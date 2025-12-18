Красная Поляна — место, где история и современность встречаются у подножия гор. За один день мы проделаем путь от уютных посёлков до вершины Роза Пик, где раскрывается масштаб Кавказа. Вы услышите, как долина превратилась в главный горный курорт страны, почувствуете её атмосферу и поймёте, почему сюда хочется возвращаться.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Сочи

9:00 — встреча и начало маршрута

10:30 — сердце долины: посёлок Красная Поляна

Прогулка по старинному посёлку с самобытной архитектурой и видами на величественные хребты. Вы узнаете:

как появилось поселение

кто жил здесь до строительства курортов

чем живёт долина сегодня

11:00 — короткий перерыв. Можно заглянуть в одну из кофеен

11:30 — горнолыжный курорт «Красная Поляна»

Переезд к нижнему уровню. Здесь — зоны отдыха, канатные дороги, магазины и кафе. Я расскажу, как из небольшого горного посёлка вырос премиальный курорт, принимающий гостей со всего мира.

12:30 — Роза Хутор: альпийский стиль у подножия гор

Прогулка по набережной реки Мзымта. Альпийские фасады, уютные улицы, атмосфера европейского курорта — и при этом всё окружено кавказскими вершинами.

13:30 — подъём на канатной дороге к вершине Роза Пик (2 320 м)

Главный аккорд маршрута — путь к облакам. На вершине открываются виды, от которых перехватывает дыхание: Кавказский хребет, море вдали и снежные пики.

15:00 — возвращение в долину

На обратном пути — рекомендации для продолжения отдыха:

лучшие рестораны и смотровые площадки

активности на другие сезоны

неочевидные маршруты для самостоятельных прогулок

Организационные детали