Сергей проводит ещё 2 экскурсии

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Водопад Бзогу и чаепитие с блинами

Индивидуальная экскурсия к водопаду Бзогу через живописный лес с посещением музея-усадьбы Кошмана и чаепитием с блинами. Незабываемое приключение
Водопад Бзогу - скрытая жемчужина Сочи, где можно насладиться природой в уединении. Прогулка через лес и купание в бассейне водопада подарят незабываемые впечатления.

После активного отдыха экскурсия продолжится в музее-усадьбе Кошмана, где гости узнают о создании сочинского сорта чая. Завершится день чаепитием с блинами и вареньем, что добавит тепла и уюта вашему путешествию
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уединение у водопада
  • 🍵 Чаепитие с блинами
  • 🌿 Прогулка по живописному лесу
  • 🏛️ Посещение музея-усадьбы
  • 📚 Узнать о сочинском чае

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения водопада Бзогу - с мая по сентябрь, когда вода теплая и можно комфортно купаться. В это время природа особенно красива, а чаепитие на свежем воздухе доставит особое удовольствие. В апреле и октябре также можно насладиться прогулкой, но вода может быть прохладной. В зимние месяцы экскурсия доступна, но купание не рекомендуется, зато чаепитие согреет даже в холодное время.
Сейчас август — это идеальное время.
Водопад Бзогу и чаепитие с блинами
Водопад Бзогу и чаепитие с блинами
Водопад Бзогу и чаепитие с блинами

Что можно увидеть

  • Водопад Бзогу
  • Музей-усадьба Кошмана

Описание экскурсии

Путешествие к водопаду

Путь к водопаду лежит через живописный лес и вдоль русла реки Бзогу. Нам не раз придется пересечь её, прежде чем мы доберемся до узкого ущелья, где спрятался двухкаскадный водопад. У верхней его ступени расположена большая чаша с чистейшей водой — в теплое время трудно отказать себе в удовольствии искупаться здесь и попрыгать со скал!

Чайная плантация

Вдоволь накупавшись, мы посетим музей-усадьбу Иуды Антоновича Кошмана, российского агронома, заложившего самую северную в мире успешную плантацию чая. Именно он вывел сочинский сорт чая, семена и саженцы которого теперь используют почти все чайные хозяйства этого региона. Вы узнаете о жизни селекционера, о способах сбора и приготовления чая, увидите орудия, которым уже больше сотни лет. А после сможете почаевничать с блинчиками и вареньем!

Организационные детали

  • Экскурсия автомобильно-пешеходная, начало и завершение — у вашего отеля в Сочи или Адлере
  • Экскурсия не рекомендуется детям младше 7 лет
  • Дополнительные расходы: чай с блинами — около 200 рублей

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 413 туристов
Добрый день, путешественники! Я — член Русского Географического Общества и горный инженер по образованию. С детства увлекаюсь походами, спортивным ориентированием и горнолыжными видами спорта. Я и моя команда хотим показать вам самые красивые уголки Сочи, скрытые от глаз обычных туристов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ирина
В поход на водопад Бзогу нас сопровождал опытный инструктор Владимир, который не только учел наши пожелания пройти пешком более длительное расстояние, полюбовавшись красотами природы, водопадом Молочным, отведать воды из двух
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разных источников, но и очень предусмотрительно снабдил трекинговыми палками, без которых, честно говоря, было бы очень некомфортно передвигаться неопытным туристам по такому маршруту. Скорость передвижения, отсутствие спешки, постоянная поддержка как моральная, так и профессиональная позволили нам получить наслаждение от путешествия. « Вишенкой на тортике» были угощения от Владимира собственноручно приготовленными сырниками и домашним сыром с ароматнейшим чаем из шиповника, и все это под перекат красивейшего водопада в тишине первозданной красоты! 8 октября выдался теплый и солнечный денек, так что сын даже сумел искупаться в озере водопада! Поход прошел на полном позитиве, под чутким присмотром и руководством, за что огромное спасибо организатору Сергею и персонально Владимиру! Совет: удобная обувь, одежда, выключенные уши, позитивный настрой и опытный Гид - верные помощники на пути получения удовольствия!!! А увиденные красоты природы описать невозможно, их надо самим впитать и зарядится их энергией! Спасибо, Ребята, за наш поход!!! ❤️

В поход на водопад Бзогу нас сопровождал опытный инструктор Владимир, который не только учел наши пожелания
В поход на водопад Бзогу нас сопровождал опытный инструктор Владимир, который не только учел наши пожелания
В поход на водопад Бзогу нас сопровождал опытный инструктор Владимир, который не только учел наши пожелания
В поход на водопад Бзогу нас сопровождал опытный инструктор Владимир, который не только учел наши пожелания
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Е
Огромное спасибо гиду за внимание и заботу о каждом члене нашей маленькой группы на всем маршруте. Для нетренированных взрослых, капризного дошкольника, пожилой участницы преодоление тропы было в некоторых моментах затруднительно,
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но увидеть своими глазами водопад-это достойная награда за труды. Гид нас поддерживал на каждом этапе, угостил вкусным чаем с бутербродами на водопаде, сопроводил желающего понырять в водопад участника. Чистейшее горное озеро, поразительный каньон, очень вкусная вода из горных родников стали для нас бесценным опытом и яркими впечатлениями. В конце экскурсии мы также заехали в дом Кошмана, отведали блинов с разнообразным вареньем и легендарным чаем. Однозначно буду рекомендовать друзьям. Дорогой гид, ещё раз спасибо вам участие

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А
Все гуд, лень долго расписывать, но дам мульку, экскурсия хорошая, только вот сове3искать гидов напрямую😜
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