1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по рисованию в Сочи
Полюбоваться живописным морским портом и запечатлеть его на собственной картине
Начало: В районе Морского вокзала
10 июня в 17:30
11 июня в 17:30
3 200₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
Стрит-арт Сочи: аудиопрогулка
Самостоятельно осмотреть граффити города-курорта и узнать самое любопытное об уличном творчестве
Начало: Около Железнодорожного вокзала Сочи
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
690₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Музей керамики Юрия Новикова
Погрузиться в мир творчества самобытного художника
Начало: В Музее керамики Юрия Новикова
9 июня в 12:00
11 июня в 12:00
1 000₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Морскому вокзалу
Запечатлеть воспоминания о променаде по главной пристани Сочи
Начало: У Морского вокзала
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
61115 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сочи для любопытных
Погулять по самобытной Хлудовской стороне и раскрыть ее богатую историю
Начало: У отеля «Звездный»
10 июня в 13:00
12 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 января 2024необыкновенно интересная выставка Работы автора космического масштаба, самобытные. В них-любовь к человеку, родному краю. Экскурсия, проводилась Наталией Ивановной Барсуковой, профессионалом очень высокого уровня. Узнала много нового и интересного. Спасибо огромное! Рекомендую обязательно побывать в этом замечательном музее!
- ЮЮлия24 октября 2023Благодарю за прекрасную прогулку и красивые фотографии!
- ЛЛюдмила4 октября 2023Спасибо огромное! Это было быстро, интересно! А самое главное прекрасный результат!
- ЕЕлена5 мая 2023Очень интересное времяпровождение, очень красиво сделанные граффити. Думаю, понравится и детям от 10 лет. Несколько ремарок: до Кусто сейчас не добраться, часть набережной перекрыта Битлы переделаны в героев из Молодой гвардии. Неплохо, но Битлов жалко Рекомендуем!
- ООксана18 октября 2022Рисовала с Игорем моя дочь-подросток. Как результат - прекрасная картина, море положительных эмоций, неизвестные ранее сведения, новые знания. Очень интересный и результативный формат знакомства с одной из самых известных достопримечательностей Сочи. Игорю спасибо большое!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Искусство и музеи»
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