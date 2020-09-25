Закат в горах и прогулка по альпийским лугам

Из Красной Поляны — к вершинам Аибга, сквозь разноцветье трав и лучи закатного солнца

5
4 отзыва
Мы отправляемся провожать день с лучших панорамных площадок — к отрогам Кавказских гор. Глоток теплого чая, теплый свет и предночная тишина ждут вас в этом небольшом путешествии. По пути поговорим об истории Красной Поляны — в том числе во время Олимпиады. А еще я помогу лучше узнать природу Кавказа, расскажу о здешних растениях и животных.
Закат в горах и прогулка по альпийским лугам
Закат в горах и прогулка по альпийским лугам
Закат в горах и прогулка по альпийским лугам
Закат в горах и прогулка по альпийским лугам
Закат в горах и прогулка по альпийским лугам
Закат в горах и прогулка по альпийским лугам
Закат в горах и прогулка по альпийским лугам
Закат в горах и прогулка по альпийским лугам
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Что вас ожидает

Краснополянские пейзажи

Наше путешествие начинается от отметки 540 м над уровнем моря, откуда мы взлетим на фуникулере аж до высоты 2200 м! Уже с канатной дороги вы полюбуетесь панорамами на посёлки Эсто-садок и Красную Поляну, а затем вас ждёт небольшая обзорная экскурсия по знаменитому курорту и его окрестностям. Вы услышите обо всех локациях горного кластера и поймете, где и какие соревнования проходили во время Олимпиады-2014.

Флора и фауна хребта Аибга

После отправимся на небольшую прогулку по Альпийским лугам Западного Кавказа. Пестрый цветочный ковер застилает эти места: здесь есть и лекарственные, и ядовитые растения. Некоторые из них вы встретите только на территории Западного Кавказа, а другие занесены в Красную книгу РФ.
Мы увидим первый трехтысячник на Кавказском хребте и самую влажную гору в России — я объясню, почему она так называется. Велика вероятность, что нам встретятся и дикие краснокнижные животные — кавказские серны.

Кавказ в свете вечерней зари

Закат — кульминационный момент нашего путешествия. Последние лучи солнца окрасят горы в удивительные тона: сохраните этот момент на пленку или в своем сердце. А припасенный травяной чай дополнит палитру впечатлений.

Организационные детали

  • Маршрут средней сложности, не требует специальных навыков и подходит путешественникам старше 7 лет; набор высоты — 250 м.
  • Отдельно оплачивается канатная дорога на курорт до высоты 2200 м: 1200 рублей при покупке онлайн или 1300 рублей в кассе на месте. Чай входит в стоимость.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у канатной дороги Альпика Газпром
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Е
25 сен 2020
Мы встретились у́ высоты 960, так как жили в горки Панорама. Я приобрела экскурсию в качестве романтической прогулки в день рождения мужа. Но не ожидала, что прогулка по альпийским лугам будет в виде крутого спуска и подъема и даже засомневалась вначале, что мне удастся все это преодолеть. Но это круто,это невероятно, это запоминающееся событие! Прекрасный рассказчик, Ксения, давала нам отдохнуть и угощала нас божественным каштановым чаем Вообще, мне кажется, я прошла весь путь легко, благодаря этому напитку. И аромат осеннего альпийского луга останется в моей памяти надолго!
Анастасия
9 сен 2020
Очень понравилась экскурсия! Ксения рассказывала все очень интересно и понятно. С погодой повезло, облака стали появляться после того как мы уже прошло маршрут. Ответила на все наши вопросы. Рекомендуем от души!
А
14 авг 2020
Прекрасная экскурсия! Отличный способ совместить приятное с полезным!:) Можно увидеть красивые места и узнать много интересного. Спасибо экскурсоводу Ксении!
С
11 авг 2020
Замечательная прогулка! С Ксенией мы совпали в мировоззрении и было очень интересно! Человек обожает животных и растения, очень эрудированная девушка, интересно общаться на любую тему:), нашла общий язык с мальчишками 14 и 10 лет - дети в восторге! С собой обязательно ветровку (внизу 29 - наверху 17-19 (10 августа)), и воду (пытаясь сделать лучшие фото заката вверх неслись сайгаками и пить хотели неимоверно). С моей точки зрения начинать лучше пораньше - в 17.30, что-бы не суетясь сфотографировать закат, а это лучшие фото за отпуск! Спортивная обувь - обязательна (спуск достаточно крутой). Впечатлении море! Очень рекомендую!

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