Искусство и музеи – экскурсии в Сочи

Найдено 5 экскурсий в категории «Искусство и музеи» в Сочи, цены от 690 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мастер-класс по рисованию в Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Мастер-класс по рисованию в Сочи
Полюбоваться живописным морским портом и запечатлеть его на собственной картине
Начало: В районе Морского вокзала
10 июня в 17:30
11 июня в 17:30
3 200 за человека
Стрит-арт Сочи: аудиопрогулка
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
10 отзывов
Стрит-арт Сочи: аудиопрогулка
Самостоятельно осмотреть граффити города-курорта и узнать самое любопытное об уличном творчестве
Начало: Около Железнодорожного вокзала Сочи
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
690 за человека
Музей керамики Юрия Новикова
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Музей керамики Юрия Новикова
Погрузиться в мир творчества самобытного художника
Начало: В Музее керамики Юрия Новикова
9 июня в 12:00
11 июня в 12:00
1 000 за человека
Фотопрогулка по Морскому вокзалу
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
2 отзыва
Фотопрогулка по Морскому вокзалу
Запечатлеть воспоминания о променаде по главной пристани Сочи
Начало: У Морского вокзала
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
61115 500 за всё до 4 чел.
Сочи для любопытных
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Сочи для любопытных
Погулять по самобытной Хлудовской стороне и раскрыть ее богатую историю
Начало: У отеля «Звездный»
10 июня в 13:00
12 июня в 10:00
6 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 января 2024
    Музей керамики Юрия Новикова
    необыкновенно интересная выставка Работы автора космического масштаба, самобытные. В них-любовь к человеку, родному краю. Экскурсия, проводилась Наталией Ивановной Барсуковой, профессионалом очень высокого уровня. Узнала много нового и интересного. Спасибо огромное! Рекомендую обязательно побывать в этом замечательном музее!
  • Ю
    Юлия
    24 октября 2023
    Фотопрогулка по Морскому вокзалу
    Благодарю за прекрасную прогулку и красивые фотографии!
  • Л
    Людмила
    4 октября 2023
    Фотопрогулка по Морскому вокзалу
    Спасибо огромное! Это было быстро, интересно! А самое главное прекрасный результат!
  • Е
    Елена
    5 мая 2023
    Стрит-арт Сочи: аудиопрогулка
    Очень интересное времяпровождение, очень красиво сделанные граффити. Думаю, понравится и детям от 10 лет. Несколько ремарок: до Кусто сейчас не добраться, часть набережной перекрыта Битлы переделаны в героев из Молодой гвардии. Неплохо, но Битлов жалко Рекомендуем!
  • О
    Оксана
    18 октября 2022
    Мастер-класс по рисованию в Сочи
    Рисовала с Игорем моя дочь-подросток. Как результат - прекрасная картина, море положительных эмоций, неизвестные ранее сведения, новые знания. Очень интересный и результативный формат знакомства с одной из самых известных достопримечательностей Сочи. Игорю спасибо большое!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Искусство и музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Мастер-класс по рисованию в Сочи
  2. Стрит-арт Сочи: аудиопрогулка
  3. Музей керамики Юрия Новикова
  4. Фотопрогулка по Морскому вокзалу
  5. Сочи для любопытных
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 690 до 6 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Сочи на 2024 год по теме «Искусство и музеи», 14 ⭐ отзывов, цены от 690₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам