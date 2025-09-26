Это мокрое, грязное и экстремальное путешествие по Сочинскому национальному парку к одной из самых красочных достопримечательностей — каньону реки Псахо. Вас ждут ландшафты, которые не изменились со времён мезозоя, «бешеная» река Мзмыта и следы древнего океана Тетис. А также мощное адреналиновое удовольствие от поездки на квадроциклах.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Квадроциклы CFMOTO X5 EFI и 15-минутный инструктаж по управлению и технике безопасности перед стартом.

Река Мзымта — самая полноводная и длинная река России из впадающих непосредственно в Чёрное море. Название реки переводится как «бешеная» — убедимся, заслужено ли.

Каньон в долине реки Псахо — удивительной красоты место, которое сейчас выглядит так же, как и в доисторические времена. Каньон образовался около 70 млн лет назад в результате мощного землетрясения. Его скалы когда-то были дном океана Тетис.

Серпантин вдоль Сочинского национального парка, обрамлённый густым колхидским лесом.

Дистанция — около 30 км. Остановки — на реке Мзымта (10 мин), под мостом Скайпарк (10 мин), в Мокром каньоне Псахо (30 мин).

На маршруте вы узнаете:

какая экологическая катастрофа произошла с сочинским лесом в 2014 году

почему на реке Псахо есть Мокрый каньон и Сухой

какие растения, которые относятся к самым древним на Земле, встречаются в каньоне

А также получите максимум удовольствия от экстремальной езды по бездорожью среди природной красоты.

Организационные детали

Едем на двухместных квадроциклах CFMOTO X5 EFI 2024 года

В одиночку на квадроцикле могут ехать только совершеннолетние мужчины. Женщины и дети с 14 лет едут в сопровождении инструктора, сидящего вторым номером на квадроцикле за вами

Пассажиром может быть ребёнок с 5 лет

Возможно проведение прогулки для большего числа участников (до 20) — детали в переписке

Вас буду сопровождать я или другой инструктор из нашей команды

Дополнительные расходы