Чайные плантации, Орлиные скалы, водопады, старинный замок и сероводородные источники за 1 день
Я очень люблю места, где ощущаются спокойствие, красота, уединение и величие мира. Они есть в окрестностях Сочи — с радостью вам их покажу в комфортном, душевном и неспешном формате.
Вы погуляете по чайным плантациям, полюбуетесь Змейковскими водопадами, впечатлитесь Орлиными скалами, прикоснётесь к легендам загадочного замка и не только!
Вы погуляете по чайным плантациям, полюбуетесь Змейковскими водопадами, впечатлитесь Орлиными скалами, прикоснётесь к легендам загадочного замка и не только!
Описание
Что вас ожидает
Мы посетим 6 мест, раскрывающих душу и самобытность Сочи:
- Самые северные в мире чайные плантации, где я вас научу собирать чай
- Змейковские водопады с кристально чистой водой, где мы покормим дикую форель
- Колесо обозрения высотой 750 метров, с которого открывается обзор на 100 км вокруг
- Сероводородные источники, где вы узнаете историю зарождения курорта
- Орлиные скалы, откуда открываются неповторимые виды на ущелье, море и горы
- Старинный замок Квитко, с которым связано множество таинственных историй
Я научу вас слушать природу, читать следы зверей и даже узнавать время по солнцу.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортном японском автомобиле Suzuki Grand Vitara XL7 c кондиционером и люком на крыше
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: Змейковские водопады — 200 руб. /взрослые, дети до 18 бесплатно, чайные плантации — 300 руб., колесо обозрения — 400 руб. /взрослые, 300 руб. /дети 5-12 лет, сероводородные источники — 150 руб. /взрослые, 50 руб. /дети, дача Квитко — 200 руб. /взрослые, 100 руб. /дети
- Я всегда беру с собой дождевики, зонты, горячий чай и вкусные бутерброды
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у ж/д станции Мацеста
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Сочи
Меня зовут Роман, я очень люблю Краснодарский край. Мне интересно исследовать новые для себя горные вершины, руины древних замков, таинственные пещеры и многое другое. С радостью поделюсь с вами своими открытиями!
Похожие туры из Сочи
Индивидуальная
4.5 часа
Чайные плантации, водопады, термы: знакомство с природными достопримечательностями Сочи
Прикоснуться к природе города-курорта на неспешной автомобильной экскурсии
в микрорайоне Новая Мацеста
Завтра
1 дек
2 дек
3 дек
1279910 880₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Джип-тур в парк Солохаул, чайные плантации в Сочи
Ваше место проживания
Завтра
30 ноя
1 дек
2 дек
2 300₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
Сегодня
Завтра
30 ноя
1 дек
13 000₽ за всё до 6 чел.