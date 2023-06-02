Отдохнём? Вечеринка на яхте премиум-класса

Музыка, танцы, ваши любимые закуски и напитки - на борту посреди моря + аренда гидроцикла

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Отдыхать так отдыхать! Проведите время ярко на нашей круизной яхте: с танцами под музыку, едой и спиртным (по желанию) и прекрасными видами вокруг.

Вы сможете искупаться, позагарать, устроить фотосессию и просто пообщаться с друзьями в нестандартной обстановке. На борту есть всё необходимое для комфорта. А если захотите — мы подгоним к яхте гидроцикл и будет ещё веселее!
Отдохнём? Вечеринка на яхте премиум-класса
Отдохнём? Вечеринка на яхте премиум-класса
Отдохнём? Вечеринка на яхте премиум-класса
Отдохнём? Вечеринка на яхте премиум-класса
Отдохнём? Вечеринка на яхте премиум-класса
Отдохнём? Вечеринка на яхте премиум-класса
Отдохнём? Вечеринка на яхте премиум-класса
Отдохнём? Вечеринка на яхте премиум-класса
Отдохнём? Вечеринка на яхте премиум-класса
Отдохнём? Вечеринка на яхте премиум-класса
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🚤 Морская прогулка с вечеринкой проходит на яхте премиум-класса, где есть пледы, мягкие кресла и диваны, спальные места в каюте, туалет, снасти, вся необходимая посуда, музыкальная система. Длина яхты — 12 м, вместимость — 11 человек.

💃 Как провести время — зависит от вас. Танцевать под музыку, рыбачить, купаться в чистой воде вдали от берегов, фотографироваться — вариантов много! А ещё мы можем за дополнительную плату подогнать к яхте гидроцикл, чтобы вы по очереди на нём катались.

🍾 Вы можете взять с собой свои закуски и напитки, в т. ч. алкоголь (кроме красного вина).

Организационные детали

  • Во время прогулки вас буду сопровождать я или другой гид-капитан из нашей команды
  • Дополнительно оплачивается аренда гидроцикла — 16000 руб. /час

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в порту Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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