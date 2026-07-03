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Мотопутешествие с водителем в горный Солох-Аул

Подняться по серпантину в горы Сочи, устроить чаепитие на природе и искупаться в источнике
В уютный поселок Солох-Аул стоит отправиться за чаем, собранным на местных плантациях, за захватывающими полетами на зип-лайне, за купанием в источнике Св. Пантелеймона.

Но главное — за фантастическими видами, которые будут открываться перед вами на извилистом серпантине! А комфортные мотоциклы и наши опытные водители сделают приключение приятным и безопасным.
5
18 отзывов
Мотопутешествие с водителем в горный Солох-Аул
Мотопутешествие с водителем в горный Солох-Аул
Мотопутешествие с водителем в горный Солох-Аул

Описание экскурсии

Мотопробег по горному серпантину!

Маршрут до Солох-Аула — один из самых щедрых на виды и впечатления. Мы прокатимся вдоль побережья, любуясь морем, и начнем подниматься в горы по серпантину сквозь субтропические джунгли. Не волнуйтесь, поездку не омрачат пробки — мы в них не стоим. А комфортные мотоциклы Honda Gold Wing, оборудованные удобными креслами и динамиками, позволят в полной мере насладиться путешествием.

Отдых на природе: чаепитие, источник и зип-лайн

По дороге мы сделаем несколько остановок на смотровых с горными панорамами, а в конечной точке, селении Солох-Аул, посетим чайные плантации и обязательно отведаем самый северный в мире чай с ароматными блинами. Также остановимся у источника Св. Пантелеймона, чтобы искупаться и зарядиться целебной силой этого места или заедем в монастырь Крестовая Пустынь.

Дополнительно в Солохауле вы сможете пролететь над горной долиной на zip-line или подняться в небо на воздушном шаре.

Организационные детали

Как проходит поездка

  • Протяженность пути в общей сложности ~170 км, длительность путешествия со всеми остановками примерно 4.5-5 часов. Тайминг будет подстроен под вас — никто не будет вас торопить!
  • Вы едете пассажиром — за рулем опытный гид-водитель из нашей команды
  • Место сбора — у вашего отеля в Сириусе, Адлере и Сочи (мы приедем за вами сами)
  • Вся необходимая экипировка выдается
  • Продолжительность указана примерная (+/- 30 минут), зависит от ситуации на дороге

Дополнительные расходы

  • Вход в парк — 800 ₽ (в стоимость входит чаепитие в чайном домике)
  • Полет на zip-line или воздушном шаре (по желанию) от 2000 ₽

Обратите внимание

  • С собой стоит взять: наличные деньги, купальные принадлежности, куртку, воду, солнцезащитные очки
  • Мотопрогулка возможна для пассажиров от 10 лет и весом не более 100 кг

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Старт из Адлера/Сириуса/Сочи10 800 ₽
Старт из Красной поляны20 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 183 туристов
Мы команда профессиональных проводников-водителей. Не первый год мы развиваем новое туристическое направление — пассажирский мототуризм, чтобы показать людям красоты южного региона с седла двухколёсного мотоцикла. 100% наших пассажиров получили новый опыт и положительные эмоции, ведь с седла байка привычный окружающий мир выглядит иначе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
2
1
Наталья
Очень понравилась данная экскурсия. Буду стараться при каждой поездке в Сочи брать экскурсию у этого организатора. Мы побывали на чайных плантациях, покатались по горам. Посетили очень красивый святой источник. Не очень умею писать отзывы, но экскурсию советую. Спасибо за отдых 🫶
Очень понравилась данная экскурсия. Буду стараться при каждой поездке в Сочи брать экскурсию у этого организатора.
Очень понравилась данная экскурсия. Буду стараться при каждой поездке в Сочи брать экскурсию у этого организатора.
Очень понравилась данная экскурсия. Буду стараться при каждой поездке в Сочи брать экскурсию у этого организатора.
Очень понравилась данная экскурсия. Буду стараться при каждой поездке в Сочи брать экскурсию у этого организатора.
Очень понравилась данная экскурсия. Буду стараться при каждой поездке в Сочи брать экскурсию у этого организатора.
Очень понравилась данная экскурсия. Буду стараться при каждой поездке в Сочи брать экскурсию у этого организатора.
Очень понравилась данная экскурсия. Буду стараться при каждой поездке в Сочи брать экскурсию у этого организатора.
Очень понравилась данная экскурсия. Буду стараться при каждой поездке в Сочи брать экскурсию у этого организатора.+2
Очень понравилась данная экскурсия. Буду стараться при каждой поездке в Сочи брать экскурсию у этого организатора.
Очень понравилась данная экскурсия. Буду стараться при каждой поездке в Сочи брать экскурсию у этого организатора.
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С
Спасибо огромное Андрею и Дмитрию за мотопутешествие,мир из седла мотоцикла выглядит по другому!
Спасибо огромное Андрею и Дмитрию за мотопутешествие,мир из седла мотоцикла выглядит по другому!
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С
Моя благодарность Илье за лёгкую, познавательную, и интересную мотопрогулку. Удовольствие от комфорта, музыки, потрясающих видов с первой до последней минуты. Вкусный чай с уютными рассказами на вершине горы - такое запоминается! Спасибо за теплоту и радость!
Моя благодарность Илье за лёгкую, познавательную, и интересную мотопрогулку. Удовольствие от комфорта, музыки, потрясающих видов с
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A
С большим удовольствием провели время! Спасибо ребятам за поездку с ветерком! Однозначно рекомендуем!
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Лена
Если описать коротко, то это ВОСТОРГ) за рулем был Илья, прекрасно вел мотоцикл, даже человеку, который ни разу не ездил на железном коне, будет спокойно и безопасно)
Однозначно рекомендую данную экскурсию всем, море положительных эмоций и впечатлений. Своим друзьям также буду советовать сие мероприятие. Спасибо от души!
Если описать коротко, то это ВОСТОРГ) за рулем был Илья, прекрасно вел мотоцикл, даже человеку, который
Если описать коротко, то это ВОСТОРГ) за рулем был Илья, прекрасно вел мотоцикл, даже человеку, который
Вам был полезен этот отзыв?
А
Скучно было проводить день на пляжу, и захотелось чего-то приятного с полезным) набрела на сайт экскурсий и выбор пал на мотопутешествие. Очень боюсь двухколесных коней, но с водителем Станиславом это
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оказалось напрасным переживанием. Посетили красивейшие места, поели вкусных блинов, искупались в источнике и даже полетали на зиплайне, всю обратную дорогу уже хотелось, чтобы она не заканчивалась. Станислав обладает Уверенным вождением, по пути слушала интересные повествования о местностях, и получила массу приятных эмоций от общения! Спасибо (п,с. - еще Стас делает офигенные фоточки, даже просить не надо 😋)

Скучно было проводить день на пляжу, и захотелось чего-то приятного с полезным) набрела на сайт экскурсий
Скучно было проводить день на пляжу, и захотелось чего-то приятного с полезным) набрела на сайт экскурсий
Скучно было проводить день на пляжу, и захотелось чего-то приятного с полезным) набрела на сайт экскурсий
Скучно было проводить день на пляжу, и захотелось чего-то приятного с полезным) набрела на сайт экскурсий
Скучно было проводить день на пляжу, и захотелось чего-то приятного с полезным) набрела на сайт экскурсий
Скучно было проводить день на пляжу, и захотелось чего-то приятного с полезным) набрела на сайт экскурсий
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