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Сквер «Фитофантазия». Мы посетим миниатюрный сад непрерывного цветения, созданный автором «сочинского» стиля озеленения Сергеем Венчаговым.

Зимний театр. Вы расшифруете замысел его создателей, осмотрите старинные интерьеры и выставки известных сочинских художников.

Декоративная скульптура Акопа Халафяна. Вы увидите, что произведения искусства могут создаваться из водопроводных труб.

Площадь Искусств. Мы прогуляемся вокруг Художественного музея и оценим монументальную скульптуру в стиле неоклассицизм.

Фонтан «Сталагмиты». Единственный в России фонтан из настоящих сталагмитов, возраст которых насчитывает более 100 тысяч лет.

Арт-галерея «Форт». Вы увидите остатки крепостной стены форта «Александрия» — первого каменного укрепления Сочи. Сегодня на её месте располагается современная галерея с разноплановыми экспозициями. Мы обязательно её посетим.

Кроме того, я покажу вам скульптуры Петра Хрисанова и здание Городского собрания — один из последних образцов сталинского ампира в Сочи. А также собор Архангела Михаила, построенный по рисункам семейного архитектора Третьяковых.

Организационные детали

Входные билеты в выставочный зал Зимнего театра оплачиваются дополнительно — 100 руб/чел