Самостоятельная квест-экскурсия «Морской вокзал - визитная карточка Сочи»

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше уменьшить тайны основания города, его прежние названия и удивительную историю становления курорта. Куда сходить в Сочи, чтобы понять его истинную самобытность? Мы покажем вам уникальные растения-реликты, расскажем о малоизвестных фактах и деталях, которые создают неповторимый облик этого солнечного города.



Откройте для себя настоящий Сочи – без олимпийского глянца, но с богатейшей историей и природным очарованием! Что скрывает история Сочи до Олимпиады? Отправьтесь в увлекательное путешествие во времени, где вы узнаете, как скромное поселение превратилось в жемчужину Черноморского побережья! Наш пеший тур по Сочи раскроет вам 4.7 3 отзыва

TurestIn Ваш гид в Сочи Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 990 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.7 3 отзыва 2 часа 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Другой Сочи: история, скрытые уголки и головоломки на улицах Сочи — это не только пляжи и Олимпиада. За полтора часа вы узнаете его историю, увидите старинные дачи и скрытые уголки, о которых не пишут в путеводителях. Что в программе? Прогулка по парку «Ривьера» и Морскому вокзалу. Старинный маяк, дом первого врача и секретные виллы знаменитостей. Чем отличаются Верхний и Нижний Сочи: от горных видов до набережной. Задания-головоломки: ищите подсказки в архитектуре и улицах. Кому подойдет? Тем, кто хочет увидеть другой Сочи — исторический, загадочный и полный неожиданных открытий. Важная информация: Квест-экскурсия Важно – гид не встретит вас! Это не обычная экскурсия – здесь нет экскурсовода, толпы туристов, строгого расписания или очередей. Вы сами решаете, когда начать – хоть утром, хоть вечером. Сервис работает 24/7. Ваш проводник – виртуальный гид, который в игровой форме откроет самые интересные места и тайные уголки города, превращая прогулку в настоящее путешествие. Гуляйте, изучайте, наслаждайтесь – полная свобода в ваших руках! Хотите кофе? Остановитесь в уютном кафе. Любите перекусывать на ходу? Пожалуйста! Селфи с достопримечательностями? Сколько угодно. Дождь застал врасплох? Не беда – прервитесь и продолжите завтра или даже через год, когда захотите. Берите с собой только тех, с кем вам комфортно – никаких лишних попутчиков. А главное – это не просто прогулка! Вас ждут увлекательные задания: найдите ответ на загадку, чтобы открыть следующую точку маршрута. Информация о достопримечательностях + игра = идеальный микс для незабываемого опыта. Исследуйте город в своем ритме – с нами вы свободны как никогда!

В любое время, в любой день Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Парк Ривьера

Музей истории города

Ж/д вокзал Сочи

Дача Воронова

Собор Архангела Михаила

Морской вокзал

Арт-галерея «Форт»

Сочинское казначейство, Площадь Островского

Вилла «Вера» Что включено Бессрочный доступ к материалам экскурсии Что не входит в цену Билеты в музеи

Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Парк «Ривьера», ул. Егорова, д. 1 Завершение: Вилла Вера Когда и сколько длится? Когда: В любое время, в любой день Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Важная информация Квест-экскурсия

Важно - гид не встретит вас! Это не обычная экскурсия - здесь нет экскурсовода, толпы туристов, строгого расписания или очередей. Вы сами решаете, когда начать - хоть утром, хоть вечером. Сервис работает 24/7

Ваш проводник - виртуальный гид, который в игровой форме откроет самые интересные места и тайные уголки города, превращая прогулку в настоящее путешествие. Гуляйте, изучайте, наслаждайтесь - полная свобода в ваших руках

Хотите кофе? Остановитесь в уютном кафе. Любите перекусывать на ходу? Пожалуйста! Селфи с достопримечательностями? Сколько угодно. Дождь застал врасплох? Не беда - прервитесь и продолжите завтра или даже через год, когда захотите. Берите с собой только тех, с кем вам комфортно - никаких лишних попутчиков

А главное - это не просто прогулка! Вас ждут увлекательные задания: найдите ответ на загадку, чтобы открыть следующую точку маршрута. Информация о достопримечательностях + игра = идеальный микс для незабываемого опыта

Исследуйте город в своем ритме - с нами вы свободны как никогда Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.