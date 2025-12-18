Красная Поляна — место, где история и современность встречаются у подножия гор.
За один день мы проделаем путь от уютных посёлков до вершины Роза Пик, где раскрывается масштаб Кавказа.
Вы услышите, как долина превратилась в главный горный курорт страны, почувствуете её атмосферу и поймёте, почему сюда хочется возвращаться.
Описание экскурсии
9:00 — встреча и начало маршрута
10:30 — сердце долины: посёлок Красная Поляна
Прогулка по старинному посёлку с самобытной архитектурой и видами на величественные хребты. Вы узнаете:
- как появилось поселение
- кто жил здесь до строительства курортов
- чем живёт долина сегодня
11:00 — короткий перерыв. Можно заглянуть в одну из кофеен
11:30 — горнолыжный курорт «Красная Поляна»
Переезд к нижнему уровню. Здесь — зоны отдыха, канатные дороги, магазины и кафе. Я расскажу, как из небольшого горного посёлка вырос премиальный курорт, принимающий гостей со всего мира.
12:30 — Роза Хутор: альпийский стиль у подножия гор
Прогулка по набережной реки Мзымта. Альпийские фасады, уютные улицы, атмосфера европейского курорта — и при этом всё окружено кавказскими вершинами.
13:30 — подъём на канатной дороге к вершине Роза Пик (2 320 м)
Главный аккорд маршрута — путь к облакам. На вершине открываются виды, от которых перехватывает дыхание: Кавказский хребет, море вдали и снежные пики.
15:00 — возвращение в долину
На обратном пути — рекомендации для продолжения отдыха:
- лучшие рестораны и смотровые площадки
- активности на другие сезоны
- неочевидные маршруты для самостоятельных прогулок
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле BMW 3, есть детское кресло
- Дополнительные расходы: билет на канатную дорогу (по желанию) — от 1550 ₽ за человека, зависит от сезона, действуют льготы
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Сочи
Провела экскурсии для 381 туриста
Я гид-экскурсовод, организатор, водитель с большим стажем. Покажу вам прекрасный город Сочи в комфортных условиях, без толпы людей, без ограничений по времени и только лучшие локации! Приеду за вами на комфортабельном авто прямо к отелю, проведу лучшую экскурсию и верну вас в отель. Гарантирую классные фото и видео!
