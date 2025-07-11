Д Дмитрий Сыграли свадьбу на яхте с детьми. Прекрасно провели 2 часа! Бросили якорь, чтобы отметить это событие шампанским, и увидели дельфинов! Капитан Константин шикарен! Всем советую для выездной церемонии, прекрасно проведете время)

А Анна Наша свадьба была великолепной!!! Дельфины появились словно по заказу, это было самое волшебное поздравление. Огромное спасибо капитану и организаторам за безупречный праздник.

А Анастасия Наша свадьба превзошла все ожидания! Отдельная благодарность капитану Константину за интересную прогулку и компетентность! Спасибо организаторам! Очень повезло с погодой, а встреча с дельфинами стала самым романтичным моментом. Это был лучший день!

М Мария Спасибо капитану Климу за то, что сделал нашу небольшую свадебную церемонию такой приятной и легкой. Все было на высшем уровне. Даже новенькие бокалы для шампанского для нас достал, чтобы мы могли произнести тост.

В Виктория Если вы хотите получить море эмоций на свадьбе — вам однозначно сюда!!! 😍 Чудесные ребята, всё четко 🤩 Нашли подход ко всем нашим гостям и не оставили равнодушным никого🥰 Помогли организовать выездную церемонию для нас, эмоции переполняли и до сих пор пересматривая фото и видео, на душе становится тепло☺️

О Ольга Свадьба на яхте — это отличная идея! Именно яхта дала возможность полноценно расслабиться и насладиться друг другом и морем в такой важный день. Организовано все было отлично! Капитану Олегу отдельное спасибо за романтичную музыку, тактичность и ненавязчивость! Однозначно рекомендуем для свадьбы!

С Светлана Очень понравилась наша свадьба на яхте. Все было идеально и романтично. Спасибо большое капитану и организаторам за наш особенный день!

А Артем Все супер, все очень понравилось. Свадьба прошла именно так, как мы хотели. Кэп Олег молодец, вежливый и гостеприимный! Создал нужную атмосферу.

А Алиса Обменялись кольцами под шум волн ⭐️ Постояли в море, сделали первые фотографии как муж и жена ⭐️ Увидели дельфинов — лучший знак! ⭐️ Нам безумно понравилось, огромное спасибо капитану Климу за атмосферу нашего дня 🌄

К Кристина Замечательная свадьба! Капитан судна Олег — приятный и тактичный человек. Получили море отличных эмоций и незабываемых кадров!