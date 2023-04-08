Участие в игре с детективным сюжетом "Мафия" от клуба "Инкогнито"

Игра в Мафию в Сочи: индивидуальная экскурсия для любителей настольных игр

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Ищешь как бы отдохнуть в Сочи? Где бы познакомится и обрести новых друзей? Приходи на игры в мафию в клуб "Инкогнито". Научим играть за 5 минут любого! Нетворкинг в дружеской обстановке. Яркие эмоции гарантированы. С нами остаются навсегда!
Участие в игре с детективным сюжетом "Мафия" от клуба "Инкогнито"
Участие в игре с детективным сюжетом "Мафия" от клуба "Инкогнито"
Участие в игре с детективным сюжетом "Мафия" от клуба "Инкогнито"
Участие в игре с детективным сюжетом "Мафия" от клуба "Инкогнито"
Участие в игре с детективным сюжетом "Мафия" от клуба "Инкогнито"
Участие в игре с детективным сюжетом "Мафия" от клуба "Инкогнито"
Участие в игре с детективным сюжетом "Мафия" от клуба "Инкогнито"
Ближайшие даты:
7
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апр
21
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28
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Описание

Мы — игровой клуб «Инкогнито»

‌Играем в центре Сочи и Адлера в Мафию и настольные игры.
‌У нас вы приятно и весело проведете вечер, ведь мафия — это отличный способ найти себе друзей или познакомиться с противоположным полом.
  • в начале игры ведущий детально объясняет правила и задачи каждой ролевой карты, дает советы (это занимает не более 10 минут);
  • профессиональный ведущий создаст легкую игровую атмосферу и поможет всем гостям чувствовать себя комфортно;
  • оптимальное количество игроков: от 8 до 15 человек;
  • за игровой стол принимается не больше 16 человек;

Вторник, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 20-00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Адрес места проведения уточняйте по телефону
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 20-00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Важно предварительно забронировать себе место у Администратора: 89675551592
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Квест-комнаты для детей

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