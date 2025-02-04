Самостоятельная квест-экскурсия «Морской вокзал - визитная карточка Сочи»

Что скрывает история Сочи до Олимпиады? Отправьтесь в увлекательное путешествие во времени, где вы узнаете, как скромное поселение превратилось в жемчужину Черноморского побережья! Наш пеший тур по Сочи раскроет вам
Описание экскурсииДругой Сочи: история, скрытые уголки и головоломки на улицах Сочи — это не только пляжи и Олимпиада. За полтора часа вы узнаете его историю, увидите старинные дачи и скрытые уголки, о которых не пишут в путеводителях. Что в программе? Прогулка по парку «Ривьера» и Морскому вокзалу. Старинный маяк, дом первого врача и секретные виллы знаменитостей. Чем отличаются Верхний и Нижний Сочи: от горных видов до набережной. Задания-головоломки: ищите подсказки в архитектуре и улицах. Кому подойдет? Тем, кто хочет увидеть другой Сочи — исторический, загадочный и полный неожиданных открытий. Важная информация: Квест-экскурсия Важно – гид не встретит вас! Это не обычная экскурсия – здесь нет экскурсовода, толпы туристов, строгого расписания или очередей. Вы сами решаете, когда начать – хоть утром, хоть вечером. Сервис работает 24/7. Ваш проводник – виртуальный гид, который в игровой форме откроет самые интересные места и тайные уголки города, превращая прогулку в настоящее путешествие. Гуляйте, изучайте, наслаждайтесь – полная свобода в ваших руках! Хотите кофе? Остановитесь в уютном кафе. Любите перекусывать на ходу? Пожалуйста! Селфи с достопримечательностями? Сколько угодно. Дождь застал врасплох? Не беда – прервитесь и продолжите завтра или даже через год, когда захотите. Берите с собой только тех, с кем вам комфортно – никаких лишних попутчиков. А главное – это не просто прогулка! Вас ждут увлекательные задания: найдите ответ на загадку, чтобы открыть следующую точку маршрута. Информация о достопримечательностях + игра = идеальный микс для незабываемого опыта. Исследуйте город в своем ритме – с нами вы свободны как никогда!
В любое время, в любой день
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Ривьера
- Музей истории города
- Ж/д вокзал Сочи
- Дача Воронова
- Собор Архангела Михаила
- Морской вокзал
- Арт-галерея «Форт»
- Сочинское казначейство, Площадь Островского
- Вилла «Вера»
Что включено
- Бессрочный доступ к материалам экскурсии
Что не входит в цену
- Билеты в музеи
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Парк «Ривьера», ул. Егорова, д. 1
Завершение: Вилла Вера
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время, в любой день
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Квест-экскурсия
- Важно - гид не встретит вас! Это не обычная экскурсия - здесь нет экскурсовода, толпы туристов, строгого расписания или очередей. Вы сами решаете, когда начать - хоть утром, хоть вечером. Сервис работает 24/7
- Ваш проводник - виртуальный гид, который в игровой форме откроет самые интересные места и тайные уголки города, превращая прогулку в настоящее путешествие. Гуляйте, изучайте, наслаждайтесь - полная свобода в ваших руках
- Хотите кофе? Остановитесь в уютном кафе. Любите перекусывать на ходу? Пожалуйста! Селфи с достопримечательностями? Сколько угодно. Дождь застал врасплох? Не беда - прервитесь и продолжите завтра или даже через год, когда захотите. Берите с собой только тех, с кем вам комфортно - никаких лишних попутчиков
- А главное - это не просто прогулка! Вас ждут увлекательные задания: найдите ответ на загадку, чтобы открыть следующую точку маршрута. Информация о достопримечательностях + игра = идеальный микс для незабываемого опыта
- Исследуйте город в своем ритме - с нами вы свободны как никогда
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Отличная экскурсия, чтобы увидеть горнолыжные курорты и прокатиться на канатныых дорогах!
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О
Отличная экскурсия, чтобы увидеть горнолыжные курорты и прокатиться на канатныых дорогах!
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С
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