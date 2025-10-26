Пляж Белые скалы. Одна из самых интересных локаций Абхазии. У кромки моря здесь разместились ярко-белые причудливые скалы. Если включить фантазию, в складках породы можно разглядеть образы подводных существ. Красочный сосновый бор на заднем фоне отлично дополняет пейзаж.
Живописная Гагра. Начнём прогулку со старой части города. Это одно из самых древних поселений в Абхазии. Оно появилось аж в 5 веке до нашей эры. Продолжим экскурсию в Новой Гагре, которая обрела свой современный облик в советское время. Посмотрим на типичную архитектуру того периода. По желанию заглянем на обед в кафе или ресторан.
Озеро Рица. Ещё одно популярное и завораживающее место нашего края. Полюбуетесь на зеркальную гладь, в которой отражаются изумрудные леса, и сделаете много ярких фото в этих живописных природных декорациях.
В поездке расскажем об истории Абхазии, абхазском языке, менталитете коренных жителей и местных легендах.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Поездка пройдёт на автомобиле BMW X5 или Toyota Alphard
Забираем из Центрального, Хостинского, Адлерского районов Сочи и из любой точки в Абхазии
В стоимость включены трансфер и сопровождение гида
По пути на озеро Рица можем посетить винный погреб и медовую пасеку. Подробности — в переписке
Дополнительные расходы (по желанию)
Входные билеты в Рицинский национальный парк — 700 ₽
Прыжок с тарзанки — 1000 ₽
Прогулка на катамаране — 1000 ₽
Обед — примерно 500 ₽
Пересечение границы
Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 215 туристов
Вас приветствует команда местных гидов. Мы родились и выросли в этой прекрасной стране Абхазии. Каждый в нашей команде — это опытный и профессиональный эксперт, который может организовать и провести туры на любой вкус и любой категории сложности. Мы отлично знаем самые интересные места Абхазии. С нами вы легко и увлечённо погрузитесь в историю и культуру края.
Э
Эльза
26 окт 2025
Это была просто потрясающая поездка одним днём в Абхазию!! Мы с гидом Андреем сразу обсудили все наши пожелания и ограничения по времени, и он всё так хорошо и душевно организовал, читать дальше
что мы успели насладиться всеми прекрасными пейзажами, сделать незабываемые фото, попробовать настоящее абхазское вино, быстро пройти границу и вовремя успеть в аэропорт. Андрей с большим интересом и любовью рассказывал нам про свою родину Абхазию, и особенная благодарность за музыкальную подборку нашего путешествия, это добавило шарма к каждой локации!
П
Полина
5 сен 2025
Поездка прошла замечательно по живописным местам в комфортном транспорте! Мы ездили с малышкой (10 месяцев) и было очень приятно заботливое отношение гида Цолака. Рекомендую экскурсию проходит по высшему классу! Прислушайтесь советам Цолака не пожалеете. Особенно ужин в кафе Хурмовый сад, форель на гриле просто обалденная!
Ю
Юлия
13 авг 2025
Спасибо большое за знакомство с Абхазией, была там первый раз. Гид очень пунктуальный, вежливый, рассказал много всего интересного, показал красивейшие локации. Экскурсия прошла просто великолепно, динамично и очень комфортно. Природа просто шикарная.
Ю
Юлия
7 авг 2025
Живописная Абхазия. С каждым годом всё более живописная! Второй год приезжаю в Сочи и на экскурсию в Абхазию еду снова исключительно в компании самого нереально крутого гида, Цолака! Ведь с читать дальше
ним это и комфортная езда, весёлая поездка, только самые интересные места, которые не покажут простые экскурсионные маршруты, Цолак знает толк в отдыхе и советует только самые лучшие заведения и локации. Ну а какая природа, невозможно налюбоваться. В общем, если вы хотите съездить в мини путешествие и вернуться оттуда с незабываемыми эмоциями и желанием возвращаться сюда каждый год, вам однозначно обращаться к ребятам!!! Ну а для того чтобы почувствовать местный колоритв ыбирать гидом Цолака!))))) оценка 10 по пятибальной шкале!!
Алексей
30 июл 2025
Просто прокатил по стране, историю не знает. Рассказать толком ничего не может.
Пётр
Ответ организатора:
Мы очень сожалеем, что не дали Вам должного объема истории Абхазии, но надеемся что сумели показать Вам другие прелести этой замечательной и душевной страны
Кириенко
26 июл 2025
Поездка в Абхазию была просто супер,красота завораживает своими видами ❤️Все с высочайшим комфортом 👍🏻👍🏻👍🏻Рекомендую 😍
В
Валерий
24 июл 2025
Все прошло отлично, рекомендую
К
Константин
26 июн 2025
Брали индивидуальный тур. Если хотите комфорта, ярких впечатлений и почувствовать абхазское гостеприимство то рекомендую! Экскурсия по Абхазии на новом китайце с хорошим салоном, что очень комфортно и приятно. Классный, вежливый, очень общительный читать дальше
и приятный гид. Сразу предложил заехать еще в пару мест, так как время позволяет. Угостил кофе, был супер крутой обед в кафе, где готовят всю еду при нас на контроле (форель поймали в пруду у кафе при нас и через 15 мин она на столе), очень круто!
Алена
16 апр 2025
Все совпало: время года, природа, погода, чудесный гид. Отлично провели время. Большое спасибо Цолаку, что убедил прокатится на тарзанке. Это было незабываемо.