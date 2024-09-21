Приглашаю в невероятное по красоте путешествие всех любителей природы! Вы оцените сказочные Воронцовские пещеры со сталактитами и сталагмитами. Пройдёте по живописному ущелью и руслу реки, наслаждаясь чистым воздухом и ароматом леса. А также посетите чайные плантации и прикоснётесь к истории северного чая.

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Ваш гид в Сочи

Андрей Ваш гид в Сочи

Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Воронцовские пещеры. Вы погуляете по древней пещере, рассматривая причудливые сталактиты и сталагмиты.

Чайные плантации. Живописное место, где вы узнаете всё о северном чае, прогуляетесь по зелёным полям и насладитесь чашечкой чая с видом на горы.

Навалищенское ущелье. Вы полюбуетесь первозданными горными пейзажами и по желанию окунётесь в освежающую кристально чистую реку Хоста.

Каньон Царские ворота. Расположенный в лесу, он поможет вам отдохнуть от городской суеты. Тишину будут нарушать только журчание реки и пение птиц.

Организационные детали