Живописная Абхазия в поездке из Сочи: Белые скалы, Гагра, озеро Рица

Посетить топовые места края в индивидуальном формате
Приглашаем вас в лёгкое и душевное путешествие по самым популярным и впечатляющим уголкам Абхазии. Вас ждут живописные природные пейзажи, познавательные истории о крае и много фотолокаций.

Проживём день в вашем ритме, будем находиться в каждом месте столько, сколько пожелаете, а при необходимости скорректируем маршрут прямо в пути!
4.8
9 отзывов
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Пляж Белые скалы. Одна из самых интересных локаций Абхазии. У кромки моря здесь разместились ярко-белые причудливые скалы. Если включить фантазию, в складках породы можно разглядеть образы подводных существ. Красочный сосновый бор на заднем фоне отлично дополняет пейзаж.

Живописная Гагра. Начнём прогулку со старой части города. Это одно из самых древних поселений в Абхазии. Оно появилось аж в 5 веке до нашей эры. Продолжим экскурсию в Новой Гагре, которая обрела свой современный облик в советское время. Посмотрим на типичную архитектуру того периода. По желанию заглянем на обед в кафе или ресторан.

Озеро Рица. Ещё одно популярное и завораживающее место нашего края. Полюбуетесь на зеркальную гладь, в которой отражаются изумрудные леса, и сделаете много ярких фото в этих живописных природных декорациях.

В поездке расскажем об истории Абхазии, абхазском языке, менталитете коренных жителей и местных легендах.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка пройдёт на автомобиле BMW X5 или Toyota Alphard
  • Забираем из Центрального, Хостинского, Адлерского районов Сочи и из любой точки в Абхазии
  • В стоимость включены трансфер и сопровождение гида
  • По пути на озеро Рица можем посетить винный погреб и медовую пасеку. Подробности — в переписке

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Входные билеты в Рицинский национальный парк — 700 ₽
  • Прыжок с тарзанки — 1000 ₽
  • Прогулка на катамаране — 1000 ₽
  • Обед — примерно 500 ₽

Пересечение границы

  • Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 215 туристов
Вас приветствует команда местных гидов. Мы родились и выросли в этой прекрасной стране Абхазии. Каждый в нашей команде — это опытный и профессиональный эксперт, который может организовать и провести туры на любой вкус и любой категории сложности. Мы отлично знаем самые интересные места Абхазии. С нами вы легко и увлечённо погрузитесь в историю и культуру края.
Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
1
2
1
Э
Эльза
26 окт 2025
Это была просто потрясающая поездка одним днём в Абхазию!! Мы с гидом Андреем сразу обсудили все наши пожелания и ограничения по времени, и он всё так хорошо и душевно организовал,
что мы успели насладиться всеми прекрасными пейзажами, сделать незабываемые фото, попробовать настоящее абхазское вино, быстро пройти границу и вовремя успеть в аэропорт. Андрей с большим интересом и любовью рассказывал нам про свою родину Абхазию, и особенная благодарность за музыкальную подборку нашего путешествия, это добавило шарма к каждой локации!

Это была просто потрясающая поездка одним днём в Абхазию!! Мы с гидом Андреем сразу обсудили все
П
Полина
5 сен 2025
Поездка прошла замечательно по живописным местам в комфортном транспорте! Мы ездили с малышкой (10 месяцев) и было очень приятно заботливое отношение гида Цолака. Рекомендую экскурсию проходит по высшему классу! Прислушайтесь советам Цолака не пожалеете. Особенно ужин в кафе Хурмовый сад, форель на гриле просто обалденная!
Поездка прошла замечательно по живописным местам в комфортном транспорте! Мы ездили с малышкой (10 месяцев) и
Ю
Юлия
13 авг 2025
Спасибо большое за знакомство с Абхазией, была там первый раз. Гид очень пунктуальный, вежливый, рассказал много всего интересного, показал красивейшие локации. Экскурсия прошла просто великолепно, динамично и очень комфортно. Природа просто шикарная.
Ю
Юлия
7 авг 2025
Живописная Абхазия. С каждым годом всё более живописная! Второй год приезжаю в Сочи и на экскурсию в Абхазию еду снова исключительно в компании самого нереально крутого гида, Цолака! Ведь с
ним это и комфортная езда, весёлая поездка, только самые интересные места, которые не покажут простые экскурсионные маршруты, Цолак знает толк в отдыхе и советует только самые лучшие заведения и локации. Ну а какая природа, невозможно налюбоваться. В общем, если вы хотите съездить в мини путешествие и вернуться оттуда с незабываемыми эмоциями и желанием возвращаться сюда каждый год, вам однозначно обращаться к ребятам!!! Ну а для того чтобы почувствовать местный колоритв ыбирать гидом Цолака!))))) оценка 10 по пятибальной шкале!!

Живописная Абхазия. С каждым годом всё более живописная! Второй год приезжаю в Сочи и на экскурсию
Алексей
Алексей
30 июл 2025
Просто прокатил по стране, историю не знает. Рассказать толком ничего не может.
Пётр
Пётр
Ответ организатора:
Мы очень сожалеем, что не дали Вам должного объема истории Абхазии, но надеемся что сумели показать Вам другие прелести этой замечательной и душевной страны
Кириенко
Кириенко
26 июл 2025
Поездка в Абхазию была просто супер,красота завораживает своими видами ❤️Все с высочайшим комфортом 👍🏻👍🏻👍🏻Рекомендую 😍
Поездка в Абхазию была просто супер,красота завораживает своими видами ❤️Все с высочайшим комфортом 👍🏻👍🏻👍🏻Рекомендую 😍
В
Валерий
24 июл 2025
Все прошло отлично, рекомендую
К
Константин
26 июн 2025
Брали индивидуальный тур. Если хотите комфорта, ярких впечатлений и почувствовать абхазское гостеприимство то рекомендую!
Экскурсия по Абхазии на новом китайце с хорошим салоном, что очень комфортно и приятно.
Классный, вежливый, очень общительный
и приятный гид. Сразу предложил заехать еще в пару мест, так как время позволяет. Угостил кофе, был супер крутой обед в кафе, где готовят всю еду при нас на контроле (форель поймали в пруду у кафе при нас и через 15 мин она на столе), очень круто!

Алена
Алена
16 апр 2025
Все совпало: время года, природа, погода, чудесный гид. Отлично провели время. Большое спасибо Цолаку, что убедил прокатится на тарзанке. Это было незабываемо.

