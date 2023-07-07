Изумительная природа Сочи: групповая экскурсия на квадроциклах в Царский каньон
Тур в Царский каньон придется по вкусу как любителям езды по бездорожью, так и семьям с детьми. Наш маршрут пролегает через заброшенный карьер и Ивановский водопад.
На пути будут встречаться участки разной степени сложности: от равнинных до извилистого серпантина и затяжного спуска.
Для самых смелых на маршруте предусмотрена остановка у водопада и в каньоне для того, чтобы искупаться в изумрудного цвета воде, температура которой не превышает 13-15 градусов.
На пути будут встречаться участки разной степени сложности: от равнинных до извилистого серпантина и затяжного спуска.
Для самых смелых на маршруте предусмотрена остановка у водопада и в каньоне для того, чтобы искупаться в изумрудного цвета воде, температура которой не превышает 13-15 градусов.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Ивановский водопад
- Панорамные смотровые площадки на фоне гор
- Племенная медовая пасека
- Царский каньон
- Целебная голубая глина
- Старая дорога с видом на ущелье Ахцу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Царский каньон— одно из самых живописных мест Сочинского национального парка. Отвесные белые скалы и кристально прозрачная вода изумрудно-бирюзового цвета — это точно стоит увидеть своими глазами. Дорога в каньон очень живописная!
По горной каменистой дороге мы попадем на смотровую площадку, с которой открывается открыточный вид панорамы Кавказских гор. Сделаем фото на память, сидя на квадроциклах, и насладимся видами. Затем дорога заведет нас в тропический лес, где мы попадаем в настоящую сказку. Извилистые столетние деревья, поросшие мхом и растениями, таинственный полумрак даже в самую солнечную погоду, каменные породы причудливых форм — все это впечатляет не меньше, чем препятствия на пути квадроциклов.
Спуск в Царский каньон точно не оставит равнодушными любителей экстремальной езды — на маршруте нас ждет живописный серпантин с крутыми поворотами в самой глубине тропического леса, затяжной спуск с промоинами и колеями к старой дороге заброшенной двадцать лет назад с панорамным видом на ущелье Ахцу.
Маршрут
От точки старта до финиша катание на квадроцикле займет 3,5 часа, в общей сложности мы проедем 30 км. по пересеченной местности. Этот маршрут среднего уровня сложности, подходит для тех, кто уже сидел за рулем квадроцикла и готов преодолевать препятствия.
Важная информация:
Данный маршрут полностью безопасен, для участия допускаются даже дети от 5 лет. Подготовка не требуется, проведём подробный инструктаж по технике безопасности и обучающий маршрут тест-драйв. Девушки могут сесть за руль только в сопровождении инструктора.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Полная экипировка для защиты от грязи и воды
- Обучение и тест-драйв перед началом маршрута
- Аренда нового квадроцикла
- Сопровождение инструктора на протяжении всего маршрута
- Посещение всех достопримечательностей на маршруте
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: с. Монастырь, ул. Партизанская, д. 15Завершение: Сочи, Адлерский район, с. Монастырь, ул. Партизанская, д. 15
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
- Важная информация
- Данный маршрут полностью безопасен
- Для участия допускаются даже дети от 5 лет. Подготовка не требуется
- Проведём подробный инструктаж по технике безопасности и обучающий маршрут тест-драйв. Девушки могут сесть за руль только в сопровождении инструктора
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алиса
7 июля 2023
Отличный интересный маршрут, красивые карьеры, где можно поплавать. Сам маршрут достаточно длинный, точно стоит своих денег. Все понравилось!
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