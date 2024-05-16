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и я попросила скидку, договорились за 1850 в стоимость входила, экскурсия с водителем - гидом по Абхазии с посещением озера Рица (без эко сбора + 700 руб) в малой группе 6-7 человек. Утором забрали нас и еще 3х туристов и начали путешествие. Водитель, который должен был нас познакомить с этой страной был не разговорчив. Он немногословно отвечал на наши вопросы и когда мы останавливались показывал куда идти. Так что об Абхазии я не узнала ничего. Если вы хотите экскурсию то вам не этому организатору.

На границе обратно мы встретили другую группу туристов которые с восторгом рассказывали какая замечательная у них экскурсия на 15 человек по золотому кольцу с водителем и отдельно с экскурсоводом. И стоила их экскурсия 900 руб (плюс эко сбор 700 руб.). Я разочарована