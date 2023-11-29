Я очень люблю места, где ощущаются спокойствие, красота, уединение и величие мира. Они есть в окрестностях Сочи — с радостью вам их покажу в комфортном, душевном и неспешном формате.



Вы погуляете по чайным плантациям, полюбуетесь Змейковскими водопадами, впечатлитесь Орлиными скалами, прикоснётесь к легендам загадочного замка и не только!