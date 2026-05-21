Я очень люблю места, где ощущаются спокойствие, красота, уединение и величие мира. Они есть в окрестностях Сочи — с радостью вам их покажу в комфортном, душевном и неспешном формате.
Вы погуляете по чайным плантациям, полюбуетесь Змейковскими водопадами, впечатлитесь Орлиными скалами и не только!
Вы погуляете по чайным плантациям, полюбуетесь Змейковскими водопадами, впечатлитесь Орлиными скалами и не только!
Описание экскурсии
Мы посетим 5 мест, раскрывающих душу и самобытность Сочи:
- Самые северные в мире чайные плантации, где я научу вас собирать чай
- Змейковские водопады с кристально чистой водой, где мы покормим дикую форель
- Колесо обозрения высотой 750 метров, с которого открывается обзор на 100 км вокруг
- Сероводородные источники, где вы узнаете историю зарождения курорта
- Дача Сталина 1931 года, на которой неоднократно бывал отец народов
Я научу вас слушать природу, читать следы зверей и даже узнавать время по солнцу.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортном японском автомобиле Suzuki Grand Vitara XL7 c кондиционером и люком на крыше
- Входные билеты оплачиваются дополнительно:
— Змейковские водопады (400 ₽/взрослые, дети до 18 бесплатно)
— Гора АХУН (350 ₽)
— Чайные плантации (350 ₽)
— Колесо обозрения (650 ₽/взрослые, 300 ₽/дети 5-12 лет)
— Сероводородные источники (170 ₽/взрослые, 50 ₽/дети)
- Я всегда беру с собой дождевики, зонты
- По запросу экскурсию можно провести для большего количества человек за доплату, подробности уточняйте в переписке с гидом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д станции Мацеста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1150 туристов
Я очень люблю Краснодарский край. В 2025 году получил официальную лицензию гида. Экскурсии для меня — не просто работа, а хобби и способ жить так, как мне нравится! Я получаю
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 50 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромное спасибо за потрясающую экскурсию! Роман — замечательный экскурсовод: вежливый, внимательный и очень увлечённый своим делом. Он интересно и подробно рассказывал обо всём, что мы видели, — было действительно увлекательно!
Особенно
Особенно
Роман
Ответ организатора:
Друзья мои!! - спасибо большое за ваш замечательный отзыв!!
всегда помню и жду вас!))
до новых встреч!!!
всегда помню и жду вас!))
до новых встреч!!!
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И
Экскурсия шикарная. Роман встретил нас на станции, запутаться не возможно. С комфортом повозил по всем местам. Рассказал историю этих мест и не только. И даже показал одно место не обозначенное в описании. Выступил в роли профессионального фотографа(фотографировал на наши устройства). Нам всем очень понравилось. Было весело и приятно, как будто ездили одной семьёй.
Роман
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв!
Жду вас всегда!!!))
Жду вас всегда!!!))
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Е
Были с Романом на двух экскурсиях. Экскурсии прошли очень хорошо и интересно. С нами был ребенок 8 лет, Роман очень легко нашел с ним общий язык, сын остался в восторге.
Роман
Ответ организатора:
Спасибо Елена!!!
всегда с вами!
до следующих встреч!!))
всегда с вами!
до следующих встреч!!))
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Е
Были с Романом на экскурсии Удивительные окрестности Сочи на авто. Экскурсия прошла замечательно, Роман отличный рассказчик! Информация подавалась в доступной форме, дети подростки слушали с интересом! Кроме того, Роман сделал для нас
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А
Прекрасная экскурсия, Роману удалось показать нам совершенно заповедные места, очень интересно и познавательно. дополнительный бонус- Роман прекрасный фотограф! Рекомендую!
Роман
Ответ организатора:
Спасибо Анна!!
есть места ещё заповеднее=))
жду вас всегда!)))
есть места ещё заповеднее=))
жду вас всегда!)))
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Ю
Прекрасная экскурсия, Роман очень интересно рассказал про достопримечательности и учёл абсолютно все наши пожелания 😊
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