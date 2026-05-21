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удовольствие от того, что бываю в красивейших и труднодоступных местах, куда не ходят люди и не доезжают машины. Исследую вершины, руины замков, пещеры — и вожу туда гостей. Это мой способ искать ощущения, адреналин, энергию. Я не гонюсь за прибылью — я гонюсь за эмоциями. Даже в перерывах между экскурсиями еду туда, где не был, застреваю, буксую — и кайфую. И мне важно, чтобы гости тоже прочувствовали этот заряд. Люблю фотографировать и делаю нестандартные фото, и мне часто говорят: «Это лучшая фотография в моей жизни»!