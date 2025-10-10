Сергей проводит ещё 2 экскурсии

После активного отдыха экскурсия продолжится в музее-усадьбе Кошмана, где гости узнают о создании сочинского сорта чая. Завершится день чаепитием с блинами и вареньем, что добавит тепла и уюта вашему путешествию
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уединение у водопада
- 🍵 Чаепитие с блинами
- 🌿 Прогулка по живописному лесу
- 🏛️ Посещение музея-усадьбы
- 📚 Узнать о сочинском чае
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Водопад Бзогу
- Музей-усадьба Кошмана
Описание экскурсии
Путешествие к водопаду
Путь к водопаду лежит через живописный лес и вдоль русла реки Бзогу. Нам не раз придется пересечь её, прежде чем мы доберемся до узкого ущелья, где спрятался двухкаскадный водопад. У верхней его ступени расположена большая чаша с чистейшей водой — в теплое время трудно отказать себе в удовольствии искупаться здесь и попрыгать со скал!
Чайная плантация
Вдоволь накупавшись, мы посетим музей-усадьбу Иуды Антоновича Кошмана, российского агронома, заложившего самую северную в мире успешную плантацию чая. Именно он вывел сочинский сорт чая, семена и саженцы которого теперь используют почти все чайные хозяйства этого региона. Вы узнаете о жизни селекционера, о способах сбора и приготовления чая, увидите орудия, которым уже больше сотни лет. А после сможете почаевничать с блинчиками и вареньем!
Организационные детали
- Экскурсия автомобильно-пешеходная, начало и завершение — у вашего отеля в Сочи или Адлере
- Экскурсия не рекомендуется детям младше 7 лет
- Дополнительные расходы: чай с блинами — около 200 рублей