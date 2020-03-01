Сергей проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Путешествие к водопаду

Путь к водопаду лежит через живописный лес и вдоль русла реки Бзогу. Нам не раз придется пересечь её, прежде чем мы доберемся до узкого ущелья, где спрятался двухкаскадный водопад. У верхней его ступени расположена большая чаша с чистейшей водой — в теплое время трудно отказать себе в удовольствии искупаться здесь и попрыгать со скал!

Чайная плантация

Вдоволь накупавшись, мы посетим музей-усадьбу Иуды Антоновича Кошмана, российского агронома, заложившего самую северную в мире успешную плантацию чая. Именно он вывел сочинский сорт чая, семена и саженцы которого теперь используют почти все чайные хозяйства этого региона. Вы узнаете о жизни селекционера, о способах сбора и приготовления чая, увидите орудия, которым уже больше сотни лет. А после сможете почаевничать с блинчиками и вареньем!