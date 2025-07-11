Проведите главное торжество в жизни в уникальной морской атмосфере! Аренда яхты для свадьбы — это романтичная церемония и банкет на фоне бескрайних морских просторов и панорамы Кавказских гор. Выберите яхту класса «комфорт» или «премиум».
Вас ждёт всё необходимое: зона для празднования, возможность украсить палубу, сервировать стол и включить свой саундтрек. А появление дельфинов дополнит этот идеальный день.
Вас ждёт всё необходимое: зона для празднования, возможность украсить палубу, сервировать стол и включить свой саундтрек. А появление дельфинов дополнит этот идеальный день.
Описание водной прогулкиПрогулка в открытом море Прокатиться на белоснежной яхте в Сочи — отличный вариант времяпрепровождения. Морские просторы, теплые лучи солнца — мы предлагаем вам отправиться в незабываемое путешествие! Приготовьтесь к увлекательной часовой прогулке. Вам доступны две яхты на выбор: класса «комфорт» и «премиум». Судна укомплектованы всем необходимым, чтобы ваш отдых прошел без неудобств: спасательное оборудование, трапы для купания, пледы. Вы сможете пронести еду и напитки, а еще включить свою музыку для поддержания приятного настроя! Вы увидите невероятную панораму Олимпийского парка, горные вершины Кавказского хребта, Абхазию и, возможно, даже приветливых дельфинов, которые любят подплывать близко к борту. Важная информация:
- На борт запрещено проносить красное вино и красящие фрукты.
- В нетрезвом виде посещение запрещено.
• В летнее время на яхте нужно будет разуться. Важная информация:
- Если вам необходим трансфер от станции «Олимпийская деревня», сообщите об этом организатору прогулки после бронирования.
- Организатор может незначительно изменить время отправления по предварительному уведомлению гостей в случае форс-мажорной ситуации на воде.
По запросу
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сочи
- Сириус
- Олимпийский парк
- Панорама Кавказских гор
- Абхазия (на горизонте)
Что включено
- Аренда яхты
- Работа капитана
- Купание за бортом (допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности - спасательные круги, жилеты)
- Трансфер от станции «Олимпийская деревня»
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Адлер, Морской бульвар, 1, линия 3 (причал)
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Если вам необходим трансфер от станции «Олимпийская деревня», сообщите об этом организатору прогулки после бронирования
- Организатор может незначительно изменить время отправления по предварительному уведомлению гостей в случае форс-мажорной ситуации на воде
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
11 июл 2025
Сыграли свадьбу на яхте с детьми. Прекрасно провели 2 часа! Бросили якорь, чтобы отметить это событие шампанским, и увидели дельфинов! Капитан Константин шикарен! Всем советую для выездной церемонии, прекрасно проведете время)
А
Анна
5 июл 2025
Наша свадьба была великолепной!!! Дельфины появились словно по заказу, это было самое волшебное поздравление. Огромное спасибо капитану и организаторам за безупречный праздник.
А
Анастасия
1 июл 2025
Наша свадьба превзошла все ожидания! Отдельная благодарность капитану Константину за интересную прогулку и компетентность! Спасибо организаторам! Очень повезло с погодой, а встреча с дельфинами стала самым романтичным моментом. Это был лучший день!
М
Мария
30 июн 2025
Спасибо капитану Климу за то, что сделал нашу небольшую свадебную церемонию такой приятной и легкой. Все было на высшем уровне. Даже новенькие бокалы для шампанского для нас достал, чтобы мы могли произнести тост.
В
Виктория
25 мая 2025
Если вы хотите получить море эмоций на свадьбе — вам однозначно сюда!!! 😍 Чудесные ребята, всё четко 🤩 Нашли подход ко всем нашим гостям и не оставили равнодушным никого🥰 Помогли организовать выездную церемонию для нас, эмоции переполняли и до сих пор пересматривая фото и видео, на душе становится тепло☺️
О
Ольга
3 окт 2024
Свадьба на яхте — это отличная идея! Именно яхта дала возможность полноценно расслабиться и насладиться друг другом и морем в такой важный день. Организовано все было отлично! Капитану Олегу отдельное спасибо за романтичную музыку, тактичность и ненавязчивость! Однозначно рекомендуем для свадьбы!
С
Светлана
22 сен 2024
Очень понравилась наша свадьба на яхте. Все было идеально и романтично. Спасибо большое капитану и организаторам за наш особенный день!
А
Артем
8 сен 2024
Все супер, все очень понравилось. Свадьба прошла именно так, как мы хотели. Кэп Олег молодец, вежливый и гостеприимный! Создал нужную атмосферу.
А
Алиса
18 авг 2024
Обменялись кольцами под шум волн ⭐️ Постояли в море, сделали первые фотографии как муж и жена ⭐️ Увидели дельфинов — лучший знак! ⭐️ Нам безумно понравилось, огромное спасибо капитану Климу за атмосферу нашего дня 🌄
К
Кристина
14 авг 2024
Замечательная свадьба! Капитан судна Олег — приятный и тактичный человек. Получили море отличных эмоций и незабываемых кадров!
Е
Елена
12 авг 2024
Великолепная свадебная церемония!!! Дельфины плескались метрах в 20 от яхты, как будто пришли поздравить нас. Огромное спасибо капитану за то, что сделал наш самый важный день прекрасным.
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии из Сочи
-
5%
Водная прогулка
Прогулка на яхте из Адлера
Отправьтесь в морское приключение на парусной яхте, наслаждаясь видами Кавказа и закатом. Ощутите свободу и комфорт на борту
Расписание: Согласно расписанию
Завтра в 07:30
30 ноя в 07:30
1995 ₽
2100 ₽ за человека
Водная прогулка
Аренда моторной яхты в Адлере и Сириусе
Начало: Морской бульвар, 1 (причал №3)
Расписание: 7 дней в неделю с 06:00 до 22:00
Завтра в 08:00
30 ноя в 08:00
11 700 ₽ за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Аренда яхты из Адлера и Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый час; Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 ₽ за всё до 10 чел.