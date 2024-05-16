Мы отправимся в Абхазию в мини-группе и проведем день на лоне живописной природы.
Мы объедем озеро Рица и попадаем в удивительные локации, куда не могут проехать большие туристические автобусы! Еще вы побываете в курортном городе Гагра, увидите удивительные водопады, горные реки и восхитительное Голубое озеро.
Мы объедем озеро Рица и попадаем в удивительные локации, куда не могут проехать большие туристические автобусы! Еще вы побываете в курортном городе Гагра, увидите удивительные водопады, горные реки и восхитительное Голубое озеро.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:30
Что вас ожидает:
- Ресторан «Гагрипш»
- Парк принца Ольденбургского
- Колоннада
- Бзыбское ущелье
- Водопад «Девичьи слёзы»
- Стеклянный мост
- Качели над рекой Бзыбь
- Подвесной мост через реку Бзыбь
- Водопад «Мужские слёзы»
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Чабгарский карниз
- Озеро Рица
Описание экскурсии
Что вас ждетПредлагаем отправиться на экскурсию в Абхазию на комфортабельном автомобиле в небольшой группе. Гарантируем, что ваш день пройдет на лоне живописной природы, вы увидите множество интересных мест и главное — мы объезжаем озеро Рица и попадаем в удивительные локации, куда не могут проехать большие туристические автобусы! В ходе нашей необычной поездки Абхазия покажет вам уникальное сочетание первозданной природы и удивительных памятников ушедших эпох. Топовые достопримечательности Страны души ждут вас:
- в солнечной Гагре вспомним вековую историю знаменитого в царские и советские времена курорта, прогуляемся по тенистым аллеям Приморского парка, сделаем фантастические фото у витой Колоннады и восхитимся деревянным гигантом — рестораном «Гагрипш», возведенным в период Российской империи;
- озеро Рица — «звезда» наших абхазских приключений, мы его рассмотрим с самых необычных и волшебных ракурсов;
- слияние горных рек Гега и Бзыбь;
- хрустальные водопады Мужские и Девичьи слезы;
- восхитительное Голубое озеро;
- впечатляющий Юпшарский каньон. Уверяем, по окончании нашего богатого впечатлениями тура по абхазским красотам вы непременно скажете: «Восхитительная Страна души, мы вернемся еще не раз!». Важно:• Время отправления на сайте указано ориентировочно и может меняться в зависимости от места вашего проживания. Накануне экскурсии с вами свяжется менеджер и согласует точное время и место сбора, сообщит марку и номер автомобиля.
- Вы можете самостоятельно добраться до точки сбора в Адлере, если не хотите приобретать трансфер из Центрального Сочи. Менеджер сориентирует вас после бронирования. Какие документы нужны для въезда в Абхазию:• Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт • Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний) • Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.
- Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.
- Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием.
- С собой необходимо взять удобную одежду и обувь. Важная информация: Внимание! Уважаемые гости, просим Вас учитывать то, что время указано среднее. Точное время Вам назначит диспетчер. Выезд из Центрального района 6-00, Адлер 8-00, Сириус 9-00.
Ежедневно 06:00,06:30, 07:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет из Адлера и ПГТ Сириус (машины Volkswagen, Ford) группа 12-15 человек
|1 600 ₽
|Стандартный билет из Адлера и ПГТ Сириус (машины Toyota Alphard) 6-8 человек
|2 100 ₽
|Стандартный билет из Центрального и Хостинского района (машины Toyota Alphard) группа 6-8 человек
|3 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ресторан «Гагрипш»
- Парк принца Ольденбургского
- Колоннада
- Бзыбское ущелье
- Водопад «Девичьи слёзы»
- Стеклянный мост
- Качели над рекой Бзыбь
- Подвесной мост через реку Бзыбь
- Водопад «Мужские слёзы»
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Чабгарский карниз
- Озеро Рица
Что включено
- Страховка
- Услуги водителя-экскурсовода
- Транспортно-экскурсионные расходы
Что не входит в цену
- Экологический сбор в Рицинский национальный парк: для взрослых - 700 руб., дети с 8 до 12 лет - 200 руб.
- Зиплайн - 1000 руб. (по желанию)
- Катамараны на Рице - 400 руб. (по желанию)
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 06:00,06:30, 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- У Вас бронь на VIP - тур в Абхазию
- И она состоится в любую погоду
- Будьте готовы сообщить Ваш точный адрес, чтобы мы смогли определить ближайшую для Вас точку сбора
- Экскурсия доступна для граждан России, Белоруссии, Казахстана
- Несовершеннолетние дети допускаются только с родителями (или одним из них)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 67 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
16 мая 2024
М
Мария
8 мая 2024
Забронировала на сайте экскурсию организатор все подтвердил за 1600. Накануне связались с организатором, сказали что запланированное авто сломалось но есть 2100 руб., у меня не было времени и искать замену
А
Анастасия
3 мая 2024
Отличная обзорная экскурсия. Прекрасная природа. Без лишнего потока информации. Водитель Хмыч Г. - очень вежливый и приятный. По нашей просьбе остановился у магазина и посоветовал вкусные местные лимонады. Во время остановок не торопил нас, ходили в своем темпе. Сам несколько раз предлагал помочь сделать групповое фото. Оценку ниже 5 поставить невозможно!
О
Ольга
2 мая 2024
Интересная экскурсия под руководством хорошего гида. Было информативно и душевно. 👍
Н
Наталья
16 апр 2024
Шикарная экскурсия. Спасибо большое гиду-водителю Рашиду. Без него экскурсия была бы не интересной!
К
Костя
6 апр 2024
Большое спасибо Рустаму за хорошую интересную поездку. Единственное: хотелось бы чуть больше путевой информации.
А
Алексей
6 апр 2024
Экскурсия очень понравилась, весьма интересная и содержательная. Экскурсовод очень вежливый, веселый, тактичный, грамотный и опытный. Все показал и рассказал. Рекомендую всем!
В
Варя
6 апр 2024
Очень хороший водитель-экскурсовод Роман. Великолепная экскурсия.
Р
Роман
1 апр 2024
Все прекрасно, были с женой 30марта, мы в восторге, все отлично организовано, отдельное спасибо нашему водителю- гиду с красивым и необычным именем-Алхас!!! Он не только классный водитель, но и отличный профессионал, очень любит свою работу и свою родину, прекрасную Абхазию!!!
М
Майя
30 мар 2024
Экскурсия очень понравилась, были учтены все предпочтения по поездке и посещению мест + много интересных фактов об Абхазии. Спасибо большое нашему гиду Миро!
и
игорь
30 мар 2024
Прекрасная поездка и отличный гид-водитель
Ф
Фил
30 мар 2024
Прекрасная экскурсия! Гид – водитель настоящий профессионал. Отлично водит, знает страну, интересно рассказывает и легко идет на контакт. Обязательно поедем ещё!
Е
Евгения
26 мар 2024
Шикарная Поездка. Очень понравилось, Мише привет и огромное спасибо! Организация экскурсии на высшем уровне, учли наши пожелания и даже больше!!! Очень все понравилось! Обязательно будем обращаться к вам ещё при следующем приезде. Надо ещё многое посмотреть) Всем рекомендую!!!
Н
Наталия
10 мар 2024
Водитель хороший. Старался. Рассказывал всякие истории по маршруту. Есть небольшие минусы но не буду про них. Больше позитива. Отдельно хочу заметить на мой взгляд, что данная экскурсия очень подходит для компании.
В
Владимир
29 фев 2024
Очень крутой, невероятно живописный и местами экстремальный тур.
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