Игра в Мафию в Сочи: индивидуальная экскурсия для любителей настольных игр
Ищешь как бы отдохнуть в Сочи? Где бы познакомится и обрести новых друзей? Приходи на игры в мафию в клуб "Инкогнито". Научим играть за 5 минут любого! Нетворкинг в дружеской обстановке. Яркие эмоции гарантированы. С нами остаются навсегда!
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы — игровой клуб «Инкогнито»
Играем в центре Сочи и Адлера в Мафию и настольные игры.
У нас вы приятно и весело проведете вечер, ведь мафия — это отличный способ найти себе друзей или познакомиться с противоположным полом.
- в начале игры ведущий детально объясняет правила и задачи каждой ролевой карты, дает советы (это занимает не более 10 минут);
- профессиональный ведущий создаст легкую игровую атмосферу и поможет всем гостям чувствовать себя комфортно;
- оптимальное количество игроков: от 8 до 15 человек;
- за игровой стол принимается не больше 16 человек;
Вторник, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 20-00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Адрес места проведения уточняйте по телефону
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 20-00Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Важно предварительно забронировать себе место у Администратора: 89675551592
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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