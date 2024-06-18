Погрузиться в изобразительный мир южной столицы в мини-группе
Приглашаю раскрыть Сочи с творческой стороны! Вы узнаете, как в советское время формировался художественный облик города: его ландшафтный дизайн и архитектура. Посетите выставки современных сочинских художников с живописью и графикой. Оцените необычные уличные скульптуры и раскроете секреты общежития сочинской сувенирной фабрики.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Сквер «Фитофантазия». Мы посетим миниатюрный сад непрерывного цветения, созданный автором «сочинского» стиля озеленения Сергеем Венчаговым.
Зимний театр. Вы расшифруете замысел его создателей, осмотрите старинные интерьеры и выставки известных сочинских художников.
Декоративная скульптура Акопа Халафяна. Вы увидите, что произведения искусства могут создаваться из водопроводных труб.
Площадь Искусств. Мы прогуляемся вокруг Художественного музея и оценим монументальную скульптуру в стиле неоклассицизм.
Фонтан «Сталагмиты». Единственный в России фонтан из настоящих сталагмитов, возраст которых насчитывает более 100 тысяч лет.
Арт-галерея «Форт». Вы увидите остатки крепостной стены форта «Александрия» — первого каменного укрепления Сочи. Сегодня на её месте располагается современная галерея с разноплановыми экспозициями. Мы обязательно её посетим.
Кроме того, я покажу вам скульптуры Петра Хрисанова и здание Городского собрания — один из последних образцов сталинского ампира в Сочи. А также собор Архангела Михаила, построенный по рисункам семейного архитектора Третьяковых.
Организационные детали
Входные билеты в выставочный зал Зимнего театра оплачиваются дополнительно — 100 руб/чел
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Зимнего театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Сочи
Здравствуйте! Меня зовут Полина, я профессиональный гид по Краснодарскому краю. Родилась и выросла в Сочи среди картин и вернисажей местных художников. С радостью познакомлю вас с творческим миром города и его потрясающей природой.