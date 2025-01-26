Красная Поляна, Роза Хутор и Парк альпак

Отправьтесь в незабываемое путешествие по живописным местам Сочи. Встреча с альпаками и прогулка по Роза Хутор подарят массу эмоций
Путешествие по Красной Поляне, Роза Хутор и Парку альпак - это возможность насладиться красотой горных пейзажей и ощутить атмосферу Олимпийской деревни.

Прогулка по ущелью Ахцу, дегустация нарзанной воды и встреча с милыми альпаками сделают ваш день незабываемым. Профессиональный гид расскажет о развитии курортной зоны и интересных фактах о Сочи. Идеально для семейного отдыха и любителей природы
5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные горные пейзажи
  • 🏞️ Прогулка по ущелью Ахцу
  • 🐑 Встреча с альпаками
  • 🚠 Подъём на Роза Пик
  • 🏆 История Олимпийской деревни
Красная Поляна, Роза Хутор и Парк альпак
Красная Поляна, Роза Хутор и Парк альпак
Красная Поляна, Роза Хутор и Парк альпак
Ближайшие даты:
17
фев18
фев24
фев25
фев27
фев28
фев3
мар
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Ущелье Ахцу
  • Нарзанный источник
  • Посёлок Красная поляна
  • Олимпийская деревня
  • Парк альпак «Пача Мама»
  • Роза Хутор

Описание экскурсии

  • Ущелье Ахцу, которое растянулось на три километра, в самом глубоком месте достигает 800 метров, а ширина его всего 20-30 метров
  • Нарзанный источник. Целебная вода повышает иммунитет, укрепляет нервную систему и нормализует обмен веществ — обязательно посетим и попробуем
  • Посёлок Красная поляна. Проедем по самой фотогеничной улице с видом на горные хребты
  • Олимпийская деревня. Вы увидите место, где жили спортсмены во время Олимпиады
  • Парк альпак «Пача Мама». Вы сможете зайти в вольер к пушистым милашкам из Перу, покормить их, погладить и сфотографироваться. Здесь же вас будут ждать кролики и овечки
  • Роза Хутор. Погуляем по горнолыжному комплексу. А если захотите, подниметесь по канатной дороге на одну из вершин хребта Аибга — на станцию «Роза Пик» (2320 м над уровнем моря)

В поездке мы разберёмся в таких курортах, как Газпром, Роза Хутор, Лаура, Альпика, Горки Город, посёлок Красная поляна, Эстосадок. Также я расскажу о Сочи до и после Олимпиады, о самой Олимпиаде, немного коснёмся истории города, его развития как курортной зоны и планов на будущее.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле BMW 3, есть детское кресло и дождевики
  • Дополнительные расходы: билет в Парк альпак — 1000 ₽ за ребёнка от 4 до 14 лет, 1400 ₽ за взрослого; подъём по канатной дороге (по желанию) — от 1550 ₽ за человека, зависит от сезона

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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Т
26 янв 2025
Прекрасная экскурсия! Наталья учла все пожелания по маршруту. Показала смотровые площадки с красивейшими видами, cделала много фото и видео, что особенно ценно))
Е
17 янв 2025
Все было очень круто 🫶🏻
А
8 янв 2025
Поездка нам очень понравилась, все комфортно и очень интересно прошло. Спасибо большое Наталье за прекрасную экскурсию и чудесные фотографии!
А
4 янв 2025
Наталья отлично провела нашу экскурсию на Красную поляну. Рассказала интересные факты о Сочи. У гида грамотная речь и подача материала на высоте. Все очень четко по времени. Успели все запланированное. Наталья учла все наши пожелания во время экскурсии.
А
3 янв 2025
Искала экскурсию в индивидуальном формате, чтобы не ездить в душном автобусе.

Наталья быстро ответила и удалось встретиться в тот же день! Через пару часов мы уже пиши вкусный кофе с красивым
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видом на горы😍

Съездили на водопад, смотровую площадку, любовались горами в разных локациях, кормили альпак.

В процессе экскурсии Наталья наделала много фотокарточек и видео, что очень актуально для соц сетей) однозначно рекомендую! Очень приятный и комфортный человек🤍

Искала экскурсию в индивидуальном формате, чтобы не ездить в душном автобусе.Искала экскурсию в индивидуальном формате, чтобы не ездить в душном автобусе.Искала экскурсию в индивидуальном формате, чтобы не ездить в душном автобусе.Искала экскурсию в индивидуальном формате, чтобы не ездить в душном автобусе.Искала экскурсию в индивидуальном формате, чтобы не ездить в душном автобусе.Искала экскурсию в индивидуальном формате, чтобы не ездить в душном автобусе.Искала экскурсию в индивидуальном формате, чтобы не ездить в душном автобусе.Искала экскурсию в индивидуальном формате, чтобы не ездить в душном автобусе.Искала экскурсию в индивидуальном формате, чтобы не ездить в душном автобусе.
S
26 ноя 2024
Очень понравилась экскурсия! Выбрала эту экскурсию из-за посещения парка альпак. Милейшие животные! Их можно погладить, покормить. Пока есть морковка. Нет морковки, нет любви)) Море позитива получат не только дети, но
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и взрослые. Плюс чистейший горный воздух, живописные виды и отличное настроение гарантировано. С Натальей добрались очень комфортно. Все показала, рассказала. Ну а кроме этого, побывали на Красной Поляне, полюбовались красивой панорамой на Розу Хутор, посетили источник. Наталья рассказала много интересного о Сочи и его истории. Рекомендую. Очень коммуникабельный гид и интересно составленная программа экскурсии.

Очень понравилась экскурсия! Выбрала эту экскурсию из-за посещения парка альпак. Милейшие животные! Их можно погладить, покормить.Очень понравилась экскурсия! Выбрала эту экскурсию из-за посещения парка альпак. Милейшие животные! Их можно погладить, покормить.Очень понравилась экскурсия! Выбрала эту экскурсию из-за посещения парка альпак. Милейшие животные! Их можно погладить, покормить.Очень понравилась экскурсия! Выбрала эту экскурсию из-за посещения парка альпак. Милейшие животные! Их можно погладить, покормить.Очень понравилась экскурсия! Выбрала эту экскурсию из-за посещения парка альпак. Милейшие животные! Их можно погладить, покормить.
Анастасия
28 окт 2024
Очень понравилась экскурсия,мы были с детьми,поэтому посещение альпак было самым запоминающимся🥰
Диана
13 окт 2024
В индивидуальной экскурсии мы не впервые. Посетили с Натальей Розу Хутор. Поездка с гидом была максимально комфортной и познавательной для нас. Очень оценили пунктуальность, информативность, легкость и гибкость Наташи. По
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пути останавливались на видовых местах, увидели дорогу, по которой в горы добирались ранее, остановились у минерального источника, заехали в очень милое место на кофе-паузу:) На самом горном курорте - Наталья подробно рассказала об истории создания и показала все места и подъемники. Прокатились в закрытых кабинках и изъявили желание немного задержаться, чтобы успеть насладиться потрясающими видами открытых канаток. Ну и отдельное умиление - альпаки, которые были в программе. Огромное количество позитива и ярких эмоций и впечатлений. Вернулись домой затемно - довольные и счастливые. Экскурсия превзошла все ожидания. Смело рекомендуем поездку, если увидим еще какие-то актуальные программы поездок от Натальи - обязательно поедем с этим гидом.

В индивидуальной экскурсии мы не впервые. Посетили с Натальей Розу Хутор. Поездка с гидом была максимальноВ индивидуальной экскурсии мы не впервые. Посетили с Натальей Розу Хутор. Поездка с гидом была максимальноВ индивидуальной экскурсии мы не впервые. Посетили с Натальей Розу Хутор. Поездка с гидом была максимальноВ индивидуальной экскурсии мы не впервые. Посетили с Натальей Розу Хутор. Поездка с гидом была максимальноВ индивидуальной экскурсии мы не впервые. Посетили с Натальей Розу Хутор. Поездка с гидом была максимальноВ индивидуальной экскурсии мы не впервые. Посетили с Натальей Розу Хутор. Поездка с гидом была максимальноВ индивидуальной экскурсии мы не впервые. Посетили с Натальей Розу Хутор. Поездка с гидом была максимальноВ индивидуальной экскурсии мы не впервые. Посетили с Натальей Розу Хутор. Поездка с гидом была максимальноВ индивидуальной экскурсии мы не впервые. Посетили с Натальей Розу Хутор. Поездка с гидом была максимальноВ индивидуальной экскурсии мы не впервые. Посетили с Натальей Розу Хутор. Поездка с гидом была максимально

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