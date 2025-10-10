Сергей проводит ещё 2 экскурсии

Водопад Бзогу - скрытая жемчужина Сочи, где можно насладиться природой в уединении. Прогулка через лес и купание в бассейне водопада подарят незабываемые впечатления.



После активного отдыха экскурсия продолжится в музее-усадьбе Кошмана, где гости узнают о создании сочинского сорта чая. Завершится день чаепитием с блинами и вареньем, что добавит тепла и уюта вашему путешествию

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения водопада Бзогу - с мая по сентябрь, когда вода теплая и можно комфортно купаться. В это время природа особенно красива, а чаепитие на свежем воздухе доставит особое удовольствие. В апреле и октябре также можно насладиться прогулкой, но вода может быть прохладной. В зимние месяцы экскурсия доступна, но купание не рекомендуется, зато чаепитие согреет даже в холодное время.

Сейчас август — это идеальное время.