Отдыхать так отдыхать! Проведите время ярко на нашей круизной яхте: с танцами под музыку, едой и спиртным (по желанию) и прекрасными видами вокруг. Вы сможете искупаться, позагарать, устроить фотосессию и просто пообщаться с друзьями в нестандартной обстановке. На борту есть всё необходимое для комфорта. А если захотите — мы подгоним к яхте гидроцикл и будет ещё веселее!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-11 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

🚤 Морская прогулка с вечеринкой проходит на яхте премиум-класса, где есть пледы, мягкие кресла и диваны, спальные места в каюте, туалет, снасти, вся необходимая посуда, музыкальная система. Длина яхты — 12 м, вместимость — 11 человек.

💃 Как провести время — зависит от вас. Танцевать под музыку, рыбачить, купаться в чистой воде вдали от берегов, фотографироваться — вариантов много! А ещё мы можем за дополнительную плату подогнать к яхте гидроцикл, чтобы вы по очереди на нём катались.

🍾 Вы можете взять с собой свои закуски и напитки, в т. ч. алкоголь (кроме красного вина).

Организационные детали