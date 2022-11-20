Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Как проходит тур:
На базе, перед поездкой, вам проведет инструктаж наш инструктор. Он же будет сопровождать вас по маршруту.
На квадроцикле можно ехать вдвоем или по одному или с инструктором.
Возможно участие детей старше 6 лет с инструктором за рулем (для детей любой маршрут со скидкой 50%)
Предлагаем вам 6 разных маршрутов.
Организационные детали:
Можно выбрать один из маршрутов. Маршруты отличаются продолжительностью и локациями.
Стоимость указана за один 2-х местный квадроцикл.
Время выезда: три раза в день.
ежедневно, 2 раза в день
Ответы на вопросы
Что входит
Страховка
Инструктаж
Экипировка
Что не входит
Трансфер (500 рублей)
Сбор на водопаде (300 рублей с человека),при бронировании 3-х часового маршрута
Где начинаем и завершаем?
Начало: центральные остановки Адлера, Ж. Д вокзал, отели
Завершение: трансфер привезет вас к месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, 2 раза в день
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
После бронирования с вами свяжется диспетчер
Согласует место встречи
Время отправления и даст информацию по номеру трансфера
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.