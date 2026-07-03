Маршрут до Солох-Аула — один из самых щедрых на виды и впечатления. Мы прокатимся вдоль побережья, любуясь морем, и начнем подниматься в горы по серпантину сквозь субтропические джунгли. Не волнуйтесь, поездку не омрачат пробки — мы в них не стоим. А комфортные мотоциклы Honda Gold Wing, оборудованные удобными креслами и динамиками, позволят в полной мере насладиться путешествием.
Отдых на природе: чаепитие, источник и зип-лайн
По дороге мы сделаем несколько остановок на смотровых с горными панорамами, а в конечной точке, селении Солох-Аул, посетим чайные плантации и обязательно отведаем самый северный в мире чай с ароматными блинами. Также остановимся у источника Св. Пантелеймона, чтобы искупаться и зарядиться целебной силой этого места или заедем в монастырь Крестовая Пустынь.
Дополнительно в Солохауле вы сможете пролететь над горной долиной на zip-line или подняться в небо на воздушном шаре.
Организационные детали
Как проходит поездка
Протяженность пути в общей сложности ~170 км, длительность путешествия со всеми остановками примерно 4.5-5 часов. Тайминг будет подстроен под вас — никто не будет вас торопить!
Вы едете пассажиром — за рулем опытный гид-водитель из нашей команды
Место сбора — у вашего отеля в Сириусе, Адлере и Сочи (мы приедем за вами сами)
Вся необходимая экипировка выдается
Продолжительность указана примерная (+/- 30 минут), зависит от ситуации на дороге
Дополнительные расходы
Вход в парк — 800 ₽ (в стоимость входит чаепитие в чайном домике)
Полет на zip-line или воздушном шаре (по желанию) от 2000 ₽
Обратите внимание
С собой стоит взять: наличные деньги, купальные принадлежности, куртку, воду, солнцезащитные очки
Мотопрогулка возможна для пассажиров от 10 лет и весом не более 100 кг
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Старт из Адлера/Сириуса/Сочи
10 800 ₽
Старт из Красной поляны
20 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 183 туристов
Мы команда профессиональных проводников-водителей. Не первый год мы развиваем новое туристическое направление — пассажирский мототуризм, чтобы показать людям красоты южного региона с седла двухколёсного мотоцикла.
100% наших пассажиров получили новый опыт и положительные эмоции, ведь с седла байка привычный окружающий мир выглядит иначе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
–
3
–
2
–
1
–
Наталья
Очень понравилась данная экскурсия. Буду стараться при каждой поездке в Сочи брать экскурсию у этого организатора. Мы побывали на чайных плантациях, покатались по горам. Посетили очень красивый святой источник. Не очень умею писать отзывы, но экскурсию советую. Спасибо за отдых 🫶
+2
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С
Сергей
Спасибо огромное Андрею и Дмитрию за мотопутешествие,мир из седла мотоцикла выглядит по другому!
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С
Светлана
Моя благодарность Илье за лёгкую, познавательную, и интересную мотопрогулку. Удовольствие от комфорта, музыки, потрясающих видов с первой до последней минуты. Вкусный чай с уютными рассказами на вершине горы - такое запоминается! Спасибо за теплоту и радость!
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A
Anastasia
С большим удовольствием провели время! Спасибо ребятам за поездку с ветерком! Однозначно рекомендуем!
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Лена
Если описать коротко, то это ВОСТОРГ) за рулем был Илья, прекрасно вел мотоцикл, даже человеку, который ни разу не ездил на железном коне, будет спокойно и безопасно) Однозначно рекомендую данную экскурсию всем, море положительных эмоций и впечатлений. Своим друзьям также буду советовать сие мероприятие. Спасибо от души!
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А
Анастасия
Скучно было проводить день на пляжу, и захотелось чего-то приятного с полезным) набрела на сайт экскурсий и выбор пал на мотопутешествие. Очень боюсь двухколесных коней, но с водителем Станиславом это читать дальшеуменьшить
оказалось напрасным переживанием. Посетили красивейшие места, поели вкусных блинов, искупались в источнике и даже полетали на зиплайне, всю обратную дорогу уже хотелось, чтобы она не заканчивалась. Станислав обладает Уверенным вождением, по пути слушала интересные повествования о местностях, и получила массу приятных эмоций от общения! Спасибо (п,с. - еще Стас делает офигенные фоточки, даже просить не надо 😋)
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