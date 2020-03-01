Сергей проводит ещё 2 экскурсии

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  4. Водопад Бзогу и чаепитие с блинами

Отправиться к водопаду в ущелье, искупаться в чистых водах и посетить первую чайную плантацию в Сочи

Сергей
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Сергей – ваш гид
Водопад Бзогу редко навещают туристы — но в этом есть и свои плюсы.

Вы сможете без посторонних насладиться красотой природы и попрыгать в бассейн.

После похода и купания мы посетим музей-усадьбу Кошмана, поговорим о выведении сочинского сорта чая и полакомимся блинчиками, запивая горячим напитком.
От 6500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Водопад Бзогу и чаепитие с блинами
Водопад Бзогу и чаепитие с блинами

Что вас ожидает

Путешествие к водопаду
Путь к водопаду лежит через живописный лес и вдоль русла реки Бзогу. Нам не раз придется пересечь её, прежде чем мы доберемся до узкого ущелья, где спрятался двухкаскадный водопад. У верхней его ступени расположена большая чаша с чистейшей водой — в теплое время трудно отказать себе в удовольствии искупаться здесь и попрыгать со скал!

Чайная плантация
Вдоволь накупавшись, мы посетим музей-усадьбу Иуды Антоновича Кошмана, российского агронома, заложившего самую северную в мире успешную плантацию чая. Именно он вывел сочинский сорт чая, семена и саженцы которого теперь используют почти все чайные хозяйства этого региона. Вы узнаете о жизни селекционера, о способах сбора и приготовления чая, увидите орудия, которым уже больше сотни лет. А после сможете почаевничать с блинчиками и вареньем!

Организационные детали

  • Экскурсия автомобильно-пешеходная, начало и завершение — у вашего отеля в Сочи или Адлере
  • Экскурсия не рекомендуется детям младше 7 лет
  • Дополнительные расходы: чай с блинами — около 300 рублей
Водопад Бзогу и чаепитие с блинами
Водопад Бзогу и чаепитие с блинами
Водопад Бзогу и чаепитие с блинами
Водопад Бзогу и чаепитие с блинами
Водопад Бзогу и чаепитие с блинами
Водопад Бзогу и чаепитие с блинами
Водопад Бзогу и чаепитие с блинами
Водопад Бзогу и чаепитие с блинами
Водопад Бзогу и чаепитие с блинами
Водопад Бзогу и чаепитие с блинами
Водопад Бзогу и чаепитие с блинами
Водопад Бзогу и чаепитие с блинами
Водопад Бзогу и чаепитие с блинами
Водопад Бзогу и чаепитие с блинами
Водопад Бзогу и чаепитие с блинами

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Добрый день, путешественники! Я — член Русского Географического Общества и горный инженер по образованию. С детства увлекаюсь походами, спортивным ориентированием и горнолыжными видами спорта. Открою вам красоту природы Сочи и объясню, что такое «геология» простым и понятным языком!
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