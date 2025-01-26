Путешествие по Красной Поляне, Роза Хутор и Парку альпак - это возможность насладиться красотой горных пейзажей и ощутить атмосферу Олимпийской деревни.
Прогулка по ущелью Ахцу, дегустация нарзанной воды и встреча с милыми альпаками сделают ваш день незабываемым. Профессиональный гид расскажет о развитии курортной зоны и интересных фактах о Сочи. Идеально для семейного отдыха и любителей природы
Прогулка по ущелью Ахцу, дегустация нарзанной воды и встреча с милыми альпаками сделают ваш день незабываемым. Профессиональный гид расскажет о развитии курортной зоны и интересных фактах о Сочи. Идеально для семейного отдыха и любителей природы
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные горные пейзажи
- 🏞️ Прогулка по ущелью Ахцу
- 🐑 Встреча с альпаками
- 🚠 Подъём на Роза Пик
- 🏆 История Олимпийской деревни
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Ущелье Ахцу
- Нарзанный источник
- Посёлок Красная поляна
- Олимпийская деревня
- Парк альпак «Пача Мама»
- Роза Хутор
Описание экскурсии
- Ущелье Ахцу, которое растянулось на три километра, в самом глубоком месте достигает 800 метров, а ширина его всего 20-30 метров
- Нарзанный источник. Целебная вода повышает иммунитет, укрепляет нервную систему и нормализует обмен веществ — обязательно посетим и попробуем
- Посёлок Красная поляна. Проедем по самой фотогеничной улице с видом на горные хребты
- Олимпийская деревня. Вы увидите место, где жили спортсмены во время Олимпиады
- Парк альпак «Пача Мама». Вы сможете зайти в вольер к пушистым милашкам из Перу, покормить их, погладить и сфотографироваться. Здесь же вас будут ждать кролики и овечки
- Роза Хутор. Погуляем по горнолыжному комплексу. А если захотите, подниметесь по канатной дороге на одну из вершин хребта Аибга — на станцию «Роза Пик» (2320 м над уровнем моря)
В поездке мы разберёмся в таких курортах, как Газпром, Роза Хутор, Лаура, Альпика, Горки Город, посёлок Красная поляна, Эстосадок. Также я расскажу о Сочи до и после Олимпиады, о самой Олимпиаде, немного коснёмся истории города, его развития как курортной зоны и планов на будущее.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле BMW 3, есть детское кресло и дождевики
- Дополнительные расходы: билет в Парк альпак — 1000 ₽ за ребёнка от 4 до 14 лет, 1400 ₽ за взрослого; подъём по канатной дороге (по желанию) — от 1550 ₽ за человека, зависит от сезона
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Сочи
Провела экскурсии для 86 туристов
Приветствую, друзья! Меня зовут Наталья. Я экскурсовод, организатор, водитель с большим стажем. Покажу вам прекрасный город Сочи в комфортных условиях, без толпы людей, без ограничений по времени и только лучшие локации! Приеду за вами на комфортабельном авто прямо к отелю, проведу лучшую экскурсию и верну вас в отель. Гарантирую классные фото и видео!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
26 янв 2025
Прекрасная экскурсия! Наталья учла все пожелания по маршруту. Показала смотровые площадки с красивейшими видами, cделала много фото и видео, что особенно ценно))
Е
Елена
17 янв 2025
Все было очень круто 🫶🏻
А
Александр
8 янв 2025
Поездка нам очень понравилась, все комфортно и очень интересно прошло. Спасибо большое Наталье за прекрасную экскурсию и чудесные фотографии!
А
Анастасия
4 янв 2025
Наталья отлично провела нашу экскурсию на Красную поляну. Рассказала интересные факты о Сочи. У гида грамотная речь и подача материала на высоте. Все очень четко по времени. Успели все запланированное. Наталья учла все наши пожелания во время экскурсии.
А
Анна
3 янв 2025
Искала экскурсию в индивидуальном формате, чтобы не ездить в душном автобусе.
Наталья быстро ответила и удалось встретиться в тот же день! Через пару часов мы уже пиши вкусный кофе с красивым
Наталья быстро ответила и удалось встретиться в тот же день! Через пару часов мы уже пиши вкусный кофе с красивым
S
Shpak
26 ноя 2024
Очень понравилась экскурсия! Выбрала эту экскурсию из-за посещения парка альпак. Милейшие животные! Их можно погладить, покормить. Пока есть морковка. Нет морковки, нет любви)) Море позитива получат не только дети, но
Анастасия
28 окт 2024
Очень понравилась экскурсия,мы были с детьми,поэтому посещение альпак было самым запоминающимся🥰
Диана
13 окт 2024
В индивидуальной экскурсии мы не впервые. Посетили с Натальей Розу Хутор. Поездка с гидом была максимально комфортной и познавательной для нас. Очень оценили пунктуальность, информативность, легкость и гибкость Наташи. По
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