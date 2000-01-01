Вольерный комплекс Кавказского заповедникаДорогие друзья, я много времени проработала в Кавказском заповеднике и досконально изучила флору и фауну Кавказских гор ⛰️. Особенное место в своем сердце я отвожу животным и предлагаю вместе со мной посетить Вольерный комплекс Кавказского заповедника. Важно отметить, что это не зоопарк, а скорее реабилитационный центр для животных. Здесь содержатся те, кто был спасен от человека или был найден сироткой. Многие из этих животных занесены в Красную книгу. Что вас ждет в заповеднике:• Вы узнаете о том, как восстанавливали могучего зубра на Кавказе, и как мы пытаемся сделать тоже самое сейчас с переднеазиатским леопардом;

В гости вас ждут несколько видов оленей, волки и рыси, проворные куницы и наглые еноты;

В комплексе содержаться 16 видов млекопитающих и столько же видов хищных птиц, в том числе самая крупная птица в России — Чёрный гриф.

После экскурсии 🧭 можно отобедать в традиционном кавказском кафе-пацхе прямо на территории эко-центра.

Эта экскурсия ⛳ будет интересна и детям, и взрослым. Я использую индивидуальный подход, поэтому текст экскурсии всегда немного меняется и зависит от того, кто её слушает.