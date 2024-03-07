Исследуйте мир виноделия в Сочи, насладитесь дегустацией и создайте свой уникальный напиток
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по виноградникам Сочи, где вы не только узнаете секреты производства натуральных вин, но и сами попробуете создать алкогольный напиток.
Вас ждет посещение живописной плантации, где вы сможете полюбоваться садами лимонов, мандаринов и фейхоа.
Вы научитесь различать настоящее вино от подделок, продегустируете до 10 сортов домашнего вина и отведаете уникальные местные продукты: сыры, копченую рыбу, домашние соленья и каштановый мёд.
Мастер-классы по приготовлению напитков, созданию картины вином и свечи с алкогольным ароматом раскроют ваше творчество.
Все это в сопровождении профессионального винодела и в комфорте трансфера на автомобиле премиум-класса
Вас ждет посещение живописной плантации, где вы сможете полюбоваться садами лимонов, мандаринов и фейхоа.
Вы научитесь различать настоящее вино от подделок, продегустируете до 10 сортов домашнего вина и отведаете уникальные местные продукты: сыры, копченую рыбу, домашние соленья и каштановый мёд.
Мастер-классы по приготовлению напитков, созданию картины вином и свечи с алкогольным ароматом раскроют ваше творчество.
Все это в сопровождении профессионального винодела и в комфорте трансфера на автомобиле премиум-класса
Ближайшие даты:
20
мар
мар
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мар
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 510 ₽
|Дети 7-16 лет
|1 970 ₽
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Вы разберётесь, как отличить натуральное вино от порошкового и продегустируете до 10 сортов домашнего вина, сделанного из одной виноградной лозы
- Приготовите напиток на свой вкус: зимой — согревающий глинтвейн, летом — освежающую сангрию
- Полакомитесь сочинскими улитками, приготовленными в разных соусах, и другими местными блюдами — сырами из козьего и коровьего молока, копчёной рыбой, домашними соленьями, краснополянским каштановым мёдом
- Посадите живую улитку на себя, чтобы оздоровиться и омолодиться благодаря муцину, который она выделяет
- Напишете картину вином и создадите стильную свечу с алкогольным ароматом
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер в обе стороны, мастер-классы и дегустации
- Минимальное время, проведённое в винограднике, — 3 часа. Но мы можем остаться и дольше без доплат.
- Поездка проходит на автомобиле Toyota Camry, Peugeot 3008 или Mitsubishi Space Gear
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке.
Сколько длятся мастер-классы (их провожу я):
- Приготовление напитка — 20 минут
- Создание картины вином — 40 минут
- Создание свечи — 20 минут
ежедневно в 11:00
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля в Адлере или Сириусе
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 11:00Экскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Сочи
Провела экскурсии для 494 туристов
Экскурсии проводит Екатерина - опытный гид с чувством юмора и легкой подачей материала или Олег - коренной житель, знающий множество интересных историй и секретных мест. Стаж вождения гидов более 15 лет. Вам будет комфортно, безопасно, весело и познавательно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
7 мар 2024
Экскурсия просто невероятная! Были с подругой. Екатерина забрала нас у нашего отеля. После 5 мин общения, ещё в машине, создалась очень приятная атмосфера и было ощущение, что мы просто едем в гости!
Вино - это просто что-то фантастическое. Такую дегустация вам не устроят ни на одном винзаводе. Улитки, приготовленные самой Екатериной, отлично шли на закуску к вину!
Рисовала я последний раз, наверное, в школе. И не думала, что от этого процесса тоже получаешь огромное удовольствие.
В общем, однозначно рекомендую эту экскурсию любителям вина (и не только: чача и коньяк тоже великолепны!)
Спасибо огромное за впечатления от этого дня!
Вино - это просто что-то фантастическое. Такую дегустация вам не устроят ни на одном винзаводе. Улитки, приготовленные самой Екатериной, отлично шли на закуску к вину!
Рисовала я последний раз, наверное, в школе. И не думала, что от этого процесса тоже получаешь огромное удовольствие.
В общем, однозначно рекомендую эту экскурсию любителям вина (и не только: чача и коньяк тоже великолепны!)
Спасибо огромное за впечатления от этого дня!
А
Александра
6 мар 2024
Приехали с коллегами большой группой (около 20 чел), все было отлично! Нас всех забрали от отеля и привезли туда же без проблем.
Все прошло просто замечательно и интересно, насколько знаю, понравилось всем)
И вино дегустировали, и улиток, и различные виды сыра, а потом еще рисовали вином и делили свечи!
А в дорогу нам еще всем раздали глинтвейн!
Однозначно буду рекомендовать всем, кто будет в Сочи
Все прошло просто замечательно и интересно, насколько знаю, понравилось всем)
И вино дегустировали, и улиток, и различные виды сыра, а потом еще рисовали вином и делили свечи!
А в дорогу нам еще всем раздали глинтвейн!
Однозначно буду рекомендовать всем, кто будет в Сочи
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