Удивительные окрестности Сочи на авто

Индивидуальная экскурсия в Сочи

Чайные плантации, Орлиные скалы, водопады, старинный замок и сероводородные источники за 1 день

Я очень люблю места, где ощущаются спокойствие, красота, уединение и величие мира. Они есть в окрестностях Сочи — с радостью вам их покажу в комфортном, душевном и неспешном формате.

Вы погуляете по чайным плантациям, полюбуетесь Змейковскими водопадами, впечатлитесь Орлиными скалами, прикоснётесь к легендам загадочного замка и не только!
Удивительные окрестности Сочи на авто
Удивительные окрестности Сочи на авто
Удивительные окрестности Сочи на авто
Удивительные окрестности Сочи на авто
Удивительные окрестности Сочи на авто
Удивительные окрестности Сочи на авто
Удивительные окрестности Сочи на авто
Удивительные окрестности Сочи на авто
Удивительные окрестности Сочи на авто
Удивительные окрестности Сочи на авто
Удивительные окрестности Сочи на авто

Описание

Что вас ожидает

Мы посетим 6 мест, раскрывающих душу и самобытность Сочи:

  • Самые северные в мире чайные плантации, где я вас научу собирать чай
  • Змейковские водопады с кристально чистой водой, где мы покормим дикую форель
  • Колесо обозрения высотой 750 метров, с которого открывается обзор на 100 км вокруг
  • Сероводородные источники, где вы узнаете историю зарождения курорта
  • Орлиные скалы, откуда открываются неповторимые виды на ущелье, море и горы
  • Старинный замок Квитко, с которым связано множество таинственных историй

Я научу вас слушать природу, читать следы зверей и даже узнавать время по солнцу.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном японском автомобиле Suzuki Grand Vitara XL7 c кондиционером и люком на крыше
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Змейковские водопады — 200 руб. /взрослые, дети до 18 бесплатно, чайные плантации — 300 руб., колесо обозрения — 400 руб. /взрослые, 300 руб. /дети 5-12 лет, сероводородные источники — 150 руб. /взрослые, 50 руб. /дети, дача Квитко — 200 руб. /взрослые, 100 руб. /дети
  • Я всегда беру с собой дождевики, зонты, горячий чай и вкусные бутерброды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у ж/д станции Мацеста
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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