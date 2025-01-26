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пути останавливались на видовых местах, увидели дорогу, по которой в горы добирались ранее, остановились у минерального источника, заехали в очень милое место на кофе-паузу:) На самом горном курорте - Наталья подробно рассказала об истории создания и показала все места и подъемники. Прокатились в закрытых кабинках и изъявили желание немного задержаться, чтобы успеть насладиться потрясающими видами открытых канаток. Ну и отдельное умиление - альпаки, которые были в программе. Огромное количество позитива и ярких эмоций и впечатлений. Вернулись домой затемно - довольные и счастливые. Экскурсия превзошла все ожидания. Смело рекомендуем поездку, если увидим еще какие-то актуальные программы поездок от Натальи - обязательно поедем с этим гидом.