Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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Сокровища Мацесты

Змейковские водопады, чайные плантации, минеральный источник и древняя пещера за 1 день

Ирина
Ирина – Гид из Сочи
Вы узнаете, как выглядела территория нынешнего Сочи много веков назад, погуляете по долине реки Мацеста, подышите свежим воздухом и полюбуетесь чарующими водопадами и озерами.

А еще заедете на Мацестинские чайные плантации и увидите, как выращивают самый северный чай в мире.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 💧Водопады
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 500 ₽ за экскурсию

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Сокровища Мацесты
Сокровища Мацесты

Что вас ожидает

Пещера и минеральный источник Мацесты
Когда-то на месте современного Сочи росли непроходимые леса, бурные реки формировали каньоны и водопады, а из-под земли били источники целебной воды. Вы узнаете, как в начале прошлого века на реке Мацеста нашли один из таких источников. Увидите пещеру, откуда он берет начало, окунете в него руку и узнаете, почему с древних времен рядом с Мацестой никто не живет. А также услышите, как открытие Мацестинского источника связано с рождением Сочи.

Змейковские водопады и чайные плантации
На реке Змейка вы увидите следы страшной катастрофы, случившейся около 20 миллионов лет назад: вздыбленные пласты горной породы и каскады живописных водопадов и озер. А вокруг — древний лес 🌳 и плантации, на которых выращивают самый северный чай на планете. Вы узнаете, откуда берется чайный лист, и по желанию продегустируете местный чай прямо на фабрике.

Организационные детали

  • Экологический сбор не включен в стоимость: источник — 150 рублей с человека, водопады — 150 рублей с человека
  • Дегустация чая проходит по желанию и оплачивается отдельно
Сокровища Мацесты
Сокровища Мацесты
Сокровища Мацесты
Сокровища Мацесты
Сокровища Мацесты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина, я профессиональный гид в Сочи. Очень люблю свою работу, историю и людей. С радостью расскажу вам интересные факты о нашем чудесном крае и покажу его самые живописные места.
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