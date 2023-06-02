Музыка, танцы, ваши любимые закуски и напитки - на борту посреди моря + аренда гидроцикла
Отдыхать так отдыхать! Проведите время ярко на нашей круизной яхте: с танцами под музыку, едой и спиртным (по желанию) и прекрасными видами вокруг.
Вы сможете искупаться, позагарать, устроить фотосессию и просто пообщаться с друзьями в нестандартной обстановке. На борту есть всё необходимое для комфорта. А если захотите — мы подгоним к яхте гидроцикл и будет ещё веселее!
Вы сможете искупаться, позагарать, устроить фотосессию и просто пообщаться с друзьями в нестандартной обстановке. На борту есть всё необходимое для комфорта. А если захотите — мы подгоним к яхте гидроцикл и будет ещё веселее!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
🚤 Морская прогулка с вечеринкой проходит на яхте премиум-класса, где есть пледы, мягкие кресла и диваны, спальные места в каюте, туалет, снасти, вся необходимая посуда, музыкальная система. Длина яхты — 12 м, вместимость — 11 человек.
💃 Как провести время — зависит от вас. Танцевать под музыку, рыбачить, купаться в чистой воде вдали от берегов, фотографироваться — вариантов много! А ещё мы можем за дополнительную плату подогнать к яхте гидроцикл, чтобы вы по очереди на нём катались.
🍾 Вы можете взять с собой свои закуски и напитки, в т. ч. алкоголь (кроме красного вина).
Организационные детали
- Во время прогулки вас буду сопровождать я или другой гид-капитан из нашей команды
- Дополнительно оплачивается аренда гидроцикла — 16000 руб. /час
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в порту Сочи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 62 туристов
Здравствуйте! Мы занимаемся прогулками по морю больше 8 лет: у нас самый большой выбор яхт на любой бюджет. А опытные капитаны гарантируют вам приятный и безопасный отдых.
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