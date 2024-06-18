Сочи для ценителей искусства

Погрузиться в изобразительный мир южной столицы в мини-группе
Приглашаю раскрыть Сочи с творческой стороны! Вы узнаете, как в советское время формировался художественный облик города: его ландшафтный дизайн и архитектура. Посетите выставки современных сочинских художников с живописью и графикой. Оцените необычные уличные скульптуры и раскроете секреты общежития сочинской сувенирной фабрики.
Сочи для ценителей искусства
Сочи для ценителей искусства
Сочи для ценителей искусства
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Сквер «Фитофантазия». Мы посетим миниатюрный сад непрерывного цветения, созданный автором «сочинского» стиля озеленения Сергеем Венчаговым.

Зимний театр. Вы расшифруете замысел его создателей, осмотрите старинные интерьеры и выставки известных сочинских художников.

Декоративная скульптура Акопа Халафяна. Вы увидите, что произведения искусства могут создаваться из водопроводных труб.

Площадь Искусств. Мы прогуляемся вокруг Художественного музея и оценим монументальную скульптуру в стиле неоклассицизм.

Фонтан «Сталагмиты». Единственный в России фонтан из настоящих сталагмитов, возраст которых насчитывает более 100 тысяч лет.

Арт-галерея «Форт». Вы увидите остатки крепостной стены форта «Александрия» — первого каменного укрепления Сочи. Сегодня на её месте располагается современная галерея с разноплановыми экспозициями. Мы обязательно её посетим.

Кроме того, я покажу вам скульптуры Петра Хрисанова и здание Городского собрания — один из последних образцов сталинского ампира в Сочи. А также собор Архангела Михаила, построенный по рисункам семейного архитектора Третьяковых.

Организационные детали

Входные билеты в выставочный зал Зимнего театра оплачиваются дополнительно — 100 руб/чел

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 330 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Зимнего театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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