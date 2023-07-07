Что вас ожидает:

Царский каньон— одно из самых живописных мест Сочинского национального парка. Отвесные белые скалы и кристально прозрачная вода изумрудно-бирюзового цвета — это точно стоит увидеть своими глазами. Дорога в каньон очень живописная!

По горной каменистой дороге мы попадем на смотровую площадку, с которой открывается открыточный вид панорамы Кавказских гор. Сделаем фото на память, сидя на квадроциклах, и насладимся видами. Затем дорога заведет нас в тропический лес, где мы попадаем в настоящую сказку. Извилистые столетние деревья, поросшие мхом и растениями, таинственный полумрак даже в самую солнечную погоду, каменные породы причудливых форм — все это впечатляет не меньше, чем препятствия на пути квадроциклов.

Спуск в Царский каньон точно не оставит равнодушными любителей экстремальной езды — на маршруте нас ждет живописный серпантин с крутыми поворотами в самой глубине тропического леса, затяжной спуск с промоинами и колеями к старой дороге заброшенной двадцать лет назад с панорамным видом на ущелье Ахцу.

Маршрут

От точки старта до финиша катание на квадроцикле займет 3,5 часа, в общей сложности мы проедем 30 км. по пересеченной местности. Этот маршрут среднего уровня сложности, подходит для тех, кто уже сидел за рулем квадроцикла и готов преодолевать препятствия.

Важная информация:

Данный маршрут полностью безопасен, для участия допускаются даже дети от 5 лет. Подготовка не требуется, проведём подробный инструктаж по технике безопасности и обучающий маршрут тест-драйв. Девушки могут сесть за руль только в сопровождении инструктора.