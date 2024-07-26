Отдыхать так отдыхать! Проведите время ярко на нашей круизной яхте: с танцами под музыку, едой и спиртным (по желанию) и прекрасными видами вокруг.
Вы сможете искупаться, позагарать, устроить фотосессию и просто пообщаться с друзьями в нестандартной обстановке. На борту есть всё необходимое для комфорта. А если захотите — мы подгоним к яхте гидроцикл и будет ещё веселее!
Вы сможете искупаться, позагарать, устроить фотосессию и просто пообщаться с друзьями в нестандартной обстановке. На борту есть всё необходимое для комфорта. А если захотите — мы подгоним к яхте гидроцикл и будет ещё веселее!
Описание экскурсии
🚤 Морская прогулка с вечеринкой проходит на яхте премиум-класса, где есть пледы, мягкие кресла и диваны, спальные места в каюте, туалет, снасти, вся необходимая посуда, музыкальная система. Длина яхты — 12 м, вместимость — 11 человек.
💃 Как провести время — зависит от вас. Танцевать под музыку, рыбачить, купаться в чистой воде вдали от берегов, фотографироваться — вариантов много! А ещё мы можем за дополнительную плату подогнать к яхте гидроцикл, чтобы вы по очереди на нём катались.
🍾 Вы можете взять с собой свои закуски и напитки, в т. ч. алкоголь (кроме красного вина).
Организационные детали
- Во время прогулки вас буду сопровождать я или другой гид-капитан из нашей команды
- Дополнительно оплачивается аренда гидроцикла — 16000 руб. /час
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 901 туриста
Приветствую всех любителей моря! Наша компания специализируется на организации незабываемых морских прогулок с 2015 года. Мы гордимся тем, что предлагаем самый большой выбор лучших яхт и катеров, чтобы удовлетворить потребности
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Всё отлично, очень понравилось, ездили около 9 часов вечера, невероятно красиво выглядит город, получились классные фотографии, определённо советую ☺️
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии на «Отдохнём? Вечеринка на яхте премиум-класса»
Индивидуальная
до 8 чел.
Морская прогулка на круизной яхте - в индивидуальном формате
Сходите на индивидуальную прогулку на круизной яхте - приватный формат, купание и комфорт
Начало: Сириус (Адлер). Так же есть яхта в морпорту Сочи
Приватная яхта с похожим сценарием: музыка, купание и уют для небольшой компании
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от 15 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Премиальная прогулка на яхте в Сочи
Посетите премиальную прогулку на яхте - удобный борт и фотогеничные виды
Премиум‑формат, ориентирован на комфорт и эффектные снимки
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от 60 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Морская прогулка в Сочи на итальянской яхте
Отправьтесь на прогулку на стильной итальянской яхте - атмосфера и релакс на воде
Начало: На улице Несебрской
Атмосферный борт и приватный формат для вечерних развлечений
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от 15 000 ₽ за всё до 9 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Морская прогулка на двухпалубной яхте
Посетите двухпалубную прогулку - больше пространства для танцев и компании
Начало: В Морском порту
Двухпалубный формат предоставляет больше места для вечеринки и фото
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
3200 ₽ за человека
-40%
до 30 июня
от 25 800 ₽ за экскурсию