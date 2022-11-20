На квадроциклах по горам Сочи

Тур для тех, кто хочет приключений, адреналина

На квадроциклах по горам Сочи
На квадроциклах по горам Сочи
На квадроциклах по горам Сочи
На квадроциклах по горам Сочи
На квадроциклах по горам Сочи
На квадроциклах по горам Сочи
Ближайшие даты:
19
ноя
20
ноя
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ноя
22
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ноя
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Что вас ожидает 🤩

  • Реки
  • Водопады
  • Каньоны
  • Ущелье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Как проходит тур:

  • На базе, перед поездкой, вам проведет инструктаж наш инструктор. Он же будет сопровождать вас по маршруту.
  • На квадроцикле можно ехать вдвоем или по одному или с инструктором.
Возможно участие детей старше 6 лет с инструктором за рулем (для детей любой маршрут со скидкой 50%)
Предлагаем вам 6 разных маршрутов.

Организационные детали:

  • Можно выбрать один из маршрутов. Маршруты отличаются продолжительностью и локациями.
  • Стоимость указана за один 2-х местный квадроцикл.
  • Время выезда: три раза в день.

ежедневно, 2 раза в день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Страховка
  • Инструктаж
  • Экипировка
Что не входит
  • Трансфер (500 рублей)
  • Сбор на водопаде (300 рублей с человека),при бронировании 3-х часового маршрута
Где начинаем и завершаем?
Начало: центральные остановки Адлера, Ж. Д вокзал, отели
Завершение: трансфер привезет вас к месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, 2 раза в день
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • После бронирования с вами свяжется диспетчер
  • Согласует место встречи
  • Время отправления и даст информацию по номеру трансфера
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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