Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Что вас ожидает

Пещера и минеральный источник Мацесты

Когда-то на месте современного Сочи росли непроходимые леса, бурные реки формировали каньоны и водопады, а из-под земли били источники целебной воды. Вы узнаете, как в начале прошлого века на реке Мацеста нашли один из таких источников. Увидите пещеру, откуда он берет начало, окунете в него руку и узнаете, почему с древних времен рядом с Мацестой никто не живет. А также услышите, как открытие Мацестинского источника связано с рождением Сочи.

Змейковские водопады и чайные плантации

На реке Змейка вы увидите следы страшной катастрофы, случившейся около 20 миллионов лет назад: вздыбленные пласты горной породы и каскады живописных водопадов и озер. А вокруг — древний лес 🌳 и плантации, на которых выращивают самый северный чай на планете. Вы узнаете, откуда берется чайный лист, и по желанию продегустируете местный чай прямо на фабрике.

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