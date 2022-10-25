В уютный поселок Солохаул стоит отправиться за чаем, собранным на местных плантациях, за захватывающими полетами на зип-лайне, за купанием в источнике Св. Пантелеймона. Но главное — за фантастическими видами, которые будут открываться перед вами на извилистом серпантине! А комфортные мотоциклы и наши опытные водители сделают приключение приятным и безопасным.

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Описание

Что вас ожидает

Мотопробег по горному серпантину!

Маршрут до Солохаула — один из самых щедрых на виды и впечатления. Мы прокатимся вдоль побережья, любуясь морем, и начнем подниматься в горы по серпантину сквозь субтропические джунгли. Не волнуйтесь, поездку не омрачат пробки — мы в них не стоим. А комфортные мотоциклы Honda Gold Wing, оборудованные удобными креслами и динамиками, позволят в полной мере насладиться путешествием.

Отдых на природе: чаепитие, источник и зип-лайн

По дороге мы сделаем несколько остановок на смотровых с горными панорамами, а в конечной точке, селении Солохаул, посетим чайные плантации и обязательно отведаем самый северный в мире чай с ароматными блинами. Также остановимся у источника Св. Пантелеймона, чтобы искупаться и зарядиться целебной силой этого места. И при желании заедем в монастырь Крестовая Пустынь.

Дополнительно в Солохауле вы сможете пролететь над горной долиной на zip-line или подняться в небо на воздушном шаре.

Организационные детали

Как проходит поездка

Протяженность пути в общей сложности ~170км, длительность путешествия со всеми остановками примерно 5-6 часов. Тайминг будет подстроен под вас — никто не будет вас торопить!

Вы едете пассажиром — за рулем опытный гид-водитель из нашей команды

Место сбора у ворот вашего отеля в Сириусе или Адлере (мы приедем за вами сами). Из Сочи сюда легко добраться на общественном транспорте или такси.

Вся необходимая экипировка выдается

Дополнительные расходы

Вход в парк — 500 руб. (в стоимость входит чаепитие в чайном домике)

Полет на zip-line или воздушном шаре (по желанию) — 2000 руб.

Обратите внимание