В уютный поселок Солох-Аул стоит отправиться за чаем, собранным на местных плантациях, за захватывающими полетами на зип-лайне, за купанием в источнике Св. Пантелеймона. Но главное — за фантастическими видами, которые будут открываться перед вами на извилистом серпантине! А комфортные мотоциклы и наши опытные водители сделают приключение приятным и безопасным.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мотопробег по горному серпантину!

Маршрут до Солох-Аула — один из самых щедрых на виды и впечатления. Мы прокатимся вдоль побережья, любуясь морем, и начнем подниматься в горы по серпантину сквозь субтропические джунгли. Не волнуйтесь, поездку не омрачат пробки — мы в них не стоим. А комфортные мотоциклы Honda Gold Wing, оборудованные удобными креслами и динамиками, позволят в полной мере насладиться путешествием.

Отдых на природе: чаепитие, источник и зип-лайн

По дороге мы сделаем несколько остановок на смотровых с горными панорамами, а в конечной точке, селении Солох-Аул, посетим чайные плантации и обязательно отведаем самый северный в мире чай с ароматными блинами. Также остановимся у источника Св. Пантелеймона, чтобы искупаться и зарядиться целебной силой этого места или заедем в монастырь Крестовая Пустынь.

Дополнительно в Солохауле вы сможете пролететь над горной долиной на zip-line или подняться в небо на воздушном шаре.

Организационные детали

Как проходит поездка

Протяженность пути в общей сложности ~170 км, длительность путешествия со всеми остановками примерно 4.5-5 часов. Тайминг будет подстроен под вас — никто не будет вас торопить!

Вы едете пассажиром — за рулем опытный гид-водитель из нашей команды

Место сбора — у вашего отеля в Сириусе, Адлере и Сочи (мы приедем за вами сами)

Вся необходимая экипировка выдается

Продолжительность указана примерная (+/- 30 минут), зависит от ситуации на дороге

Дополнительные расходы

Вход в парк — 800 ₽ (в стоимость входит чаепитие в чайном домике)

Полет на zip-line или воздушном шаре (по желанию) от 2000 ₽

Обратите внимание