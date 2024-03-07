Экскурсия просто невероятная! Были с подругой. Екатерина забрала нас у нашего отеля. После 5 мин общения, ещё в машине, создалась очень приятная атмосфера и было ощущение, что мы просто едем в гости!

Вино - это просто что-то фантастическое. Такую дегустация вам не устроят ни на одном винзаводе. Улитки, приготовленные самой Екатериной, отлично шли на закуску к вину!

Рисовала я последний раз, наверное, в школе. И не думала, что от этого процесса тоже получаешь огромное удовольствие.

В общем, однозначно рекомендую эту экскурсию любителям вина (и не только: чача и коньяк тоже великолепны!)

Спасибо огромное за впечатления от этого дня!