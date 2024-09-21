Приглашаю в невероятное по красоте путешествие всех любителей природы! Вы оцените сказочные Воронцовские пещеры со сталактитами и сталагмитами. Пройдёте по живописному ущелью и руслу реки, наслаждаясь чистым воздухом и ароматом леса. А также посетите чайные плантации и прикоснётесь к истории северного чая.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Воронцовские пещеры. Вы погуляете по древней пещере, рассматривая причудливые сталактиты и сталагмиты.
Чайные плантации. Живописное место, где вы узнаете всё о северном чае, прогуляетесь по зелёным полям и насладитесь чашечкой чая с видом на горы.
Навалищенское ущелье. Вы полюбуетесь первозданными горными пейзажами и по желанию окунётесь в освежающую кристально чистую реку Хоста.
Каньон Царские ворота. Расположенный в лесу, он поможет вам отдохнуть от городской суеты. Тишину будут нарушать только журчание реки и пение птиц.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле UAZ Patriot
- Я угощу вас чаем и домашним пирогом
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: экосбор в национальном парке — 200 ₽ взрослые, дети бесплатно, Воронцовские пещеры — 450 ₽ за человека
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Сочи
Друзья, добрый день! Меня зовут Андрей, я гид в Сочи. Моя цель — сделать каждую экскурсию максимально комфортной, интересной и запоминающейся. С нетерпением жду нашей встречи.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
21 сен 2024
Аккуратный и внимательный водитель. Чистый транспорт.
Интересная поездка, живописные места.
Вкусные чай и пирог.
Очень понравилось, спасибо большое, Андрею!
Интересная поездка, живописные места.
Вкусные чай и пирог.
Очень понравилось, спасибо большое, Андрею!
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