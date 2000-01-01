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В мире животных или знакомство с фауной Кавказа

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10 отзывов
Ксения А.
Ксения А. – Гид из Сочи
Экскурсия ⛳ в Вольерный комплекс Кавказского заповедника, где обитают 16 видов млекопитающих и столько же видов хищных птиц, в том числе самая крупная птица России — чёрный гриф.

Вы увидите животных, многие из которых занесены в Красную книгу, и узнаете, как восстанавливают популяции, находящиеся под угрозой вымирания.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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В мире животных или знакомство с фауной Кавказа
В мире животных или знакомство с фауной Кавказа

Что вы увидите

  • Вольерный комплекс кавказского заповедника
Вольерный комплекс Кавказского заповедникаДорогие друзья, я много времени проработала в Кавказском заповеднике и досконально изучила флору и фауну Кавказских гор ⛰️. Особенное место в своем сердце я отвожу животным и предлагаю вместе со мной посетить Вольерный комплекс Кавказского заповедника. Важно отметить, что это не зоопарк, а скорее реабилитационный центр для животных. Здесь содержатся те, кто был спасен от человека или был найден сироткой. Многие из этих животных занесены в Красную книгу. Что вас ждет в заповеднике:• Вы узнаете о том, как восстанавливали могучего зубра на Кавказе, и как мы пытаемся сделать тоже самое сейчас с переднеазиатским леопардом;
  • В гости вас ждут несколько видов оленей, волки и рыси, проворные куницы и наглые еноты;
  • В комплексе содержаться 16 видов млекопитающих и столько же видов хищных птиц, в том числе самая крупная птица в России — Чёрный гриф.
  • После экскурсии 🧭 можно отобедать в традиционном кавказском кафе-пацхе прямо на территории эко-центра.
  • Эта экскурсия ⛳ будет интересна и детям, и взрослым. Я использую индивидуальный подход, поэтому текст экскурсии всегда немного меняется и зависит от того, кто её слушает.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входной билет в заповедник: (300 рублей – взрослый, 150 рублей – дети с 7 до 14 лет, дошкольники – бесплатно)
  • Трансфер до Красной Поляны (автобус, такси, электричка).
Начало и место завершения
🚩 Вольерный комплекс, Ачипсинкая 16, Сочи
В мире животных или знакомство с фауной Кавказа
В мире животных или знакомство с фауной Кавказа
В мире животных или знакомство с фауной Кавказа
В мире животных или знакомство с фауной Кавказа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ксения А.
Ксения А.
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10 отзывов оставили туристы

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