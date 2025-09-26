Поймать волну адреналина на дне древнего океана Тетис и серпантине Сочинского нацпарка
Это мокрое, грязное и экстремальное путешествие по Сочинскому национальному парку к одной из самых красочных достопримечательностей — каньону реки Псахо.
Вас ждут ландшафты, которые не изменились со времён мезозоя, «бешеная» река Мзмыта и следы древнего океана Тетис. А также мощное адреналиновое удовольствие от поездки на квадроциклах.
Описание экскурсии
Квадроциклы CFMOTO X5 EFI и 15-минутный инструктаж по управлению и технике безопасности перед стартом.
Река Мзымта — самая полноводная и длинная река России из впадающих непосредственно в Чёрное море. Название реки переводится как «бешеная» — убедимся, заслужено ли.
Каньон в долине реки Псахо — удивительной красоты место, которое сейчас выглядит так же, как и в доисторические времена. Каньон образовался около 70 млн лет назад в результате мощного землетрясения. Его скалы когда-то были дном океана Тетис.
Серпантин вдоль Сочинского национального парка, обрамлённый густым колхидским лесом.
Дистанция — около 30 км. Остановки — на реке Мзымта (10 мин), под мостом Скайпарк (10 мин), в Мокром каньоне Псахо (30 мин).
На маршруте вы узнаете:
какая экологическая катастрофа произошла с сочинским лесом в 2014 году
почему на реке Псахо есть Мокрый каньон и Сухой
какие растения, которые относятся к самым древним на Земле, встречаются в каньоне
А также получите максимум удовольствия от экстремальной езды по бездорожью среди природной красоты.
Организационные детали
Едем на двухместных квадроциклах CFMOTO X5 EFI 2024 года
В одиночку на квадроцикле могут ехать только совершеннолетние мужчины. Женщины и дети с 14 лет едут в сопровождении инструктора, сидящего вторым номером на квадроцикле за вами
Пассажиром может быть ребёнок с 5 лет
Возможно проведение прогулки для большего числа участников (до 20) — детали в переписке
Вас буду сопровождать я или другой инструктор из нашей команды
Дополнительные расходы
Билет в нацпарк — 250 ₽ за чел.
Перекус в кафе на территории нацпарка (по желанию)
Возможен трансфер из Адлера — 1000 ₽ туда-обратно
Евгений — ваша команда гидов в Сочи
Проводим экстремальные экскурсии на квадроциклах с 2018 года. Мы подобрали оптимальные маршруты, на которых соблюдается 100% безопасности — при этом экстрим присутствует также на 100%!
А
Алексей
26 сен 2025
Ожидания совпали с реальностью на 100%, полноценный маршрут, ухоженные квадрики. Никуда не спешили, вкусно поели в национальном парке, там же погуляли, сопровождающий спокойно подождал и покатили дальше. Главное без запаха алкоголя, потому что могут остановить гайцы и ответственность за ваши права будет на вас.
Валентина
14 авг 2025
Были с подругой, очень сильно понравилось. Инструктора веселые, все объяснили. Маршрут интересный с прекрасными видами. Отдельное место в сердечке оставим каньону Псахо который был частью маршрута. Жаль не поездили по большому количеству грязи и воды, но это не делает это мини-приключение хуже (p.s маршрут супер безопасный)